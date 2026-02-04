Более $324 млн потратила РФ на массированный удар по Украине 3 февраля, - ГУР МО
Россия потратила более 300 млн долларов США на массированный удар по Украине в ночь на 3 февраля.
Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Общая стоимость примененного вооружения составила 324,8 миллиона долларов США - это более чем на 190 миллионов долларов больше, чем во время массированного обстрела 20 января", - говорится в сообщении.
В ГУР отметили, что на эти средства целый год мог бы жить еврейский автономный округ РФ с населением около 144 тысяч человек или город Калуга с населением более 320 тысяч. Также эта сумма сопоставима с полугодовым бюджетом Костромской области.
Бесполезно потраченные средства
В разведке отметили, что 79,2% ресурсов было потрачено напрасно, украинская противовоздушная оборона уничтожила 450 воздушных целей.
Атака РФ на Украину 3 февраля
- Как сообщалось, в результате ночной атаки РФ по Киеву пострадали три человека. В столице повреждены многоэтажки, детский сад, АЗС и административное здание.
- Харьков также подвергся ударам РФ: из-за атаки на ТЭЦ без тепла останутся сотни домов.
- Кроме того, враг атаковал теплоэлектростанции ДТЭК: существенно пострадало оборудование.
- Дарницкий и Днепровский районы - преимущественно без тепла, не отапливается 1170 многоэтажек.
- Также враг атаковал Винницкую область: есть попадания в объекты критической инфраструктуры.
- Экстренные отключения введены в части левого берега Киева.
- Кроме того, РФ атаковала Одесскую область, критическая инфраструктура работает на генераторах.
- Шмыгаль сообщил, что РФ атаковала 8 областей, под ударом ТЭЦ и ТЭС, которые обеспечивали отопление в Киеве, Харькове и Днепре.
Це якщо не рахувати вартість засобів знищення повітряних цілей.
паРаша заробляє на нафті та газу значні суми щодня, але ця цифра коливається: звіти за різні періоди показують доходи від ~593 млн євро/день (червень 2025) до менших сум через санкції, з помітними змінами між видами палива (нафта, газ, вугілля) та залежно від цін.
- немає ринкової вартості цих бк
- тільки невелика частка компонентів для виробництва зброї закуповується за валюту
- тут не враховані наші витрати на збиття цього мотлоху і багато чого іншого