Ворог атакував Дніпропетровщину FPV-дронами, БпЛА і КАБами: троє поранених та руйнування

Упродовж дня 3 лютого російські війська били по кількох районах області FPV-дронами, артилерією, БпЛА та керованими авіабомбами. Є поранені серед мирного населення та значні руйнування житла й інфраструктури.

Про ситуацію розповів голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нікопольщина

Під ударом ворожих FPV-дронів та артилерії була Нікопольщина. Потерпали сам Нікополь, Марганецька, Покровська, Червоногригорівська, Мирівська громади.

Постраждала 58-річна жінка. Вона у лікарні в стані середньої тяжкості.

Пошкоджені 2 приватні будинки, п’ятиповерхівка, комунальне підприємство, дитсадок, авто. Знищений гараж.

Також читайте: Ворог вночі масовано атакував Дніпропетровщину: пожежі та зруйноване житло. ФОТОрепортаж

Криворізький район

Новопільську та Грушівську громади, що на Криворіжжі, противник атакував БпЛА. Виникла пожежа. Понівечені інфраструктура та адмінбудівля.

Павлоградський район

Безпілотником російська армія поцілила по Троїцькій громаді.

Поранені 61-річний чоловік і 52-річна жінка. Обоє госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

Побиті приватна оселя і господарська споруда.

Також дивіться: Ворожі обстріли Дніпропетровщини: у Нікополі поранена жінка. ФОТОрепортаж

Синельниківщина

По Покровській громаді ворог вдарив КАБами, понівечені 9 приватних будинків.









