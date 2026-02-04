Рашисти вдарили касетними снарядами по ринку у Дружківці: щонайменше 7 загиблих і 8 поранених (оновлено)

Щонайменше 6 людей загинули та 1 поранена - такі попередні наслідки сьогоднішні ударів по Дружківці Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Ворог атакував ринок

Як зазначається, росіяни обстріляли місто касетними снарядами - поцілили прямо по ринку, де завжди вранці є масове скупчення людей.

"Це - ще один цілеспрямований воєнний злочин і черговий доказ того, що всі російські заяви про "перемир'я" не варті нічого. Остаточна кількість жертв цієї атаки ще не встановлена - про суттєві оновлення повідомлятиму додатково", - пишо очільник регіону.

На місці працюють всі відповідальні служби: надають допомогу потерпілим та ліквідовують наслідки обстрілу.

Бомбардування міста

Окрім того, ворог ще й скинув на Дружківку дві авіабомби. Пошкоджено промзону, 3 багатоповерхівки та 3 приватні будинки.







Оновлена інформація

Станом на 14:00 вже відомо про 7 загиблих і 8 поранених.