Рашисти вбили FPV-дроном медпрацівницю на Херсонщині
Російські окупанти вбили медичну працівницю в Олександрівці Станіславської громади Херсонщини.
Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
"Внаслідок атаки російського FPV-дрона смертельні поранення дістала медсестра 1974 року народження", - йдеться в повідомленні.
- Протягом 3 лютого російські окупанти обстріляли 26 населених пунктів Херсонщини, внаслідок чого поранення дістали 4 особи.
