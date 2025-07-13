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Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины
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Войска РФ обстреляли два района Днепропетровской области: пострадал мужчина, есть разрушения на территории предприятия и лицея. ФОТОРЕПОРТАЖ

С вечера войска РФ терроризировали обстрелами два района Днепропетровщины.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, по Синельниковщине враг бил беспилотниками, КАБом и из РСЗО. Во время одного из обстрелов пострадал 37-летний мужчина.

"Громко было в Межевской, Покровской, Великомихайловской громадах. Там произошло несколько возгораний. Горели пшеница, сухостой, хозяйственная постройка. Огнем охватило также лицей. Он частично уничтожен. Разрушения есть на территории предприятия. Изуродованы частный дом, 2 комбайна, авто", - говорится в сообщении.

Последствия обстрелов Днепропетровской области
Последствия обстрелов Днепропетровской области
Последствия обстрелов Днепропетровской области

По данным ОВА, тяжелую артиллерию и fpv-дроны россияне направляли на Никопольщину. Удары пришлись на райцентр, Покровскую, Мировскую, Марганецкую громады. Повреждена инфраструктура и общежитие образовательного учреждения. Обошлось без раненых.

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Последствия обстрелов Днепропетровской области

Автор: 

Никополь (1104) Днепропетровская область (4217) Никопольский район (320) Синельниковский район (125)


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Kurt Wootz
@vinnicanin
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12 лип.
Ворог планомірно та впевнено йде до 1000 ударів в день. Шахеди повільно годинами в повній безпеці літають над Україною. А на росії все чудово ,ті рути,пекла,паляниці,трембіти та бобри існують лише в потужно масштабованій фантазії Зеленського.
Гра в одні ворота. Без варіантів.
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13.07.2025 08:52 Ответить
 
 