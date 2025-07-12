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Рашисти вдарили по Нікополю: загинула жінка, дві людини поранені. ФОТОрепортаж

Вдень 12 липня 2025 року війська РФ ударили з важкої артилерії по Нікополю Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Знову трагічна новина. У Нікополі загинула 27-річна жінка. Ворог вбив її, обстрілявши місто з важкої артилерії. Співчуття рідним...Ще двоє людей поранені. Чоловіка 35 років госпіталізували в стані середньої тяжкості. 86-річна постраждала - на амбулаторному лікуванні", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти вдарили КАБами по Великомихайлівській громаді на Дніпропетровщині: 2 людини загинули

Обстріл Нікополя
Обстріл Нікополя
Обстріл Нікополя

Пошкоджено приватні будинки, господарські споруди, авто, лінії електропередач.

Автор: 

обстріл (29807) жертви (1847) Нікополь (1270) Дніпропетровська область (3996) Нікопольський район (321)


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12.07.2025 13:32 Відповісти
 
 