Ворог ударив по об’єкту інфраструктури у Самарівському районі: спалахнула пожежа

Зранку 4 лютого 2026 року ворог атакував БпЛА Самарівський район Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

Які наслідки?

"Ворог атакував БпЛА Самарівський район. Уразив об’єкт інфраструктури. Там виникла пожежа", - йдеться у повідомленні.

Попередньо, минулося без загиблих і постраждалих.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що рашисти ударили по Синельниківщині: двоє загиблих і двоє поранених, знищено будинок, є пошкодження.

