Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 243 070 осіб (+780 за добу), 11 637 танків, 36 915 артсистем, 23 992 ББМ
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 243 070 осіб російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Втрати російської армії
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 4.02.26 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 243 070 (+780) осіб
- танків - 11 637 (+4) од.
- бойових броньованих машин - 23 992 (+7) од.
- артилерійських систем - 36 915 (+60) од.
- РСЗВ - 1 634 (+1) од.
- засоби ППО - 1 293 (+1) од.
- літаків - 435 (+0) од.
- гелікоптерів - 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 123 743 (+1 355) од.
- крилаті ракети - 4 245 (+40) од.
- кораблі / катери - 28 (+0) од.
- підводні човни - 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни - 76 949 (+211) од.
- спеціальна техніка - 4 062 (+4) од.
"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.
У січні 2026 року російські окупаційні війська (РОВ) знизили темпи захоплення територій України, але при цьому інтенсивність бойових дій разюче не змінилася. Це призвело до збереження середньостатистичних показників втрат РОВ за низкою категорій, але скорочення результативності активності. Однак перший місяць нового року показав кілька дуже цікавих цифр.
Насамперед зазначу, що на зламі грудня 2025-го і січня 2026-го різко погіршилися погодні умови практично по всій лінії боєзіткнення. На тлі виходу РОВ до великих міст і населених пунктів та ув'язування передових підрозділів у виснажливих міських боях проводити наступальні дії в польових умовах, за низьких температур і рясного снігопаду - досить непросте завдання для армії, орієнтованої на піхоту.
Ці та багато інших чинників вплинули як на втрати армії країни-агресора в січні-2026, так і на темпи її просування та захоплення територій України.
Втрати особового складу
У січні 2026 року втрати російських окупаційних військ не стали рекордними порівняно з показниками 2025-го і навіть поступалися грудню минулого року. Однак вельми цікаво виглядають у пропорції із захопленими за місяць територіями. Але про все по черзі.
Отже, втрати РОВ у січні становили 31 710 осіб. Водночас втрати загиблими становили менше ніж 20 тисяч, що також гірше за абсолютний рекорд, встановлений у грудні 2025-го, - понад 22 тисячі осіб.
У січні 2026 року російські окупанти захопили 231 км² території України, що майже вдвічі менше за показник листопада і грудня 2025 року, але трохи менше за вересень і жовтень.
Пропорція втрат окупаційних військ до захоплених територій склала 137 тіл на 1 км², що є доволі непоганим показником втрат противника для його послідовного виснаження.
Повторюся, такі пропорції можуть бути викликані як складними міськими умовами боїв, у яких загрузли РОВ за основними напрямками, так і непростими погодними умовами. Проте цей ситуативний момент може зіграти дуже важливу, позитивну роль у питаннях формування подальшої стратегії Сил оборони України щодо виснаження РОВ на період весняно-літніх бойових дій.
Втрати танків
У січні російські окупанти втратили 137 танків. Це найвищий показник з травня 2025 року. Таке зростання пояснюється тим, що в умовах складних погодних умов і необхідності показувати певні результати наступальних дій командування РОВ було змушене частіше залучати цю механізовану компоненту.
Це було передбачувано і я неодноразово у своїх оглядах зазначав, що саме в зимовий період російські окупанти почнуть частіше, ніж в останні пів року активних бойових дій 2025 року, застосовувати компоненту ОБТ.
Щоправда, довго такий показник активності ОБТ не протримається і застосування цієї компоненти вичерпається після лютого-березня, знову надаючи перевагу легким транспортним засобам (ЛТЗ) та піхоті.
Нагадаю, що за 2025 рік російські окупаційні війська втратили 1 814 танків, причому починаючи з лютого втрати стали різко знижуватися через вкрай жорстку економію ОБТ на полі бою і вкрай рідкісне їхнє застосування починаючи з травня.
