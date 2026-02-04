1 318 24
Понад $324 млн витратила РФ на масований удар по Україні 3 лютого, - ГУР МО
Росія витратила понад 300 млн доларів США на масований удар по Україні в ніч на 3 лютого.
Про це повідомила пресслужба ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Загальна вартість застосованого озброєння становила 324,8 мільйона доларів США — це більш ніж на 190 мільйони доларів більше, ніж під час масованого обстрілу 20 січня", - йдеться в повідомленні.
У ГУР зазначили, що на ці кошти цілий рік міг би жити єврейський автономний округ РФ із населенням близько 144 тисяч осіб або ж місто Калуга з населенням понад 320 тисяч. Також ця сума співставна з піврічним бюджетом Костромської області.
Марно витрачені кошти
У розвідці зазначили, що 79,2% ресурсів було витрачено марно, українська протиповітряна оборона знищила 450 повітряних цілей.
Атака РФ на Україну 3 лютого
- Як повідомлялося, внаслідок нічної атаки РФ по Києву постраждали троє людей. У столиці пошкоджено багатоповерхівки, дитячий садок, АЗС та адміністративну будівлю.
- Харків також перебував під ударами РФ: через атаку на ТЕЦ без тепла залишаться сотні будинків.
- Окрім того, ворог атакував теплоелектростанції ДТЕК: суттєво постраждало обладнання.
- Дарницький та Дніпровський райони переважно без тепла, не опалюється 1170 багатоповерхівок.
- Також ворог атакував Вінниччину: є влучання у об’єкти критичної інфраструктури.
- Екстрені відключення запроваджені у частині лівого берега Києва.
- Окрім того, РФ атакувала Одещину, критична інфраструктура працює на генераторах.
- Шмигаль повідомив, що РФ атакувала 8 областей, під ударом ТЕЦ і ТЕС, які забезпечували опалення в Києві, Харкові та Дніпрі.
Топ коментарі
+14 Alex Hood
показати весь коментар04.02.2026 10:49 Відповісти Посилання
+10 Gary Grant
показати весь коментар04.02.2026 10:54 Відповісти Посилання
+8 Sashko Poweroid #551165
показати весь коментар04.02.2026 10:57 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"двушки" із маскви повертають?
Це якщо не рахувати вартість засобів знищення повітряних цілей.
от би гур ще й за це розповів
ніхера не робити на москві та рахувати гроші
Повинно бути легше???
Скільки наша влада запустила в дію
Реальні Разробки Протидії цьому обстрілу.
Це більш цікавить населення.
паРаша заробляє на нафті та газу значні суми щодня, але ця цифра коливається: звіти за різні періоди показують доходи від ~593 млн євро/день (червень 2025) до менших сум через санкції, з помітними змінами між видами палива (нафта, газ, вугілля) та залежно від цін.
нам не посрати скільки коштувала чергова смерть людей?
де теракти у москві?????????
По-друге, що з того? Москва спала, спить і буде спати. За всі міста України віддувається максимум один Блетгород на який пукіну наср*ти . Отак і воюємо
- немає ринкової вартості цих бк
- тільки невелика частка компонентів для виробництва зброї закуповується за валюту
- тут не враховані наші витрати на збиття цього мотлоху і багато чого іншого