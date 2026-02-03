Пілоти підрозділу НГУ "Lasar’s Group" відбили штурм і спалили танки на Новопавлівському напрямку

Бійці підрозділу ударних БпЛА "Lasar’s Group" НГУ відбили штурм на Новопавлівському напрямку й спалили танки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, наприкінці січня противник здійснив спробу механізованого штурму позицій Сил оборони, проте зазнав поразки.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Атаку вдалося відбити завдяки екіпажам ОЗСП "Lasar’s Group" Національної гвардії України та побратимам із суміжних підрозділів.

Наступ відбувся у смугах відповідальності 1 корпусу НГУ "Азов" та 9 армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ.

Розвідка суміжників зафіксувала рух ворожої техніки та особового складу в напрямку українських позицій. Після цього відпрацюванням по засобах противника зайнялися екіпажі важких бомберів "Лазарів".

Завдяки майстерності українських бійців вдалося знищити 2 танки та підбити ще один. Скидами з дронів "Lasar’s Group" також було поранено 2 окупанти.

Кадри опубліковані у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Спецпризначенці "Спартан" спільно з суміжними підрозділами відбили штурм ворога на Покровському напрямку. ВIДЕО

Дивіться також: Оператори дронів 429-ї бригади "Ахіллес" знищили понад 100 БпЛА окупантів за місяць. ВIДЕО