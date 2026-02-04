Понад $324 млн витратила РФ на масований удар по Україні 3 лютого, - ГУР МО

Скільки РФ витратила на обстріл 3 лютого 2026 року

Росія витратила понад 300 млн доларів США на масований удар по Україні в ніч на 3 лютого.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Загальна вартість застосованого озброєння становила 324,8 мільйона доларів США — це більш ніж на 190 мільйони доларів більше, ніж під час масованого обстрілу 20 січня", - йдеться в повідомленні.

У ГУР зазначили, що на ці кошти цілий рік міг би жити єврейський автономний округ РФ із населенням близько 144 тисяч осіб або ж місто Калуга з населенням понад 320 тисяч. Також ця сума співставна з піврічним бюджетом Костромської області.

Марно витрачені кошти

У розвідці зазначили, що 79,2% ресурсів було витрачено марно, українська протиповітряна оборона знищила 450 повітряних цілей.

Атака РФ на Україну 3 лютого

  • Як повідомлялося, внаслідок нічної атаки РФ по Києву постраждали троє людей. У столиці пошкоджено багатоповерхівки, дитячий садок, АЗС та адміністративну будівлю.
  • Харків також перебував під ударами РФ: через атаку на ТЕЦ без тепла залишаться сотні будинків.
  • Окрім того, ворог атакував теплоелектростанції ДТЕК: суттєво постраждало обладнання.
  • Дарницький та Дніпровський райони переважно без тепла, не опалюється 1170 багатоповерхівок.
  • Також ворог атакував Вінниччину: є влучання у об’єкти критичної інфраструктури.
  • Екстрені відключення запроваджені у частині лівого берега Києва.
  • Окрім того, РФ атакувала Одещину, критична інфраструктура працює на генераторах.
  • Шмигаль повідомив, що РФ атакувала 8 областей, під ударом ТЕЦ і ТЕС, які забезпечували опалення в Києві, Харкові та Дніпрі.

і ?..нам від цього легше чи як ?

"двушки" із маскви повертають?
04.02.2026 10:49 Відповісти
решта 20,8% нехєрово наробили Українцям біди
04.02.2026 10:51 Відповісти
У розвідці зазначили, що 79,2% ресурсів було витрачено марно
Це якщо не рахувати вартість засобів знищення повітряних цілей.
04.02.2026 10:53 Відповісти
А ще, треба враховувати вартість того, що було знищено залишившимися 20,8%, людські життя, лікування поранених та багато чого іншого...
04.02.2026 11:02 Відповісти
цікаво, скіко у цих 79,2% складають "двушки на мацкву"?
от би гур ще й за це розповів
04.02.2026 11:04 Відповісти
з 20,8% багато кому прилетіло
04.02.2026 11:10 Відповісти
це верх фарісейства як на мене
ніхера не робити на москві та рахувати гроші
04.02.2026 11:12 Відповісти
Нам Що від цієї інформації
Повинно бути легше???
Скільки наша влада запустила в дію
Реальні Разробки Протидії цьому обстрілу.
Це більш цікавить населення.
04.02.2026 10:53 Відповісти
Я так розумію що наша "дзеркальна відповідь" -це розкрадання подібної суми.
04.02.2026 10:54 Відповісти
туше!!!
04.02.2026 11:11 Відповісти
якби Україна давала відповідь по Москві - то кацапи б не стріляли.і ще якийсь підар говорить що ця війна не договорняк.вони стріляють а ми ні.путін такий герой,грати роль всемогущого.по обоюдгному согласію.
04.02.2026 10:54 Відповісти
Так,третина мільярду баксів то забагато.Треба хоч сто мільйонів вернути назад...
04.02.2026 10:56 Відповісти
Гарно ГУР попрацював! Тепер ми знаємо, як москалям стало погано жити після таких витрат. А нам стає світліше та радістніше жити. Без світла, води та опалення...
04.02.2026 10:57 Відповісти
Ми теж таку суму витратили! На двушки! А ракети? Не на часі!
04.02.2026 10:59 Відповісти
і ? .. від аі

паРаша заробляє на нафті та газу значні суми щодня, але ця цифра коливається: звіти за різні періоди показують доходи від ~593 млн євро/день (червень 2025) до менших сум через санкції, з помітними змінами між видами палива (нафта, газ, вугілля) та залежно від цін.
04.02.2026 10:59 Відповісти
На жаль відповіді по рашиських чортах немає ,як тільки Зеля вліз справи спец. служб зокрема відсторонення Малюка з СБУ, чекай параліч всієї роботи.
04.02.2026 11:03 Відповісти
з яких пір ГУР МО перетворилось на бухгалтерію???
нам не посрати скільки коштувала чергова смерть людей?
де теракти у москві?????????
04.02.2026 11:10 Відповісти
Після 4 років пекельних санкцій в них ще є гроші щоб в робити ракети, які дурники вірили що вони в них от от закінчаться?
04.02.2026 11:10 Відповісти
***** колись казало, що захоплення України варте будь-яких жертв і витрат. Гроші і орки для них нічого не варті у порівнянні з кінцевою метою. Як тільки знімуть санкції, вони швидко повернуть усе за рахунок газу і нафти.
04.02.2026 11:24 Відповісти
Ну, по-перше, для них 324 мільйони, це приблизно, як мені купити 6 коробок сірників по 0.50 грн і ще 24 копійки решти залишитися.
По-друге, що з того? Москва спала, спить і буде спати. За всі міста України віддувається максимум один Блетгород на який пукіну наср*ти . Отак і воюємо
04.02.2026 11:27 Відповісти
Міндич оплатить
04.02.2026 11:28 Відповісти
Україна виглядає імпотентом, оскільки ми по москві не нанесли ударів у відповідь ні на копійку. Ганьба.
04.02.2026 11:35 Відповісти
апсолютно не коректна арифметика бо:
- немає ринкової вартості цих бк
- тільки невелика частка компонентів для виробництва зброї закуповується за валюту
- тут не враховані наші витрати на збиття цього мотлоху і багато чого іншого
04.02.2026 14:22 Відповісти
 
 