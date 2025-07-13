Війська РФ обстріляли два райони Дніпропетровщини: постраждав чоловік, є руйнування на території підприємства та ліцею. ФОТОрепортаж
Від вечора війська РФ тероризували обстрілами два райони Дніпропетровщини.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, по Синельниківщині ворог бив безпілотниками, КАБом та з РСЗВ. Під час одного з обстрілів постраждав 37-річний чоловік.
"Гучно було у Межівській, Покровській, Великомихайлівській громадах. Там сталося декілька займань. Горіли пшениця, сухостій, господарська споруда. Вогнем охопило також ліцей. Він частково знищений. Руйнування є на території підприємства. Понівечені приватний будинок, 2 комбайни, авто", - йдеться у повідомленні.
За даними ОВА, важку артилерію та fpv-дрони росіяни скеровували на Нікопольщину. Удари прийшлися на райцентр, Покровську, Мирівську, Марганецьку громади. Пошкоджено інфраструктуру та гуртожиток освітнього закладу. Минулося без поранених.
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@vinnicanin
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12 лип.
Ворог планомірно та впевнено йде до 1000 ударів в день. Шахеди повільно годинами в повній безпеці літають над Україною. А на росії все чудово ,ті рути,пекла,паляниці,трембіти та бобри існують лише в потужно масштабованій фантазії Зеленського.
Гра в одні ворота. Без варіантів.