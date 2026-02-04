Понад $324 млн витратила РФ на масований удар по Україні 3 лютого, - ГУР МО

Росія витратила понад 300 млн доларів США на масований удар по Україні в ніч на 3 лютого.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Загальна вартість застосованого озброєння становила 324,8 мільйона доларів США — це більш ніж на 190 мільйони доларів більше, ніж під час масованого обстрілу 20 січня", - йдеться в повідомленні.

У ГУР зазначили, що на ці кошти цілий рік міг би жити єврейський автономний округ РФ із населенням близько 144 тисяч осіб або ж місто Калуга з населенням понад 320 тисяч. Також ця сума співставна з піврічним бюджетом Костромської області.

Марно витрачені кошти

У розвідці зазначили, що 79,2% ресурсів було витрачено марно, українська протиповітряна оборона знищила 450 повітряних цілей.





Читайте: Україна передала США деталі щодо обстрілів, які відбулися після "згоди" РФ на енергетичне перемир’я, - Стефанішина

Атака РФ на Україну 3 лютого

Як повідомлялося, внаслідок нічної атаки РФ по Києву постраждали троє людей. У столиці пошкоджено багатоповерхівки, дитячий садок, АЗС та адміністративну будівлю.

Харків також перебував під ударами РФ: через атаку на ТЕЦ без тепла залишаться сотні будинків.

Окрім того, ворог атакував теплоелектростанції ДТЕК: суттєво постраждало обладнання.

Дарницький та Дніпровський райони переважно без тепла, не опалюється 1170 багатоповерхівок.

Також ворог атакував Вінниччину: є влучання у об’єкти критичної інфраструктури.

Екстрені відключення запроваджені у частині лівого берега Києва.

Окрім того, РФ атакувала Одещину, критична інфраструктура працює на генераторах.

Шмигаль повідомив, що РФ атакувала 8 областей, під ударом ТЕЦ і ТЕС, які забезпечували опалення в Києві, Харкові та Дніпрі.

Читайте також: "Жорстоко та підло": Стармер обговорив із Трампом атаки РФ на енергетику України