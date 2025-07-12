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Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини
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Росіяни атакували Нікопольщину та Синельниківщину: троє загиблих і четверо поранених. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 12 липня російські війська обстрілювали Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області, унаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це розповів голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Так, Нікопольщину російська армія обстрілювала з РСЗВ "Град", артилерії та атакувала безпілотниками. Потерпали Нікополь, Марганецька, Мирівська і Покровська громади.

Унаслідок ворожих атак загинула жінка, ще троє людей постраждали. Чоловік госпіталізований. Дві жінки – на амбулаторному лікуванні.

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Пошкоджені багатоповерхівка і 17 приватних будинків, 12 господарських споруд, автівки. Понівечені інфраструктура, промислове підприємство. Зачепило лінії електропередач і газогони. Сталося кілька пожеж.

На жаль, є втрати і на Синельниківщині. Там ворог вбив двох людей – чоловіка та жінку. Є й постраждалий. Йому надали необхідну меддопомогу.

Противник поцілив по Великомихайлівській та Межівській громадах. Застосовував КАБи та БпЛА.

Дивіться також: Рашисти вдарили по Нікополю: загинула жінка, дві людини поранені. ФОТОрепортаж

Окрім легковика, горіло поле з пшеницею. Побиті 7 приватних осель.

Обстріли Дніпропетровщини 12 липня
Обстріли Дніпропетровщини 12 липня
Обстріли Дніпропетровщини 12 липня
Обстріли Дніпропетровщини 12 липня
Обстріли Дніпропетровщини 12 липня
Обстріли Дніпропетровщини 12 липня
Обстріли Дніпропетровщини 12 липня
Обстріли Дніпропетровщини 12 липня
Обстріли Дніпропетровщини 12 липня
Обстріли Дніпропетровщини 12 липня

Автор: 

обстріл (29807) Нікополь (1270) Дніпропетровська область (3996) Нікопольський район (323) Синельниківський район (124)


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