Украина отражает воздушную атаку РФ
Вечером 4 февраля российские войска осуществили воздушную атаку на Украину с применением ударных беспилотников.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующую информацию обнародовали Воздушные силы Вооруженных сил Украины.
Силы обороны принимают комплекс мер для противодействия воздушной угрозе и защиты воздушного пространства государства.
Движение вражеских БПЛА
В 19:16 - сообщалось об угрозе применения баллистического вооружения с южного направления.
В 19:18 - скоростная цель на Кривой Рог.
В 19:41 - отбой угрозы применения баллистического вооружения.
В 19:50 - БПЛА курсом на Запорожье.
Обновленная информация
В 20:22 – БпЛА на Днепропетровщине курсом на Павлоград с юга.
В 20:24 – БпЛА курсом на Сумы.
В 20:46 – БпЛА с севера курсом на Кривой Рог.
Обновленная информация
В 20:56 - Угроза применения баллистического вооружения с южного направления.
В 20:59 - Скоростная цель курсом на Одесчину (Сарата).
В 21:15 - Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.
В 21:32 - КАБ курсом на Сумский район.
В 21:53 - Пуски КАБ на Запорожскую область.
В 22:12 - БпЛА курсом на Харьков.
Обновленная информация
В 23:17 - Ударные БпЛА из Сумщины в направлении Черниговской и Киевской областей.
Берегите себя и находитесь в безопасных местах!
- В течение дня среды, 4 февраля, российские войска били по населенным пунктам Херсонщины артиллерией и дронами. Известно о трех погибших и четырех раненых.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Покидьки !
"«Якщо хочете знати де найсильніший народ, подивіться на Харків. -25° на вулиці, в магазині +2°, але ми живемо та працюємо!»
🇪🇬Громадянин Єгипту, який працює у квітковому магазині, вражений наскільки українці сильні духом."