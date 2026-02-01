Десять человек ранены, в том числе - трое детей, в результате российских ударов по Херсонщине
За минувшие сутки российские войска атаковали населенные пункты Херсонской области, в результате чего есть раненые, среди которых – дети.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
Атакованные населенные пункты
Так, за минувшие сутки под вражеским дронным террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Милово, Белозерка, Крещеновка, Берислав, Антоновка, Днепровское, Бургунка, Веселое, Золотая Балка, Казацкое, Никольское, Новокаиры, Токаревка, Красный Маяк и город Херсон.
Жертвы обстрелов
По данным главы ОВА, из-за российской агрессии 10 человек получили ранения, из них 3 ребенка.
Куда били россияне?
Отмечается, что российские военные били по:
- социальной инфраструктуре;
- жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили многоэтажку и 13 частных домов.
Также оккупанты разрушили магазин, газопровод и частные автомобили.
