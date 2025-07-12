Росіяни атакували Нікопольщину та Синельниківщину: троє загиблих і четверо поранених. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 12 липня російські війська обстрілювали Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області, унаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це розповів голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Так, Нікопольщину російська армія обстрілювала з РСЗВ "Град", артилерії та атакувала безпілотниками. Потерпали Нікополь, Марганецька, Мирівська і Покровська громади.



Унаслідок ворожих атак загинула жінка, ще троє людей постраждали. Чоловік госпіталізований. Дві жінки – на амбулаторному лікуванні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти вдарили КАБами по Великомихайлівській громаді на Дніпропетровщині: 2 людини загинули

Пошкоджені багатоповерхівка і 17 приватних будинків, 12 господарських споруд, автівки. Понівечені інфраструктура, промислове підприємство. Зачепило лінії електропередач і газогони. Сталося кілька пожеж.



На жаль, є втрати і на Синельниківщині. Там ворог вбив двох людей – чоловіка та жінку. Є й постраждалий. Йому надали необхідну меддопомогу.



Противник поцілив по Великомихайлівській та Межівській громадах. Застосовував КАБи та БпЛА.

Дивіться також: Рашисти вдарили по Нікополю: загинула жінка, дві людини поранені. ФОТОрепортаж

Окрім легковика, горіло поле з пшеницею. Побиті 7 приватних осель.



















