Рашисты ударили кассетными снарядами по рынку в Дружковке: по меньшей мере 7 погибших и 8 раненых (обновлено)

По меньшей мере 6 человек погибли и 1 ранена - такие предварительные последствия сегодняшних ударов по Дружковке Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Враг атаковал рынок

Как отмечается, россияне обстреляли город кассетными снарядами - попали прямо по рынку, где всегда утром есть массовое скопление людей.

"Это - еще одно целенаправленное военное преступление и очередное доказательство того, что все российские заявления о "перемирии" ничего не стоят. Окончательное количество жертв этой атаки еще не установлено - о существенных обновлениях буду сообщать дополнительно", - написал глава региона.

На месте работают все ответственные службы: оказывают помощь пострадавшим и ликвидируют последствия обстрела.

Бомбардировка города

Кроме того, враг еще и сбросил на Дружковку две авиабомбы. Повреждены промзона, 3 многоэтажки и 3 частных дома.

обстрел Дружковки

Обновленная информация

По состоянию на 14:00 уже известно о 7 погибших и 8 раненых.

обстрел (32529) КАБ (537) Дружковка (142)
Топ комментарии
Царство Небесне загиблим!
04.02.2026 14:03 Ответить
Робіть те саме у відповідь, не можна? Світу начхати як бачимо, росіяни коїли військові злочини у багатьох війнах але досі за це не покарані.
04.02.2026 14:23 Ответить
кацапи відкрито перейшли до террору мешканців, а світ мовчить.
04.02.2026 14:30 Ответить
04.02.2026 14:03 Ответить
Жах і біль - чим завинили ці мирні люди?
04.02.2026 14:11 Ответить
Обрали собі блазня за головкома
04.02.2026 14:24 Ответить
Споконвік українці ненавиділи розумних українців.
04.02.2026 14:32 Ответить
Кому і віслюк взірець розумності
04.02.2026 17:03 Ответить
Шо у тебе з головою? Стріляє та вбиває русня, а винен головком? Це вже занадто!
04.02.2026 15:37 Ответить
То чого русня не вбиває в Казахстані, Азербайджані та Грузії , а Лукє Мудіщеву з БульбоРайху ще плотить немалі гроші ? У цих країн якесь інше Путло з Мацковією в сусідах ?

Може справа в тому , хто керує країною ... наскільки він є відповідальним професійним політиком , обрежним та хитрим, щоб дурноватий сусід не зірвався в бійку?

Раджу пану73% , коли захворіє зуб , спробувати лікувати його не в професійного стоматолога, а в охоронця клініки , який гарно розповідає веселі анекдоти ... пан на собі відчує - наскільки у всякій справі потрібен професіоналізм та досвід !
04.02.2026 16:45 Ответить
Дивіться марахфона далі. Не відволікайтеся. А то буде занадто
04.02.2026 17:04 Ответить
Таварісчь Бубліков! Уважно перечитайте собі про початок війни 22-го. Що, де, коли. А заодно проштудіюйте собі що таке резерв першої черги, резерв другої, які накази повинен видати верховний для того щоб солдати вийшли з казарм і т.д.
04.02.2026 18:19 Ответить
Гітлер тобі товарісчь! А на рахунок зе- Я його не захищаю на1%! Гріхів у нього -як у блохастої дворняги! Но нас вбиває русня, а ми гриземся між собою. хто більше виллє бруду!
04.02.2026 21:26 Ответить
Таварісчь Бубліков! Уважно перечитайте собі про початок війни...
04.02.2026 22:19 Ответить
Ну там за овоча в основному голосували... Та до чого ти це приплів? Чи в тебе ***** вже ні при чому?
04.02.2026 22:21 Ответить
Приліпилися в тебе мізки до дупи. Але для тебе то не найстрашніше.
05.02.2026 06:50 Ответить
Баба базарна на методичках
05.02.2026 08:54 Ответить
повірте, ця інформація про вас тут нікому не цікава.
05.02.2026 11:31 Ответить
04.02.2026 14:23 Ответить
04.02.2026 14:30 Ответить
Кацапи відкрито перейшли до террору мешканців 1169-го року, коли свинособачий князь Андрєй Боголюбскій спалив Київ. І з тих пір віками нічого не мінялося.

Андрєй Боголюбскій. Відтворення по черепу.
04.02.2026 14:41 Ответить
Свідомий геноцид варварів проти мирного населення ,бодай ви виздихали кацські чорти ,смерть злочинцю путіну і його кривавій кліці
04.02.2026 14:46 Ответить
Та тож браття,як інакше б'є значить любе,кончене преслів'я і кончені повадки
04.02.2026 14:53 Ответить
зверье !!! как их можно брать в плен , люди ???!!!((( они уже по два раза попадают в плен и совсем не боятся против нас воевать !!! Наши приходят с их плена и умирают ч/з два месяца , а они в плену у нас как на курорте !!!(((
04.02.2026 15:06 Ответить
 
 