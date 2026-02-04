Более $324 млн потратила РФ на массированный удар по Украине 3 февраля, - ГУР МО

Россия потратила более 300 млн долларов США на массированный удар по Украине в ночь на 3 февраля.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.

"Общая стоимость примененного вооружения составила 324,8 миллиона долларов США - это более чем на 190 миллионов долларов больше, чем во время массированного обстрела 20 января", - говорится в сообщении.

В ГУР отметили, что на эти средства целый год мог бы жить еврейский автономный округ РФ с населением около 144 тысяч человек или город Калуга с населением более 320 тысяч. Также эта сумма сопоставима с полугодовым бюджетом Костромской области.

Бесполезно потраченные средства

В разведке отметили, что 79,2% ресурсов было потрачено напрасно, украинская противовоздушная оборона уничтожила 450 воздушных целей.





Атака РФ на Украину 3 февраля

Как сообщалось, в результате ночной атаки РФ по Киеву пострадали три человека. В столице повреждены многоэтажки, детский сад, АЗС и административное здание.

Харьков также подвергся ударам РФ: из-за атаки на ТЭЦ без тепла останутся сотни домов.

Кроме того, враг атаковал теплоэлектростанции ДТЭК: существенно пострадало оборудование.

Дарницкий и Днепровский районы - преимущественно без тепла, не отапливается 1170 многоэтажек.

Также враг атаковал Винницкую область: есть попадания в объекты критической инфраструктуры.

Экстренные отключения введены в части левого берега Киева.

Кроме того, РФ атаковала Одесскую область, критическая инфраструктура работает на генераторах.

Шмыгаль сообщил, что РФ атаковала 8 областей, под ударом ТЭЦ и ТЭС, которые обеспечивали отопление в Киеве, Харькове и Днепре.

