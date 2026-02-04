Враг нанес удар по объекту инфраструктуры в Самаровском районе: вспыхнул пожар
Утром 4 февраля 2026 года враг атаковал БПЛА Самаровский район Днепропетровской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.
Каковы последствия?
"Враг атаковал БПЛА Самаровский район. Поразил объект инфраструктуры. Там возник пожар", - говорится в сообщении.
Предварительно, обошлось без погибших и пострадавших.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что рашисты нанесли удар по Синельниковскому району: двое погибших и двое раненых, уничтожен дом, есть повреждения.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль