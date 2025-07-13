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Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины
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Враг ударил КАБом по Днепропетровской области: погибла женщина. ФОТОРЕПОРТАЖ

Утром 13 июля 2025 года войска РФ ударили КАБом по Великомихайловской громаде на Днепропетровщине.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"В Великомихайловской громаде, что на Синельниковщине, погибла 88-летняя женщина. На тамошний населенный пункт противник направил КАБы. На одном из частных дворов произошло возгорание. Горели летняя кухня и гараж. Огонь чрезвычайники укротили. Повреждены 5 домов местных жителей", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ обстреляли два района Днепропетровщины: пострадал человек, есть разрушения на территории предприятия и лицея. ФОТОрепортаж

Днепропетровская область после атаки КАБа
Днепропетровская область после атаки КАБа
Днепропетровская область после атаки КАБа
Днепропетровская область после атаки КАБа

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обстрел (28508) КАБ (403) Днепропетровская область (4217) Синельниковский район (125) Великомихайловка (3)


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