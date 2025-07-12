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Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины
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Россияне атаковали Никопольский и Синельниковский районы: трое погибших и четверо раненых. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 12 июля российские войска обстреливали Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области, вследствие чего есть погибшие и раненые.

Об этом рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

В частности, Никопольщину российская армия обстреливала из РСЗО "Град", артиллерии и атаковала беспилотниками. Пострадали Никополь, Марганецкая, Мировская и Покровская громады.

Вследствие вражеских атак погибла женщина, еще три человека пострадали. Мужчина госпитализирован. Две женщины - на амбулаторном лечении.

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Повреждены многоэтажка и 17 частных домов, 12 хозяйственных построек, автомобили. Изуродованы инфраструктура, промышленное предприятие. Задело линии электропередач и газопроводы. Произошло несколько пожаров.

К сожалению, есть потери и на Синельниковщине. Там враг убил двух человек - мужчину и женщину. Есть и пострадавший. Ему оказали необходимую медпомощь.

Противник попал по Великомихайловской и Межевской громадам. Применял КАБы и БпЛА.

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Кроме легковушки, горело поле с пшеницей. Повреждены 7 частных домов.

Обстрелы Днепропетровской области 12 июля
Обстрелы Днепропетровской области 12 июля
Обстрелы Днепропетровской области 12 июля
Обстрелы Днепропетровской области 12 июля
Обстрелы Днепропетровской области 12 июля
Обстрелы Днепропетровской области 12 июля
Обстрелы Днепропетровской области 12 июля
Обстрелы Днепропетровской области 12 июля
Обстрелы Днепропетровской области 12 июля
Обстрелы Днепропетровской области 12 июля

Автор: 

обстрел (28483) Никополь (1101) Днепропетровская область (4214) Никопольский район (320) Синельниковский район (123)


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