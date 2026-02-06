РФ вечером 6 февраля атаковала территорию Украины

Вечером 6 февраля российская армия осуществила воздушную атаку по территории Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

В ВСУ отметили, что силы обороны проводят необходимые меры для отражения атаки. Также продолжается работа по защите воздушного пространства государства.

Атака на Украину

В 19:28 - БПЛА мимо н.п.Голобы в направлении Турийска.

В 19:29 - БПЛА в направлении Сум с востока.

В 19:38 - БПЛА на Волыни курсом на Владимир и БПЛА курсом на Запорожье.

В 19:52 - БПЛА на Волыни курсом на Нововолынск.

Обновленная информация

В 20:02 – группа БПЛА с Черниговщины на Киевщину (Вышгородский район).

В 20:12 – Воздушные цели на Киевщине:

БПЛА - курсом на Чернобыль,

БПЛА - в направлении Иванков/Красятичи.

В 20:27 – БПЛА на востоке Черниговщины, курс - западный/северо-западный (вектор – н.п.Малая Дивица).

В 20:33 – Воздушные силы ВСУ сообщают о движении беспилотников:

Днепропетровщина: БПЛА на юге Авиаторского, курс – юго-западный и на юге Соленого, курс – северо-восточный.

БПЛА на юге Харьковщины, курс – Днепропетровщина (вектор – Юрьевка/Павлоград).

В 20:44 – БПЛА на западных окраинах Днепра, курс – юго-восточный.

В 20:46 – Черниговщина: БПЛА в направлении Мены, Бобровицы, Лосиновки с востока.

В 20:47 – БПЛА в направлении Нежина с юго-востока.

В 20:48 – БПЛА курсом на г.Днепр с западного направления.

В 21:12 - пуски КАБ на Донетчину.

В 21:20 – Воздушные силы зафиксировали движение вражеских беспилотников:

по Черниговщине - курсом на север Киевщины;

на Житомирщине - мимо Олевска курсом на Ривненщину;

на Днепропетровщине на восточных окраинах Днепра, курс – южный, на востоке Солоного, курс – южный;

на Харьковщине - в направлении Близнюков с востока.

В 21:26 – пуски КАБ к востоку Днепропетровщины.

В 21:39 сообщается о вражеских БпЛА:

Днепропетровщина:

- над областным центром, курс – южный,

- на/мимо Томаковки южным курсом;

Ривненщина: БПЛА на/мимо Сарны - в западном направлении.

В 21:55 - БПЛА на Днепр с юго-запада.

В 21:56 - пуски КАБ на Донетчину.

В 22:12 – вражеские дроны зафиксированы на следующих направлениях:

на севере Херсона, направление движения меняется;

на Ривненщине курсом на Сарны с севера;

на востоке Днепропетровщины в направлении Петропавловки, Васильковки, Чаплино.

В 22:13 – БПЛА на северо-востоке Черниговщины, курс – юго-западный (вектор – Холмы).

В 22:14 – пуски КАБ на Сумщину.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