Втрати ББМ
Втрати бойових броньованих машин у РОВ у січні склали 131. І, як би дивно не звучало, але це менше, ніж втрати ОБТ. Хоча штатно в підрозділах ББМ у співвідношенні до танків має бути мінімум 3 до 1. Іншими словами, на умовну роту танків - батальйон ББМ.
Зараз ми спостерігаємо за явищем, коли російські війська використовують ББМ у зоні бойових дій або в тій самій кількості, що й основні бойові танки, або в меншій. І цьому є дуже неприємне пояснення для адептів культу так званої "СВО".
Втрати ББМ у російських військ за час повномасштабного вторгнення в Україну були такими великими, що виробництво з нуля або відновлення з центрів зберігання радянської спадщини, а також ремонт після пошкоджень у зоні БД протягом місяця не компенсують втрат і середньостатистичної потреби в цьому виді техніки.
Той самий випадок, коли російських ББМ на полі бою менше, ніж танків - при тому, що навіть виробництво з нуля у ББМ вище, ніж у ОБТ. Парадокс? Ні, реалії російського ВПК, що деградує.
Втрати ствольної артилерії
Січень 2026 року став вельми непоганим за показниками втрат ствольної артилерії РОВ - 1 099 одиниць.
Так, це не рекорд, але за нинішніх умов є яскравим показником того, що у разі погіршення погоди і зниження роботи дронів у ближній зоні підтягується саме артилерія - для підтримки наступальних дій.
Нагадаю, що втрати ствольної артилерії за 2025 рік склали 14 017 одиниць.
Втрати РСЗВ
Втрати реактивних систем залпового вогню у РОВ у січні склали 45 одиниць.
Це найвищий показник втрат РСЗВ у російських окупантів з листопада 2023 року, що також зумовлено спробою командування ворога прискорити наступальні процеси на низці напрямків - на тлі того, як на дипломатичній арені їм необхідно демонструвати результати. А їх, якихось вражаючих, немає.
Втрати ППО
Протягом січня РОВ втратили 24 системи протиповітряної оборони.
Сили оборони України продовжують системну роботу зі знищення російських засобів ППО, і січень 2026 року став найактивнішим та найрезультативнішим місяцем у цій категорії з травня 2025 року.
Втрати автотранспорту
У січні РОВ встановили абсолютний "срібний" рекорд із втрати автомобільного транспорту - 4 021 одиницю! Більше було лише у квітні 2025-го - 4 104 одиниці.
Це є наслідком тривалих спроб командування РОВ прискорити процес наступу на низці напрямків задля красивої статистики та звітів під переговорний процес. Але все це відбувається на тлі складних погодних умов і неможливості проведення наступальних дій виключно пішим порядком. При цьому в список втрат автомобільного транспорту вносяться всі ЛТЗ, що застосовуються РОВ, навіть ті, що не належать до класу "автомобіль".
Нагадаю, що у 2025 році РОВ залишилися без понад 42 225 одиниць автомобільного транспорту!
Втрати спецтехніки
У січні російські війська позбулися 20 одиниць спецтехніки, що вже давно стало незмінним середньостатистичним показником втрат у цій категорії.
Висновки
Перший місяць 2026 року видався для російських окупаційних військ складним на погодні умови, за яких пробиватися через оборону СОУ стало ще складніше. Погода також не завжди дозволяла застосовувати підтримку з повітря, що змусило підкочувати ствольну артилерію і РСЗВ ближче до лінії боєзіткнення, що знову повернуло їх до списку вище середніх втрат.
Проте вжиті заходи не прискорили темпів захоплення територій України. РОВ так і не змогли захопити міста і населені пункти, у які вони вперлися, - попри інтенсивність бойових дій, яка не знижується. Втрати особового складу та легких транспортних засобів яскраво демонструють, наскільки активні зараз бойові зіткнення.
Очевидно, що така тенденція протримається до кінця зими, але з потеплінням у РОВ виникне інша природна перепона - бездоріжжя. Це на деякий час вкрай ускладнить логістику і мобільність військ з усіма наслідками, що звідси випливають, - як для результативності наступів, так і показників втрат.
