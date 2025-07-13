Войска РФ атаковали дронами Самар: повреждена инфраструктура

Днем 13 июля 2025 года войска РФ атаковали ударными дронами Самар Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг атаковал город Самар беспилотниками. Повреждена инфраструктура. Детали выясняем", - отметил он.

Больше информации на эту минуту не известно.

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