Рашисти вдарили по Нікополю: загинула жінка, дві людини поранені. ФОТОрепортаж
Вдень 12 липня 2025 року війська РФ ударили з важкої артилерії по Нікополю Дніпропетровської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"Знову трагічна новина. У Нікополі загинула 27-річна жінка. Ворог вбив її, обстрілявши місто з важкої артилерії. Співчуття рідним...Ще двоє людей поранені. Чоловіка 35 років госпіталізували в стані середньої тяжкості. 86-річна постраждала - на амбулаторному лікуванні", - йдеться у повідомленні.
Пошкоджено приватні будинки, господарські споруди, авто, лінії електропередач.
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Pan Konotop #390804
показати весь коментар12.07.2025 13:32 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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