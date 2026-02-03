Враг атаковал Днепропетровщину FPV-дронами, БПЛА и КАБами: трое раненых, есть разрушения

В течение дня 3 февраля российские войска наносили удары по нескольким районам области с помощью FPV-дронов, артиллерии, БПЛА и управляемых авиабомб. Есть раненые среди мирного населения и значительные разрушения жилья и инфраструктуры.

О ситуации рассказал глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Никопольщина

Под ударом вражеских FPV-дронов и артиллерии оказалась Никопольщина. Пострадали сам Никополь, Марганецкая, Покровская, Червоногригоровская, Мировская громады.

Пострадала 58-летняя женщина. Она в больнице в состоянии средней тяжести.

Повреждены 2 частных дома, пятиэтажка, коммунальное предприятие, детский сад, автомобиль. Уничтожен гараж.

Читайте также: Враг ночью массированно атаковал Днепропетровскую область: пожары и разрушенное жилье. ФОТОрепортаж

Криворожский район

Новопольскую и Грушевскую громады, что на Криворожье, противник атаковал БПЛА. Возник пожар. Разрушены инфраструктура и административное здание.

Павлоградский район

Беспилотником российская армия нанесла удар по Троицкой громаде.

Ранены 61-летний мужчина и 52-летняя женщина. Оба госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Разрушены частный дом и хозяйственная постройка.

Смотрите также: Вражеские обстрелы Днепропетровщины: в Никополе ранена женщина. ФОТОрепортаж

Синельниковщина

По Покровской громаде враг нанес удар КАБами, разрушены 9 частных домов.









