Враг нанес удар по объекту инфраструктуры в Самаровском районе: вспыхнул пожар

Утром 4 февраля 2026 года враг атаковал БПЛА Самаровский район Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.

Каковы последствия?

"Враг атаковал БПЛА Самаровский район. Поразил объект инфраструктуры. Там возник пожар", - говорится в сообщении.

Предварительно, обошлось без погибших и пострадавших.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что рашисты нанесли удар по Синельниковскому району: двое погибших и двое раненых, уничтожен дом, есть повреждения.

