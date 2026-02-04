РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9351 посетитель онлайн
Новости Атака беспилотников
7 298 12

Украина отражает воздушную атаку РФ

Атака беспилотников 4 февраля

Вечером 4 февраля российские войска осуществили воздушную атаку на Украину с применением ударных беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующую информацию обнародовали Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

Силы обороны принимают комплекс мер для противодействия воздушной угрозе и защиты воздушного пространства государства.

Движение вражеских БПЛА

В 19:16 - сообщалось об угрозе применения баллистического вооружения с южного направления.

В 19:18 - скоростная цель на Кривой Рог.

В 19:41 - отбой угрозы применения баллистического вооружения.

В 19:50 - БПЛА курсом на Запорожье.

Обновленная информация

В 20:22 – БпЛА на Днепропетровщине курсом на Павлоград с юга.

В 20:24 – БпЛА курсом на Сумы.

В 20:46 – БпЛА с севера курсом на Кривой Рог.

Обновленная информация

В 20:56 - Угроза применения баллистического вооружения с южного направления.

В 20:59 - Скоростная цель курсом на Одесчину (Сарата).

В 21:15 - Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.

В 21:32 - КАБ курсом на Сумский район.

В 21:53 - Пуски КАБ на Запорожскую область.

В 22:12 - БпЛА курсом на Харьков.

Обновленная информация

В 23:17 - Ударные БпЛА из Сумщины в направлении Черниговской и Киевской областей.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рашисты ударили кассетными снарядами по рынку в Дружковке: по меньшей мере 7 погибших и 8 раненых (обновлено). ФОТОрепортаж

Автор: 

беспилотник (5167) обстрел (32544) атака (1382) Шахед (2166)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Зато Трампон і Сі чудово побазікали...
Покидьки !
показать весь комментарий
04.02.2026 20:21 Ответить
+7
міндічь з зєлєнськім на чєку! галущєнко всі тец закрив своєю жопою!
показать весь комментарий
04.02.2026 20:29 Ответить
+6
Може Зеленського треба посадити на ланцюг десь на Дарницький ТЕЦ?
показать весь комментарий
04.02.2026 21:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Українські військові відбивають дотримання слова *****. Це якщо сказати по Трампу.
показать весь комментарий
04.02.2026 20:18 Ответить
Самі придули і повірили, дебілам типу тебе втюхали домовленність .На війні в піддавки ніхто не грає!!!
показать весь комментарий
05.02.2026 01:44 Ответить
Доктор? Роздаєш діагнози. А в дзеркало дивився?
показать весь комментарий
05.02.2026 09:43 Ответить
Зато Трампон і Сі чудово побазікали...
Покидьки !
показать весь комментарий
04.02.2026 20:21 Ответить
міндічь з зєлєнськім на чєку! галущєнко всі тец закрив своєю жопою!
показать весь комментарий
04.02.2026 20:29 Ответить
Про афганця Найема не забувайте. Усі інородці « добре» попрацювали в енергетиці
показать весь комментарий
05.02.2026 04:04 Ответить
Вашого преза будуть показувати нам по тєліку, французькі журналісти після обіду його інетерв'ювали.
показать весь комментарий
04.02.2026 21:03 Ответить
Може Зеленського треба посадити на ланцюг десь на Дарницький ТЕЦ?
показать весь комментарий
04.02.2026 21:09 Ответить
А що, гарна ідея, може не будуть туди бити
показать весь комментарий
04.02.2026 23:33 Ответить
На кожен енергооб'єкт по депутату ВР і всіх рівнів теж, та міністрів з помічниками і ОПу в повному складі, тоді і світло у людей буде!😁
показать весь комментарий
05.02.2026 01:55 Ответить
Знову три дрони літають декілька годин над Києвом і знімають майбутні об'єкти для атак, поки антидроновий купол Федорова спить, а Шмигаль попереджає що графіки відключень світла +2-22 можуть стати ще гіршими?
показать весь комментарий
05.02.2026 04:10 Ответить
@ (в перекладі, https://x.com/i/status/2019336949614669861 відео):
"«Якщо хочете знати де найсильніший народ, подивіться на Харків. -25° на вулиці, в магазині +2°, але ми живемо та працюємо!»
🇪🇬Громадянин Єгипту, який працює у квітковому магазині, вражений наскільки українці сильні духом."
показать весь комментарий
05.02.2026 12:14 Ответить
 
 