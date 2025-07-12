Россияне атаковали Никопольский и Синельниковский районы: трое погибших и четверо раненых. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 12 июля российские войска обстреливали Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области, вследствие чего есть погибшие и раненые.

Об этом рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

В частности, Никопольщину российская армия обстреливала из РСЗО "Град", артиллерии и атаковала беспилотниками. Пострадали Никополь, Марганецкая, Мировская и Покровская громады.



Вследствие вражеских атак погибла женщина, еще три человека пострадали. Мужчина госпитализирован. Две женщины - на амбулаторном лечении.

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Повреждены многоэтажка и 17 частных домов, 12 хозяйственных построек, автомобили. Изуродованы инфраструктура, промышленное предприятие. Задело линии электропередач и газопроводы. Произошло несколько пожаров.



К сожалению, есть потери и на Синельниковщине. Там враг убил двух человек - мужчину и женщину. Есть и пострадавший. Ему оказали необходимую медпомощь.



Противник попал по Великомихайловской и Межевской громадам. Применял КАБы и БпЛА.

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Кроме легковушки, горело поле с пшеницей. Повреждены 7 частных домов.



















