Ворог ударив по об’єкту інфраструктури у Самарівському районі: спалахнула пожежа
Зранку 4 лютого 2026 року ворог атакував БпЛА Самарівський район Дніпропетровської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.
Які наслідки?
"Ворог атакував БпЛА Самарівський район. Уразив об’єкт інфраструктури. Там виникла пожежа", - йдеться у повідомленні.
Попередньо, минулося без загиблих і постраждалих.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що рашисти ударили по Синельниківщині: двоє загиблих і двоє поранених, знищено будинок, є пошкодження.
