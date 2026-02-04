Окупанти обстріляли 26 населених пунктів Херсонщини: поранено 4 людей
Упродовж минулої доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого є поранені.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
Атаковані населені пункти
Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Новорайськ, Тараса Шевченка, Берислав, Червоне, Костирка, Золота Балка, Нова Кам'янка, Антонівка, Чарівне, Інгулець, Микільське, Дар'ївка, Осокорівка, Кізомис, Придніпровське, Садове, Комишани, Дніпровське, Томина Балка, Веселе, Зміївка, Ольгівка, Токарівка, Тягинка, Червоний Маяк та місто Херсон.
Куди били росіяни?
Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 12 приватних будинків.Також окупанти понівечили газопровід, складське приміщення, сільгосптехніку та приватний автомобіль.
Через російську агресію 4 людини дістали поранення.
