Десять человек ранены, в том числе - трое детей, в результате российских ударов по Херсонщине

За минувшие сутки российские войска атаковали населенные пункты Херсонской области, в результате чего есть раненые, среди которых – дети.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Атакованные населенные пункты

Так, за минувшие сутки под вражеским дронным террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Милово, Белозерка, Крещеновка, Берислав, Антоновка, Днепровское, Бургунка, Веселое, Золотая Балка, Казацкое, Никольское, Новокаиры, Токаревка, Красный Маяк и город Херсон.

Жертвы обстрелов

По данным главы ОВА, из-за российской агрессии 10 человек получили ранения, из них 3 ребенка.

Куда били россияне?

Отмечается, что российские военные били по:

социальной инфраструктуре;

жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили многоэтажку и 13 частных домов.

Также оккупанты разрушили магазин, газопровод и частные автомобили.