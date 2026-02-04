Новости Расходы РФ на войну
Более $324 млн потратила РФ на массированный удар по Украине 3 февраля, - ГУР МО

Россия потратила более 300 млн долларов США на массированный удар по Украине в ночь на 3 февраля.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Общая стоимость примененного вооружения составила 324,8 миллиона долларов США - это более чем на 190 миллионов долларов больше, чем во время массированного обстрела 20 января", - говорится в сообщении.

В ГУР отметили, что на эти средства целый год мог бы жить еврейский автономный округ РФ с населением около 144 тысяч человек или город Калуга с населением более 320 тысяч. Также эта сумма сопоставима с полугодовым бюджетом Костромской области.

Бесполезно потраченные средства

В разведке отметили, что 79,2% ресурсов было потрачено напрасно, украинская противовоздушная оборона уничтожила 450 воздушных целей.

Атака РФ на Украину 3 февраля

  • Как сообщалось, в результате ночной атаки РФ по Киеву пострадали три человека. В столице повреждены многоэтажки, детский сад, АЗС и административное здание.
  • Харьков также подвергся ударам РФ: из-за атаки на ТЭЦ без тепла останутся сотни домов.
  • Кроме того, враг атаковал теплоэлектростанции ДТЭК: существенно пострадало оборудование.
  • Дарницкий и Днепровский районы - преимущественно без тепла, не отапливается 1170 многоэтажек.
  • Также враг атаковал Винницкую область: есть попадания в объекты критической инфраструктуры.
  • Экстренные отключения введены в части левого берега Киева.
  • Кроме того, РФ атаковала Одесскую область, критическая инфраструктура работает на генераторах.
  • Шмыгаль сообщил, что РФ атаковала 8 областей, под ударом ТЭЦ и ТЭС, которые обеспечивали отопление в Киеве, Харькове и Днепре.

і ?..нам від цього легше чи як ?

"двушки" із маскви повертають?
04.02.2026 10:49 Ответить
Я так розумію що наша "дзеркальна відповідь" -це розкрадання подібної суми.
04.02.2026 10:54 Ответить
Гарно ГУР попрацював! Тепер ми знаємо, як москалям стало погано жити після таких витрат. А нам стає світліше та радістніше жити. Без світла, води та опалення...
04.02.2026 10:57 Ответить
04.02.2026 10:49 Ответить
решта 20,8% нехєрово наробили Українцям біди
04.02.2026 10:51 Ответить
У розвідці зазначили, що 79,2% ресурсів було витрачено марно
Це якщо не рахувати вартість засобів знищення повітряних цілей.
04.02.2026 10:53 Ответить
А ще, треба враховувати вартість того, що було знищено залишившимися 20,8%, людські життя, лікування поранених та багато чого іншого...
04.02.2026 11:02 Ответить
цікаво, скіко у цих 79,2% складають "двушки на мацкву"?
от би гур ще й за це розповів
04.02.2026 11:04 Ответить
з 20,8% багато кому прилетіло
04.02.2026 11:10 Ответить
це верх фарісейства як на мене
ніхера не робити на москві та рахувати гроші
04.02.2026 11:12 Ответить
Нам Що від цієї інформації
Повинно бути легше???
Скільки наша влада запустила в дію
Реальні Разробки Протидії цьому обстрілу.
Це більш цікавить населення.
04.02.2026 10:53 Ответить
04.02.2026 10:54 Ответить
туше!!!
04.02.2026 11:11 Ответить
якби Україна давала відповідь по Москві - то кацапи б не стріляли.і ще якийсь підар говорить що ця війна не договорняк.вони стріляють а ми ні.путін такий герой,грати роль всемогущого.по обоюдгному согласію.
04.02.2026 10:54 Ответить
Так,третина мільярду баксів то забагато.Треба хоч сто мільйонів вернути назад...
04.02.2026 10:56 Ответить
04.02.2026 10:57 Ответить
Ми теж таку суму витратили! На двушки! А ракети? Не на часі!
04.02.2026 10:59 Ответить
і ? .. від аі

паРаша заробляє на нафті та газу значні суми щодня, але ця цифра коливається: звіти за різні періоди показують доходи від ~593 млн євро/день (червень 2025) до менших сум через санкції, з помітними змінами між видами палива (нафта, газ, вугілля) та залежно від цін.
04.02.2026 10:59 Ответить
На жаль відповіді по рашиських чортах немає ,як тільки Зеля вліз справи спец. служб зокрема відсторонення Малюка з СБУ, чекай параліч всієї роботи.
04.02.2026 11:03 Ответить
з яких пір ГУР МО перетворилось на бухгалтерію???
нам не посрати скільки коштувала чергова смерть людей?
де теракти у москві?????????
04.02.2026 11:10 Ответить
Після 4 років пекельних санкцій в них ще є гроші щоб в робити ракети, які дурники вірили що вони в них от от закінчаться?
04.02.2026 11:10 Ответить
***** колись казало, що захоплення України варте будь-яких жертв і витрат. Гроші і орки для них нічого не варті у порівнянні з кінцевою метою. Як тільки знімуть санкції, вони швидко повернуть усе за рахунок газу і нафти.
04.02.2026 11:24 Ответить
Ну, по-перше, для них 324 мільйони, це приблизно, як мені купити 6 коробок сірників по 0.50 грн і ще 24 копійки решти залишитися.
По-друге, що з того? Москва спала, спить і буде спати. За всі міста України віддувається максимум один Блетгород на який пукіну наср*ти . Отак і воюємо
04.02.2026 11:27 Ответить
Міндич оплатить
04.02.2026 11:28 Ответить
Україна виглядає імпотентом, оскільки ми по москві не нанесли ударів у відповідь ні на копійку. Ганьба.
04.02.2026 11:35 Ответить
апсолютно не коректна арифметика бо:
- немає ринкової вартості цих бк
- тільки невелика частка компонентів для виробництва зброї закуповується за валюту
- тут не враховані наші витрати на збиття цього мотлоху і багато чого іншого
