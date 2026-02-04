Рашисты ударили кассетными снарядами по рынку в Дружковке: по меньшей мере 7 погибших и 8 раненых (обновлено)

По меньшей мере 6 человек погибли и 1 ранена - такие предварительные последствия сегодняшних ударов по Дружковке Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Враг атаковал рынок

Как отмечается, россияне обстреляли город кассетными снарядами - попали прямо по рынку, где всегда утром есть массовое скопление людей.

"Это - еще одно целенаправленное военное преступление и очередное доказательство того, что все российские заявления о "перемирии" ничего не стоят. Окончательное количество жертв этой атаки еще не установлено - о существенных обновлениях буду сообщать дополнительно", - написал глава региона.

На месте работают все ответственные службы: оказывают помощь пострадавшим и ликвидируют последствия обстрела.

Бомбардировка города

Кроме того, враг еще и сбросил на Дружковку две авиабомбы. Повреждены промзона, 3 многоэтажки и 3 частных дома.







Обновленная информация

По состоянию на 14:00 уже известно о 7 погибших и 8 раненых.