Війська РФ атакували дронами Самар: пошкоджено інфраструктуру

Вдень 13 липня 2025 року війська РФ атакували ударними дронами Самар Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог атакував місто Самар безпілотниками. Пошкоджена інфраструктура. Деталі з'ясовуємо", - зазначив він.

Більше інформації на цю хвилину не відомо.

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