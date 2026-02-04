Рашисти вдарили касетними снарядами по ринку у Дружківці: щонайменше 7 загиблих і 8 поранених (оновлено)
Щонайменше 6 людей загинули та 1 поранена - такі попередні наслідки сьогоднішні ударів по Дружківці Донецької області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Ворог атакував ринок
Як зазначається, росіяни обстріляли місто касетними снарядами - поцілили прямо по ринку, де завжди вранці є масове скупчення людей.
"Це - ще один цілеспрямований воєнний злочин і черговий доказ того, що всі російські заяви про "перемир'я" не варті нічого. Остаточна кількість жертв цієї атаки ще не встановлена - про суттєві оновлення повідомлятиму додатково", - пишо очільник регіону.
На місці працюють всі відповідальні служби: надають допомогу потерпілим та ліквідовують наслідки обстрілу.
Бомбардування міста
Окрім того, ворог ще й скинув на Дружківку дві авіабомби. Пошкоджено промзону, 3 багатоповерхівки та 3 приватні будинки.
Оновлена інформація
Станом на 14:00 вже відомо про 7 загиблих і 8 поранених.
Може справа в тому , хто керує країною ... наскільки він є відповідальним професійним політиком , обрежним та хитрим, щоб дурноватий сусід не зірвався в бійку?
Раджу пану73% , коли захворіє зуб , спробувати лікувати його не в професійного стоматолога, а в охоронця клініки , який гарно розповідає веселі анекдоти ... пан на собі відчує - наскільки у всякій справі потрібен професіоналізм та досвід !
