Війська РФ атакували дронами Самар: пошкоджено інфраструктуру
Вдень 13 липня 2025 року війська РФ атакували ударними дронами Самар Дніпропетровської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог атакував місто Самар безпілотниками. Пошкоджена інфраструктура. Деталі з'ясовуємо", - зазначив він.
Більше інформації на цю хвилину не відомо.
Раніше в ОСУВ "Хортиця" повідомляли, що нині росіян на території Дніпропетровщини немає, хоча бої впритул наблизилися до адмінкордону області
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***** розлютила притча про доброго самарянина?
Ну шо візьмеш з антихристова ********!
Додав, що також бойову частину збільшують з 50 кілограмів до 80. І летітимуть БпЛА на висоті 4+ км, що уже унеможливлює їх збивати нашими системами ППО.