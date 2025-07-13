Війська РФ обстріляли два райони Дніпропетровщини: постраждав чоловік, є руйнування на території підприємства та ліцею. ФОТОрепортаж

Від вечора війська РФ тероризували обстрілами два райони Дніпропетровщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, по Синельниківщині ворог бив безпілотниками, КАБом та з РСЗВ. Під час одного з обстрілів постраждав 37-річний чоловік.

"Гучно було у Межівській, Покровській, Великомихайлівській громадах. Там сталося декілька займань. Горіли пшениця, сухостій, господарська споруда. Вогнем охопило також ліцей. Він частково знищений. Руйнування є на території підприємства. Понівечені приватний будинок, 2 комбайни, авто", - йдеться у повідомленні.







За даними ОВА, важку артилерію та fpv-дрони росіяни скеровували на Нікопольщину. Удари прийшлися на райцентр, Покровську, Мирівську, Марганецьку громади. Пошкоджено інфраструктуру та гуртожиток освітнього закладу. Минулося без поранених.

Читайте також: Росіяни атакували Нікопольщину та Синельниківщину: троє загиблих і четверо поранених. ФОТОрепортаж