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Новости Атака беспилотников на Днепропетровщину
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Войска РФ атаковали дронами Самар: повреждена инфраструктура

шахед над Самарой

Днем 13 июля 2025 года войска РФ атаковали ударными дронами Самар Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг атаковал город Самар беспилотниками. Повреждена инфраструктура. Детали выясняем", - отметил он.

Больше информации на эту минуту не известно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг ударил КАБом по Днепропетровщине: погибла женщина. ФОТОрепортаж

Ранее в ОСГВ "Хортица" сообщали, что сейчас россиян на территории Днепропетровщины нет, хотя бои вплотную приблизились к админгранице области

Автор: 

обстрел (28508) дроны (4284) Днепропетровская область (4217) Самарский район (10) Орлівщина (6)


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Війська РФ атакували дронами Самар

***** розлютила притча про доброго самарянина?
Ну шо візьмеш з антихристова ********!

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13.07.2025 12:08 Ответить
Росія планує випускати 500 «Шахедів» щодоби до вересня, - командир підрозділу розвідки ЗСУ Ярославський

Додав, що також бойову частину збільшують з 50 кілограмів до 80. І летітимуть БпЛА на висоті 4+ км, що уже унеможливлює їх збивати нашими системами ППО.
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13.07.2025 12:18 Ответить
 
 