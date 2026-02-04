Окупанти обстріляли 26 населених пунктів Херсонщини: поранено 4 людей

Упродовж минулої доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Атаковані населені пункти

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Новорайськ, Тараса Шевченка, Берислав, Червоне, Костирка, Золота Балка, Нова Кам'янка, Антонівка, Чарівне, Інгулець, Микільське, Дар'ївка, Осокорівка, Кізомис, Придніпровське, Садове, Комишани, Дніпровське, Томина Балка, Веселе, Зміївка, Ольгівка, Токарівка, Тягинка, Червоний Маяк та місто Херсон.

Куди били росіяни?

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 12 приватних будинків.Також окупанти понівечили газопровід, складське приміщення, сільгосптехніку та приватний автомобіль.

Через російську агресію 4 людини дістали поранення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 243 070 осіб (+780 за добу), 11 637 танків, 36 915 артсистем, 23 992 ББМ. ІНФОГРАФІКА