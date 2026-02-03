Пилоты подразделения НГУ "Lasar’s Group" отразили штурм и сожгли танки на Новопавловском направлении

Бойцы подразделения ударных БПЛА "Lasar's Group" НГУ отразили штурм на Новопавловском направлении и сожгли танки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в конце января противник предпринял попытку механизированного штурма позиций Сил обороны, однако потерпел поражение.

Атаку удалось отразить благодаря экипажам ОЗСП "Lasar's Group" Национальной гвардии Украины и побратимам из смежных подразделений.

Наступление произошло в полосах ответственности 1 корпуса НГУ "Азов" и 9-го армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ.

Разведка союзников зафиксировала движение вражеской техники и личного состава в направлении украинских позиций. После этого отработкой по средствам противника занялись экипажи тяжелых бомберов "Лазаров".

Благодаря мастерству украинских бойцов удалось уничтожить 2 танка и подбить еще один. Сбросами с дронов "Lasar's Group" также были ранены 2 оккупанта.

Кадры опубликованы в соцсетях.

