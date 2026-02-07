Россияне массированно атакуют Украину БПЛА и ракетами
В течение ночи 7 февраля российские захватчики осуществляют массированную ракетно-дроновую атаку по территории Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и мониторинговые телеграм-каналы.
По всей территории объявлена воздушная тревога. С нескольких направлений зафиксированы пуски ударных БПЛА на ряд областей Украины.
По данным Воздушных сил, значительное количество дронов направлялось в сторону Тернопольской, Винницкой, Хмельницкой, Львовской областей и Бурштына.
После 03:00 Россия запустила крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря. Они двигались через Николаевскую область в направлении Винницкой области и западных регионов.
По данным мониторинговых каналов, основным объектом удара стала энергетическая инфраструктура западных областей, в частности, город Бурштын в Ивано-Франковской области, где расположена стратегическая Бурштынская ТЭС.
"В Бурштыне на Ивано-Франковщине были слышны звуки взрывов", - сообщило Суспільне.
Около 04:00. Воздушные силы сообщили о запуске с моря скоростных целей. Вероятно, речь шла о гиперзвуковых ракетах "Циркон", которые атаковали Винницу.
Глава Винницкой ОГА Наталья Заболотная сообщила, что Винницкая область находится под массированной воздушной атакой РФ.
По состоянию на 05:00 дронные удары идут по всей Украине, часть беспилотников атаковала также Киев.
Движение крылатых ракет
В 06:10 первые ракеты Х-101 вошли в Николаевскую область.
6:18 - КР на Николаевщине курсом на/мимо Баштанку и Новую Одессу северо-западным курсом.
6:23 - КР из Николаевской области курсом на север Одесской области.
6:32 - КР с севера Одесской области на юг Винницкой области.
6:39 - КР на Винницкой области мимо Тростянца, Вапнярки западным курсом.
6:50 - Группа КР в Хмельницкой области в направлении Хмельницкого,
Группа КР в Хмельницкой области в направлении Каменца-Подольского.
6:54 - КР на юге Хмельницкой области на север Черновицкой области.
6:56 - КР через центральную часть Хмельницкой области в Тернопольскую область (вектор - Гримайлов/Збараж).
6:59 - КР курсом на Ивано-Франковскую область (вектор - Обертин/Тлумач).
?:00 - КР в направлении Коломыи.
7:01 - КР на севере Тернопольской области курсом на Львовскую область.
7:02 - КР курсом на Ивано-Франковск.
КР курсом на Броды (Львовская область).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
У ніч на 7 лютого Росія здійснює масований ракетний і дроновий удар по Україні. Головна ціль атаки - енергетика заходу України та місто Бурштин, де розташована важлива Бурштинська ТЕС. Також ракети Циркон били по Вінниці, а шахеди атакують і Київ, і Закарпаття. Повітряна тривога лунає по всій Україні.
Як вказували монітори, левова частка ракет вдарила саме по Бурштину.
При цьому близько десяти ракет залетіли на Франківщину і тримають курс на Івано-Франківськ та Бурштин.
Повітряні сили о 7.08 повідомили, що основна ціль ракет - Добротвір на Львівщині та Бурштин на Франківщині.
А сьогодні побачивши, куди йдуть і кому йдуть гроші їх платників податків( міндичі, цукермани, шефіри, Бені, галущенки ''двушки на москву'') скоротили допомогу в рази.
звичайні шахеди просто літають як хочуть ..де ж ті славетні дрони-перехоплювачі?
Чи цей?