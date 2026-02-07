Россияне массированно атакуют Украину БПЛА и ракетами

Атака РФ по энергетике: ракеты и дроны били по западу Украины

В течение ночи 7 февраля российские захватчики осуществляют массированную ракетно-дроновую атаку по территории Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и мониторинговые телеграм-каналы.

По всей территории объявлена воздушная тревога. С нескольких направлений зафиксированы пуски ударных БПЛА на ряд областей Украины. 

По данным Воздушных сил, значительное количество дронов направлялось в сторону Тернопольской, Винницкой, Хмельницкой, Львовской областей и Бурштына.

После 03:00 Россия запустила крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря. Они двигались через Николаевскую область в направлении Винницкой области и западных регионов.

По данным мониторинговых каналов, основным объектом удара стала энергетическая инфраструктура западных областей, в частности, город Бурштын в Ивано-Франковской области, где расположена стратегическая Бурштынская ТЭС.

"В Бурштыне на Ивано-Франковщине были слышны звуки взрывов", - сообщило Суспільне.

Около 04:00. Воздушные силы сообщили о запуске с моря скоростных целей. Вероятно, речь шла о гиперзвуковых ракетах "Циркон", которые атаковали Винницу.

Глава Винницкой ОГА Наталья Заболотная сообщила, что Винницкая область находится под массированной воздушной атакой РФ.

По состоянию на 05:00 дронные удары идут по всей Украине, часть беспилотников атаковала также Киев.

Движение крылатых ракет

В 06:10 первые ракеты Х-101 вошли в Николаевскую область.

6:18 - КР на Николаевщине курсом на/мимо Баштанку и Новую Одессу северо-западным курсом.

6:23 - КР из Николаевской области курсом на север Одесской области.

6:32 - КР с севера Одесской области на юг Винницкой области.

6:39 - КР на Винницкой области мимо Тростянца, Вапнярки западным курсом.

6:50 - Группа КР в Хмельницкой области в направлении Хмельницкого,
Группа КР в Хмельницкой области в направлении Каменца-Подольского.

6:54 - КР на юге Хмельницкой области на север Черновицкой области.

6:56 - КР через центральную часть Хмельницкой области в Тернопольскую область (вектор - Гримайлов/Збараж).

6:59 - КР курсом на Ивано-Франковскую область (вектор - Обертин/Тлумач).

?:00 - КР в направлении Коломыи.

7:01 - КР на севере Тернопольской области курсом на Львовскую область.

7:02 - КР курсом на Ивано-Франковск.
КР курсом на Броды (Львовская область).

Читаю телеграми і бачу, що ракети табунами полетіли через всю Україну аж на Захід і чомусь не збиваються. Та що там ракети, шахеди без всяких перешкод летять куди побажають. А де ж наші системи ППО і потужні плани, селекторні наради та ставки Голобородька'? Де наші, українські системи ППО? При одноосібній владі сім років Голобородько, сотні мільярдів доларів допомоги від партнерів, то де наш захист???
07.02.2026 07:16 Ответить
Шановні, це тільки у мене таке враження, що все, що летить на захід України, летить без перешкод? Це такі домовленості? З ким? З кацапами? Хочу бачити статистику, скільки чого було збито на лівобережжі та у Миколаївські області. А ніскільки! *слава ппо*!
07.02.2026 07:35 Ответить
То виходить, що для росії не секрет, що у Вінницькій області є такі об'єкти, а для нашої влади секрет? Чому за 4 роки війни не побудували захисні споруди, які не могли пробити не тільки шахеди, а і ракети? Всі причини у владі. По- перше Голобородько віддав весь Енергоатом герою росії андрію деркачу, який зняв ксерокопії всіх необхідних об'єктів, а бізнес- партнери Голобородька' розікрали всі гроші, виділені на захисні споруди і не забулися ''двушками'' ті гроші возити на москву. А нам на марафоні і у відосах після удару скажуть, що то все винен ворог і військові, що не збили асфальтом ракети та дрони. Вслід за світлом, заберуть і інтернет, доведуть нарід до такого стану, що він буде згоден і на капітуляцію.Все робиться послідовно і в такому напрямку. Дай Боже, щоб я помилився.
07.02.2026 07:57 Ответить
Мкнше сиди в тєлєзі.
07.02.2026 07:52 Ответить
Не погана ідея, чим менше сидиш в ''телезі'' тим менше полетить ракет?
07.02.2026 07:58 Ответить
Не. Но появится время,что б посчитать,стоимость ракет ПВО и ежедневное колличество целей
07.02.2026 08:22 Ответить
Раніше хоч ракети на захiд більш-менш нормально збивали, сьогодні ж таке відчуття, що всі долетіли. Ну може там мінус пару штук
07.02.2026 07:54 Ответить
А ще на москву двушки стабільно літають
07.02.2026 12:19 Ответить
BBC
У ніч на 7 лютого Росія здійснює масований ракетний і дроновий удар по Україні. Головна ціль атаки - енергетика заходу України та місто Бурштин, де розташована важлива Бурштинська ТЕС. Також ракети Циркон били по Вінниці, а шахеди атакують і Київ, і Закарпаття. Повітряна тривога лунає по всій Україні.
07.02.2026 07:40 Ответить
Після 3 години ночі Росія запустили крилаті ракети "Калібр" з моря, які через Миколаївщину попрямували на Вінниччину та далі на захід. Повітряні сили вказували про небезпеку для Тернополя, Старокостянтинова, Жидачева на Львівщині та Бурштина на Франківщині.

