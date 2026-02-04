Оккупанты обстреляли 26 населенных пунктов Херсонщины: ранены 4 человека

За прошедшие сутки российские войска наносили удары по населенным пунктам Херсонской области, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Атакованные населенные пункты

За минувшие сутки под вражеским дронным террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Новорайск, Тараса Шевченко, Берислав, Червоное, Костырка, Золотая Балка, Новая Каменка, Антоновка, Чаривное, Ингулец, Никольское, Дарьевка, Осокоровка, Кизомыс, Приднепровское, Садовое, Камышаны, Днепровское, Томина Балка, Веселое, Змиевка, Ольговка, Токаровка, Тягинка, Червоный Маяк и город Херсон.

Куда били россияне?

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 3 многоэтажки и 12 частных домов. Также оккупанты повредили газопровод, складское помещение, сельхозтехнику и частный автомобиль.

Из-за российской агрессии 4 человека получили ранения.

Также читайте: Десять человек ранены, в том числе - трое детей, в результате российских ударов по Херсонщине