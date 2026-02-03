Ворог атакував Дніпропетровщину FPV-дронами, БпЛА і КАБами: троє поранених та руйнування
Упродовж дня 3 лютого російські війська били по кількох районах області FPV-дронами, артилерією, БпЛА та керованими авіабомбами. Є поранені серед мирного населення та значні руйнування житла й інфраструктури.
Про ситуацію розповів голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
Нікопольщина
- Під ударом ворожих FPV-дронів та артилерії була Нікопольщина. Потерпали сам Нікополь, Марганецька, Покровська, Червоногригорівська, Мирівська громади.
- Постраждала 58-річна жінка. Вона у лікарні в стані середньої тяжкості.
- Пошкоджені 2 приватні будинки, п’ятиповерхівка, комунальне підприємство, дитсадок, авто. Знищений гараж.
Криворізький район
Новопільську та Грушівську громади, що на Криворіжжі, противник атакував БпЛА. Виникла пожежа. Понівечені інфраструктура та адмінбудівля.
Павлоградський район
- Безпілотником російська армія поцілила по Троїцькій громаді.
- Поранені 61-річний чоловік і 52-річна жінка. Обоє госпіталізовані в стані середньої тяжкості.
- Побиті приватна оселя і господарська споруда.
Синельниківщина
По Покровській громаді ворог вдарив КАБами, понівечені 9 приватних будинків.
