Войска РФ обстреляли два района Днепропетровской области: пострадал мужчина, есть разрушения на территории предприятия и лицея. ФОТОРЕПОРТАЖ
С вечера войска РФ терроризировали обстрелами два района Днепропетровщины.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, по Синельниковщине враг бил беспилотниками, КАБом и из РСЗО. Во время одного из обстрелов пострадал 37-летний мужчина.
"Громко было в Межевской, Покровской, Великомихайловской громадах. Там произошло несколько возгораний. Горели пшеница, сухостой, хозяйственная постройка. Огнем охватило также лицей. Он частично уничтожен. Разрушения есть на территории предприятия. Изуродованы частный дом, 2 комбайна, авто", - говорится в сообщении.
По данным ОВА, тяжелую артиллерию и fpv-дроны россияне направляли на Никопольщину. Удары пришлись на райцентр, Покровскую, Мировскую, Марганецкую громады. Повреждена инфраструктура и общежитие образовательного учреждения. Обошлось без раненых.
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@vinnicanin
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12 лип.
Ворог планомірно та впевнено йде до 1000 ударів в день. Шахеди повільно годинами в повній безпеці літають над Україною. А на росії все чудово ,ті рути,пекла,паляниці,трембіти та бобри існують лише в потужно масштабованій фантазії Зеленського.
Гра в одні ворота. Без варіантів.