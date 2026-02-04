Рашисти вдарили касетними снарядами по ринку у Дружківці: щонайменше 7 загиблих і 8 поранених (оновлено)

Щонайменше 6 людей загинули та 1 поранена - такі попередні наслідки сьогоднішні ударів по Дружківці Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Ворог атакував ринок

Як зазначається, росіяни обстріляли місто касетними снарядами - поцілили прямо по ринку, де завжди вранці є масове скупчення людей.

"Це - ще один цілеспрямований воєнний злочин і черговий доказ того, що всі російські заяви про "перемир'я" не варті нічого. Остаточна кількість жертв цієї атаки ще не встановлена - про суттєві оновлення повідомлятиму додатково", - пишо очільник регіону.

На місці працюють всі відповідальні служби: надають допомогу потерпілим та ліквідовують наслідки обстрілу.

Бомбардування міста

Окрім того, ворог ще й скинув на Дружківку дві авіабомби. Пошкоджено промзону, 3 багатоповерхівки та 3 приватні будинки.

обстріл Дружківки
Оновлена інформація

Станом на 14:00 вже відомо про 7 загиблих і 8 поранених.

обстріл (33938) КАБ (539) Дружківка (143)
Топ коментарі
Царство Небесне загиблим!
04.02.2026 14:03 Відповісти
Робіть те саме у відповідь, не можна? Світу начхати як бачимо, росіяни коїли військові злочини у багатьох війнах але досі за це не покарані.
04.02.2026 14:23 Відповісти
кацапи відкрито перейшли до террору мешканців, а світ мовчить.
04.02.2026 14:30 Відповісти
Жах і біль - чим завинили ці мирні люди?
04.02.2026 14:11 Відповісти
Обрали собі блазня за головкома
04.02.2026 14:24 Відповісти
Споконвік українці ненавиділи розумних українців.
04.02.2026 14:32 Відповісти
Кому і віслюк взірець розумності
04.02.2026 17:03 Відповісти
Шо у тебе з головою? Стріляє та вбиває русня, а винен головком? Це вже занадто!
04.02.2026 15:37 Відповісти
То чого русня не вбиває в Казахстані, Азербайджані та Грузії , а Лукє Мудіщеву з БульбоРайху ще плотить немалі гроші ? У цих країн якесь інше Путло з Мацковією в сусідах ?

Може справа в тому , хто керує країною ... наскільки він є відповідальним професійним політиком , обрежним та хитрим, щоб дурноватий сусід не зірвався в бійку?

Раджу пану73% , коли захворіє зуб , спробувати лікувати його не в професійного стоматолога, а в охоронця клініки , який гарно розповідає веселі анекдоти ... пан на собі відчує - наскільки у всякій справі потрібен професіоналізм та досвід !
04.02.2026 16:45 Відповісти
Дивіться марахфона далі. Не відволікайтеся. А то буде занадто
04.02.2026 17:04 Відповісти
Таварісчь Бубліков! Уважно перечитайте собі про початок війни 22-го. Що, де, коли. А заодно проштудіюйте собі що таке резерв першої черги, резерв другої, які накази повинен видати верховний для того щоб солдати вийшли з казарм і т.д.
04.02.2026 18:19 Відповісти
Гітлер тобі товарісчь! А на рахунок зе- Я його не захищаю на1%! Гріхів у нього -як у блохастої дворняги! Но нас вбиває русня, а ми гриземся між собою. хто більше виллє бруду!
04.02.2026 21:26 Відповісти
Таварісчь Бубліков! Уважно перечитайте собі про початок війни...
04.02.2026 22:19 Відповісти
Ну там за овоча в основному голосували... Та до чого ти це приплів? Чи в тебе ***** вже ні при чому?
04.02.2026 22:21 Відповісти
Приліпилися в тебе мізки до дупи. Але для тебе то не найстрашніше.
05.02.2026 06:50 Відповісти
Баба базарна на методичках
05.02.2026 08:54 Відповісти
повірте, ця інформація про вас тут нікому не цікава.
05.02.2026 11:31 Відповісти
Кацапи відкрито перейшли до террору мешканців 1169-го року, коли свинособачий князь Андрєй Боголюбскій спалив Київ. І з тих пір віками нічого не мінялося.

Андрєй Боголюбскій. Відтворення по черепу.
04.02.2026 14:41 Відповісти
Свідомий геноцид варварів проти мирного населення ,бодай ви виздихали кацські чорти ,смерть злочинцю путіну і його кривавій кліці
04.02.2026 14:46 Відповісти
Та тож браття,як інакше б'є значить любе,кончене преслів'я і кончені повадки
04.02.2026 14:53 Відповісти
зверье !!! как их можно брать в плен , люди ???!!!((( они уже по два раза попадают в плен и совсем не боятся против нас воевать !!! Наши приходят с их плена и умирают ч/з два месяца , а они в плену у нас как на курорте !!!(((
04.02.2026 15:06 Відповісти
 
 