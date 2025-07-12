Рашисты ударили по Никополю: погибла женщина, два человека ранены. ФОТОрепортаж

Днем 12 июля 2025 года войска РФ ударили из тяжелой артиллерии по Никополю Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"Опять трагическая новость. В Никополе погибла 27-летняя женщина. Враг убил ее, обстреляв город из тяжелой артиллерии. Соболезнования родным... Еще два человека ранены. Мужчину 35 лет госпитализировали в состоянии средней тяжести. 86-летняя пострадавшая - на амбулаторном лечении", - говорится в сообщении.

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Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, авто, линии электропередач.