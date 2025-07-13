Войска РФ атаковали дронами Самар: повреждена инфраструктура
Днем 13 июля 2025 года войска РФ атаковали ударными дронами Самар Днепропетровской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
"Враг атаковал город Самар беспилотниками. Повреждена инфраструктура. Детали выясняем", - отметил он.
Больше информации на эту минуту не известно.
Ранее в ОСГВ "Хортица" сообщали, что сейчас россиян на территории Днепропетровщины нет, хотя бои вплотную приблизились к админгранице области
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***** розлютила притча про доброго самарянина?
Ну шо візьмеш з антихристова ********!
Додав, що також бойову частину збільшують з 50 кілограмів до 80. І летітимуть БпЛА на висоті 4+ км, що уже унеможливлює їх збивати нашими системами ППО.