РФ вечером 6 февраля атаковала территорию Украины

Атака Шахедов 6 февраля

Вечером 6 февраля российская армия осуществила воздушную атаку по территории Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

В ВСУ отметили, что силы обороны проводят необходимые меры для отражения атаки. Также продолжается работа по защите воздушного пространства государства.

Атака на Украину

В 19:28 - БПЛА мимо н.п.Голобы в направлении Турийска.

В 19:29 - БПЛА в направлении Сум с востока.

В 19:38 - БПЛА на Волыни курсом на Владимир и БПЛА курсом на Запорожье.

В 19:52 - БПЛА на Волыни курсом на Нововолынск.

Обновленная информация

В 20:02 – группа БПЛА с Черниговщины на Киевщину (Вышгородский район).

В 20:12 – Воздушные цели на Киевщине:

  • БПЛА - курсом на Чернобыль,
  • БПЛА - в направлении Иванков/Красятичи.

В 20:27 – БПЛА на востоке Черниговщины, курс - западный/северо-западный (вектор – н.п.Малая Дивица).

В 20:33 – Воздушные силы ВСУ сообщают о движении беспилотников:

  • Днепропетровщина: БПЛА на юге Авиаторского, курс – юго-западный и на юге Соленого, курс – северо-восточный.
  • БПЛА на юге Харьковщины, курс – Днепропетровщина (вектор – Юрьевка/Павлоград).

В 20:44 – БПЛА на западных окраинах Днепра, курс – юго-восточный.

В 20:46 – Черниговщина: БПЛА в направлении Мены, Бобровицы, Лосиновки с востока.

В 20:47 – БПЛА в направлении Нежина с юго-востока.

В 20:48 – БПЛА курсом на г.Днепр с западного направления.

В 21:12 - пуски КАБ на Донетчину.

В 21:20 – Воздушные силы зафиксировали движение вражеских беспилотников:

  • по Черниговщине - курсом на север Киевщины;
  • на Житомирщине - мимо Олевска курсом на Ривненщину;
  • на Днепропетровщине на восточных окраинах Днепра, курс – южный, на востоке Солоного, курс – южный;
  • на Харьковщине - в направлении Близнюков с востока.

В 21:26 – пуски КАБ к востоку Днепропетровщины.

В 21:39 сообщается о вражеских БпЛА:

  • Днепропетровщина:
    - над областным центром, курс – южный,
    - на/мимо Томаковки южным курсом;
  • Ривненщина: БПЛА на/мимо Сарны - в западном направлении.

В 21:55 - БПЛА на Днепр с юго-запада.

В 21:56 - пуски КАБ на Донетчину.

В 22:12 – вражеские дроны зафиксированы на следующих направлениях:

  • на севере Херсона, направление движения меняется;
  • на Ривненщине курсом на Сарны с севера;
  • на востоке Днепропетровщины в направлении Петропавловки, Васильковки, Чаплино.

В 22:13 – БПЛА на северо-востоке Черниговщины, курс – юго-западный (вектор – Холмы).

В 22:14 – пуски КАБ на Сумщину.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

