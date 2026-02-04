Рашисты нанесли удар по Синельниковскому району: двое погибших и двое раненых, разрушен дом, есть повреждения

Ночью 4 февраля враг атаковал беспилотниками Васильковскую громаду Синельниковского района в Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.

Есть жертвы

Как отмечается, погибли 68-летняя женщина и 38-летний мужчина. Еще два человека пострадали. Женщина 47 лет и мужчина 63 лет госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Последствия

Возникли пожары. Повреждены 3 частных дома, еще один - уничтожен. Повреждены хозяйственные постройки, автомобили, не эксплуатируемое здание, административное здание. Поражена линия электропередач.

Под ударом оказалась и Никопольщина – сам Никополь, Марганецкая, Мировская и Червоногригоровская громады. Агрессор применял FPV-дроны и РСЗО "Град". Повреждены инфраструктура, линия электропередач.

