Рашисти ударили по Синельниківщині: двоє загиблих і двоє поранених, знищено будинок, є пошкодження

Вночі 4 лютого ворог атакував безпілотниками Васильківську громаду Синельниківського району на Дніпропетровщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

Є жертви

Як зазначається, загинули 68-річна жінка і 38-річний чоловік. Ще двоє людей постраждали. Жінка 47 років та чоловік 63 років госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

Наслідки

Виникли пожежі. Пошкоджені 3 приватні будинки, ще один - знищений. Понівечені господарські споруди, авто, будівля, що не експлуатувалася, адмінбудівля. Зачепило лінію електропередач.

Під ударом була і Нікопольщина – сам Нікополь, Марганецька, Мирівська та Червоногригорівська громади. Агресор застосовував FPV-дрони та РСЗВ "Град". Пошкоджені інфраструктура, лінія електропередач.