Не вистачає мобільних груп? Зате ботів провладних повно...
06.02.2026 21:29 Ответить
Обрати дебіла-нарка презом під час війни потрібно мати неабиякий розум
07.02.2026 00:36 Ответить
З цим ідіотом вже давно все ясно і зрозуміло, але є ще ті, хто не розуміє... Як кажуть в рожевих окулярах, це застарілий шлягер, бути на пульсі сьогодні це застебнуті на повну в гермаку... Ця Тварюка ***** віддає накази, не важливо цілі досягнення, як вони кричали бандерівці, дикоїди, людожери, фашисти. Чисто на знищення України наказ один знищувати все і вся діти не діти мирні не мирні... Тварюка, яка не визнає переговори пропозиції, і нарешті святе Мир... Важелі санкції це слабо 4-роки слабоо.... Кричить ядер, так у союзників теж є ядер. Тисніть на кощієве яйце лещатами і не промацуйте пальчиками.... За 4 роки санкцій у цієї Твари виробився імуніт...
06.02.2026 21:29 Ответить
"..19:38 - БпЛА на Волині курсом на Володимир..." - невже із бульбостану залетіли чи десь ппошники чернігівщини або сумщини пропустили?
06.02.2026 20:08 Ответить
Нажаль летіло через весь півноч України
06.02.2026 20:12 Ответить
06.02.2026 21:29 Ответить
https://ua.korrespondent.net/ukraine/4853233-rf-pidniala-stratehichnu-aviatsiui-koly-chekaty-raket
07.02.2026 02:53 Ответить
06.02.2026 21:29 Ответить
07.02.2026 06:05 Ответить
Ворог нищить Україну цілодобово, сотні тисяч людей без світла і тепла в Києві ,Харкові ,Дніпрі ,Одесі та інших містах, жодної відповіді по ворогу . Рашиські чорти творят геноцид холодомор і ні тобі звернення президента до світової спільноти ,ні Верховної рада якама малаб звеонутись до парламентів світу ,немає звернення мерів до міст побратимів, ні звернення різних релігійних конфесій до світових церков ,21 столітт і ворог творить геноцид влада як в рот води набрали.
06.02.2026 21:42 Ответить
Наріт мудрий сам обрав такий тяжкий шлях.Аналізуючи події наріт лише мудрішає
07.02.2026 00:32 Ответить
Не мудрішє,61% йому довіряють. Може після морозу до деяких дійде але не думаю.
07.02.2026 02:49 Ответить
07.02.2026 00:36 Ответить
Звернулися, і далі що? Вони все чудово знають без звернень. І продовжують торгувати, покупати, запрошують кацапів на Олімпіади, конференції, концерти, стрелять червоні доріжки, вішають портрети.
Вам ще не дійшло, що парламентам світу начхати на цей геноцид і Україну?!
Чи аби повітря посотрясать?
07.02.2026 02:19 Ответить
Так і Є.
07.02.2026 02:50 Ответить
Хто це з кацапів на Олімпіаду запршував? немає там рф, хіба ті хто прийняв інше громадяннство ,хто купує кацапську нафту в ЄС це дві маріонетки орбан і фіцо ,а 90% закупівль рашиської сировини припадають на Китай і Індію.Якщо нічого не робити то ворог буде знищуватим Україну.
07.02.2026 09:11 Ответить
То не влада то під@ри кінчені....
07.02.2026 05:39 Ответить
Саме час " помсти" розбити сарай в Якутії 🤬🤬🤬. І тиждень розганяти цю потужність по всім ЗМІ 🤬. А крутіше по степу "полігону".
07.02.2026 05:44 Ответить
Масове застосування дронів перехоплювачів -ВІДСУТНЄ!!! Строчать з кулеметів і шахеди летять далі. Масштабування зенітних дронів хтось таки завалив. В ОВА сидять люди, які не знають як готуватись до нападів ворога, а думають про зовсім інше( велика кількість справ це підтверджує). Де оснащенні зенітними дронами группи ТРО, які захищають важливі об'єкти, та і самі міста в кожної області? Чому дрони(і не тільки), як через прохідний двір залітають через Чернігівську та Сумську області кожен раз і нічого не змінюється?
07.02.2026 07:10 Ответить
ОВА мабуть необхідний заступник з питань організації забезпечення малої ППО.
Завдання - забезпечити мале ППО області всім тим, чим може забезпечити місцева влада ос МВГ, бойові розрахунки ЗРК та ос інших засобів малої *антидронової ППО". Мета - сприяння підвищенню ефективності бойової роботи малої ППО в області.
07.02.2026 18:03 Ответить
Я так розумію відключення старлінків кацапам це черговий піар влади, який реально на масові обстріли в тилу аж ніяк не вплинув?
07.02.2026 07:34 Ответить
Піар мабуть не вплинув, а блокування терміналів Старлінк на бортах ударних та розвідувальних БпЛА ворога точно вплинуло.
07.02.2026 18:08 Ответить
 
 