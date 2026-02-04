Украина отражает воздушную атаку РФ

Вечером 4 февраля российские войска осуществили воздушную атаку на Украину с применением ударных беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующую информацию обнародовали Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

Силы обороны принимают комплекс мер для противодействия воздушной угрозе и защиты воздушного пространства государства.

Движение вражеских БПЛА

В 19:16 - сообщалось об угрозе применения баллистического вооружения с южного направления.

В 19:18 - скоростная цель на Кривой Рог.

В 19:41 - отбой угрозы применения баллистического вооружения.

В 19:50 - БПЛА курсом на Запорожье.

В 20:22 – БпЛА на Днепропетровщине курсом на Павлоград с юга.

В 20:24 – БпЛА курсом на Сумы.

В 20:46 – БпЛА с севера курсом на Кривой Рог.

В 20:56 - Угроза применения баллистического вооружения с южного направления.

В 20:59 - Скоростная цель курсом на Одесчину (Сарата).

В 21:15 - Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.

В 21:32 - КАБ курсом на Сумский район.

В 21:53 - Пуски КАБ на Запорожскую область.

В 22:12 - БпЛА курсом на Харьков.

В 23:17 - Ударные БпЛА из Сумщины в направлении Черниговской и Киевской областей.

В течение дня среды, 4 февраля, российские войска били по населенным пунктам Херсонщины артиллерией и дронами. Известно о трех погибших и четырех раненых.

