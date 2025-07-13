Ворог ударив КАБом по Дніпропетровщині: загинула жінка. ФОТОрепортаж
Зранку 13 липня 2025 року війська РФ ударили КАБом по Великомихайлівській громаді на Дніпропетровщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"У Великомихайлівській громаді, що на Синельниківщині, загинула 88-річна жінка. На тамтешній населений пункт противник скерував КАБи. На одному з приватних подвір'їв сталося займання. Горіли літня кухня та гараж. Вогонь надзвичайники приборкали. Пошкоджено 5 осель місцевих", - йдеться у повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль