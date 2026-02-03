Ворог атакував Дніпропетровщину FPV-дронами, БпЛА і КАБами: троє поранених та руйнування

Упродовж дня 3 лютого російські війська били по кількох районах області FPV-дронами, артилерією, БпЛА та керованими авіабомбами. Є поранені серед мирного населення та значні руйнування житла й інфраструктури.

Про ситуацію розповів голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

Нікопольщина

  • Під ударом ворожих FPV-дронів та артилерії була Нікопольщина. Потерпали сам Нікополь, Марганецька, Покровська, Червоногригорівська, Мирівська громади.
  • Постраждала 58-річна жінка. Вона у лікарні в стані середньої тяжкості.
  • Пошкоджені 2 приватні будинки, п’ятиповерхівка, комунальне підприємство, дитсадок, авто. Знищений гараж.

Криворізький район

Новопільську та Грушівську громади, що на Криворіжжі, противник атакував БпЛА. Виникла пожежа. Понівечені інфраструктура та адмінбудівля.

Павлоградський район

  • Безпілотником російська армія поцілила по Троїцькій громаді.
  • Поранені 61-річний чоловік і 52-річна жінка. Обоє госпіталізовані в стані середньої тяжкості.
  • Побиті приватна оселя і господарська споруда.

Синельниківщина

По Покровській громаді ворог вдарив КАБами, понівечені 9 приватних будинків.

Російські обстріли Дніпропетровщини: постраждалі цивільні та знищене майно
