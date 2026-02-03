Пілоти підрозділу НГУ "Lasar’s Group" відбили штурм і спалили танки на Новопавлівському напрямку
Бійці підрозділу ударних БпЛА "Lasar’s Group" НГУ відбили штурм на Новопавлівському напрямку й спалили танки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, наприкінці січня противник здійснив спробу механізованого штурму позицій Сил оборони, проте зазнав поразки.
Атаку вдалося відбити завдяки екіпажам ОЗСП "Lasar’s Group" Національної гвардії України та побратимам із суміжних підрозділів.
Наступ відбувся у смугах відповідальності 1 корпусу НГУ "Азов" та 9 армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ.
Розвідка суміжників зафіксувала рух ворожої техніки та особового складу в напрямку українських позицій. Після цього відпрацюванням по засобах противника зайнялися екіпажі важких бомберів "Лазарів".
Завдяки майстерності українських бійців вдалося знищити 2 танки та підбити ще один. Скидами з дронів "Lasar’s Group" також було поранено 2 окупанти.
Кадри опубліковані у соцмережах.
