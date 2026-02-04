Рашисты ударили кассетными снарядами по рынку в Дружковке: по меньшей мере 7 погибших и 8 раненых (обновлено)
По меньшей мере 6 человек погибли и 1 ранена - такие предварительные последствия сегодняшних ударов по Дружковке Донецкой области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
Враг атаковал рынок
Как отмечается, россияне обстреляли город кассетными снарядами - попали прямо по рынку, где всегда утром есть массовое скопление людей.
"Это - еще одно целенаправленное военное преступление и очередное доказательство того, что все российские заявления о "перемирии" ничего не стоят. Окончательное количество жертв этой атаки еще не установлено - о существенных обновлениях буду сообщать дополнительно", - написал глава региона.
На месте работают все ответственные службы: оказывают помощь пострадавшим и ликвидируют последствия обстрела.
Бомбардировка города
Кроме того, враг еще и сбросил на Дружковку две авиабомбы. Повреждены промзона, 3 многоэтажки и 3 частных дома.
Обновленная информация
По состоянию на 14:00 уже известно о 7 погибших и 8 раненых.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Може справа в тому , хто керує країною ... наскільки він є відповідальним професійним політиком , обрежним та хитрим, щоб дурноватий сусід не зірвався в бійку?
Раджу пану73% , коли захворіє зуб , спробувати лікувати його не в професійного стоматолога, а в охоронця клініки , який гарно розповідає веселі анекдоти ... пан на собі відчує - наскільки у всякій справі потрібен професіоналізм та досвід !
Андрєй Боголюбскій. Відтворення по черепу.