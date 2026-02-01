Новини обстріли Херсонщини
Десять осіб поранені, зокрема троє дітей, внаслідок російських ударів по Херсонщині

Обстріли Херсонщини

Упродовж минулої доби російські війська атакували населені пункти Херсонської області, внаслідок чого є поранені, серед яких – діти.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Атаковані населені пункти

Так, минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Милове, Білозерка, Хрещенівка, Берислав, Антонівка, Дніпровське, Бургунка, Веселе, Золота Балка, Козацьке, Микільське, Новокаїри, Токарівка, Червоний Маяк та місто Херсон.

Жертви обстрілів

За даними голови ОВА, через російську агресію 10 людей дістали поранення, з них - 3 дитини.

Куди били росіяни?

Зазначається, що російські військові били по:

  • соціальній інфраструктурі;
  • житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 13 приватних будинків.

Також окупанти понівечили магазин, газогін та приватні автомобілі.

