Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 243 070 осіб (+780 за добу), 11 637 танків, 36 915 артсистем, 23 992 ББМ

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 243 070 осіб російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Втрати російської армії

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 4.02.26 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 243 070 (+780) осіб

танків - 11 637 (+4) од.

бойових броньованих машин - 23 992 (+7) од.

артилерійських систем - 36 915 (+60) од.

РСЗВ - 1 634 (+1) од.

засоби ППО - 1 293 (+1) од.

літаків - 435 (+0) од.

гелікоптерів - 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 123 743 (+1 355) од.

крилаті ракети - 4 245 (+40) од.

кораблі / катери - 28 (+0) од.

підводні човни - 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни - 76 949 (+211) од.

спеціальна техніка - 4 062 (+4) од.

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

