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Новини Атаки безпіотників на Дніпропетровщину
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Війська РФ атакували дронами Самар: пошкоджено інфраструктуру

шахед над Самаром

Вдень 13 липня 2025 року війська РФ атакували ударними дронами Самар Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог атакував місто Самар безпілотниками. Пошкоджена інфраструктура. Деталі з'ясовуємо", - зазначив він.

Більше інформації на цю хвилину не відомо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог ударив КАБом по Дніпропетровщині: загинула жінка. ФОТОрепортаж

Раніше в ОСУВ "Хортиця" повідомляли, що нині росіян на території Дніпропетровщини немає, хоча бої впритул наблизилися до адмінкордону області

Автор: 

обстріл (29833) дрони (5099) Дніпропетровська область (3999) Самарівський район (10) Самар (6)


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Війська РФ атакували дронами Самар

***** розлютила притча про доброго самарянина?
Ну шо візьмеш з антихристова ********!

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13.07.2025 12:08 Відповісти
Росія планує випускати 500 «Шахедів» щодоби до вересня, - командир підрозділу розвідки ЗСУ Ярославський

Додав, що також бойову частину збільшують з 50 кілограмів до 80. І летітимуть БпЛА на висоті 4+ км, що уже унеможливлює їх збивати нашими системами ППО.
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13.07.2025 12:18 Відповісти
Зелене чмо же щось казало про наші дрони-перехоплювачі. Невже бреше?
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13.07.2025 12:27 Відповісти
А че не прикрепили посыл тцкунам? Стесняетесь?
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13.07.2025 13:43 Відповісти
 
 