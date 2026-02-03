Враг атаковал Днепропетровщину FPV-дронами, БПЛА и КАБами: трое раненых, есть разрушения
В течение дня 3 февраля российские войска наносили удары по нескольким районам области с помощью FPV-дронов, артиллерии, БПЛА и управляемых авиабомб. Есть раненые среди мирного населения и значительные разрушения жилья и инфраструктуры.
О ситуации рассказал глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
Никопольщина
- Под ударом вражеских FPV-дронов и артиллерии оказалась Никопольщина. Пострадали сам Никополь, Марганецкая, Покровская, Червоногригоровская, Мировская громады.
- Пострадала 58-летняя женщина. Она в больнице в состоянии средней тяжести.
- Повреждены 2 частных дома, пятиэтажка, коммунальное предприятие, детский сад, автомобиль. Уничтожен гараж.
Криворожский район
Новопольскую и Грушевскую громады, что на Криворожье, противник атаковал БПЛА. Возник пожар. Разрушены инфраструктура и административное здание.
Павлоградский район
- Беспилотником российская армия нанесла удар по Троицкой громаде.
- Ранены 61-летний мужчина и 52-летняя женщина. Оба госпитализированы в состоянии средней тяжести.
- Разрушены частный дом и хозяйственная постройка.
Синельниковщина
По Покровской громаде враг нанес удар КАБами, разрушены 9 частных домов.
