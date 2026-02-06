РФ вечером 6 февраля атаковала территорию Украины
Вечером 6 февраля российская армия осуществила воздушную атаку по территории Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины.
В ВСУ отметили, что силы обороны проводят необходимые меры для отражения атаки. Также продолжается работа по защите воздушного пространства государства.
Атака на Украину
В 19:28 - БПЛА мимо н.п.Голобы в направлении Турийска.
В 19:29 - БПЛА в направлении Сум с востока.
В 19:38 - БПЛА на Волыни курсом на Владимир и БПЛА курсом на Запорожье.
В 19:52 - БПЛА на Волыни курсом на Нововолынск.
Обновленная информация
В 20:02 – группа БПЛА с Черниговщины на Киевщину (Вышгородский район).
В 20:12 – Воздушные цели на Киевщине:
- БПЛА - курсом на Чернобыль,
- БПЛА - в направлении Иванков/Красятичи.
В 20:27 – БПЛА на востоке Черниговщины, курс - западный/северо-западный (вектор – н.п.Малая Дивица).
В 20:33 – Воздушные силы ВСУ сообщают о движении беспилотников:
- Днепропетровщина: БПЛА на юге Авиаторского, курс – юго-западный и на юге Соленого, курс – северо-восточный.
- БПЛА на юге Харьковщины, курс – Днепропетровщина (вектор – Юрьевка/Павлоград).
В 20:44 – БПЛА на западных окраинах Днепра, курс – юго-восточный.
В 20:46 – Черниговщина: БПЛА в направлении Мены, Бобровицы, Лосиновки с востока.
В 20:47 – БПЛА в направлении Нежина с юго-востока.
В 20:48 – БПЛА курсом на г.Днепр с западного направления.
В 21:12 - пуски КАБ на Донетчину.
В 21:20 – Воздушные силы зафиксировали движение вражеских беспилотников:
- по Черниговщине - курсом на север Киевщины;
- на Житомирщине - мимо Олевска курсом на Ривненщину;
- на Днепропетровщине на восточных окраинах Днепра, курс – южный, на востоке Солоного, курс – южный;
- на Харьковщине - в направлении Близнюков с востока.
В 21:26 – пуски КАБ к востоку Днепропетровщины.
В 21:39 сообщается о вражеских БпЛА:
- Днепропетровщина:
- над областным центром, курс – южный,
- на/мимо Томаковки южным курсом;
- Ривненщина: БПЛА на/мимо Сарны - в западном направлении.
В 21:55 - БПЛА на Днепр с юго-запада.
В 21:56 - пуски КАБ на Донетчину.
В 22:12 – вражеские дроны зафиксированы на следующих направлениях:
- на севере Херсона, направление движения меняется;
- на Ривненщине курсом на Сарны с севера;
- на востоке Днепропетровщины в направлении Петропавловки, Васильковки, Чаплино.
В 22:13 – БПЛА на северо-востоке Черниговщины, курс – юго-западный (вектор – Холмы).
В 22:14 – пуски КАБ на Сумщину.
Берегите себя и находитесь в безопасных местах!
Завдання - забезпечити мале ППО області всім тим, чим може забезпечити місцева влада ос МВГ, бойові розрахунки ЗРК та ос інших засобів малої *антидронової ППО". Мета - сприяння підвищенню ефективності бойової роботи малої ППО в області.