Як вказували монітори, левова частка ракет вдарила саме по Бурштину.
07.02.2026 07:41 Ответить
Біля Вінниці розташовані важливі для енергозабезпечення всього регіону енергетичні об'єкти, які Росія намагається знищити останніми тижнями.
07.02.2026 07:44 Ответить
Монітори вказують, що львівська частина ракет прямує до Добротвірської ТЕС.

При цьому близько десяти ракет залетіли на Франківщину і тримають курс на Івано-Франківськ та Бурштин.

Повітряні сили о 7.08 повідомили, що основна ціль ракет - Добротвір на Львівщині та Бурштин на Франківщині.
07.02.2026 07:48 Ответить
Ну не можна захистити повністю такі великі об'єкти! Це гектари! Інша справа, що на захист виділені гроші, які тупо спвкрали. І тут є, про що говорити.
07.02.2026 08:35 Ответить
Та не потрібно захищати гектари, потрібно було захистити трансформатори та інші невеликі механізми. Але цього не робили, а крали і брехали, що на 100% побудовані захисні споруди. А як говорив ''великий класик і філософфф, точніше профффесор''- ''там і кінь не валявся''. А ще, для виготовлення своєї системи ППО потрібно було всього половину тієї суми, яку поцупили найближчі друзі Голобородька'.
07.02.2026 08:56 Ответить
Щоб розробити свою ППО треба десятків років, гроші і насамперед люди які це вміють робити, за 30 років у України на все це не витрачали жодної гривні
07.02.2026 10:39 Ответить
Не розповідайте мені казочки. За 5 років президентства Порошенка були розроблені з нуля ракетні комплекси ''Нептун'', ''Сапсан'', ''Вільха'', ''Стугна'' та інші. І це в той час, коли в нас була пуста казна і світове ембарго. За Порошенка були приведені в робочий стан всі системи ППО с-300, правдами і неправдами приводилися клістрони з росії (пам'ятаєте справу ''свинарчуки''?) та інші необхідні частини. А при Зеленському ці клістрони були вилучені. При Порошенко заключили договори з турками на виготовлення спільної системи ППО і що? А при Зеленському ці договори розірвали і всі гроші пустили у ''Велике крадівницство''. При Порошенко розпочали проект своєї системи ППО ''Кільчень'', але при Зеленському все було знищено при тому фінансуванні, коли партнери давали сотні мільярдів доларів США.
А сьогодні побачивши, куди йдуть і кому йдуть гроші їх платників податків( міндичі, цукермани, шефіри, Бені, галущенки ''двушки на москву'') скоротили допомогу в рази.
07.02.2026 11:08 Ответить
Якусь фуйню мелешь, усі ці розробки радянських часів, в чому нема розробок власних ППО? Тому що в Україні не розроблялись ППО в радянські часи, тому і нема і зараз
07.02.2026 12:29 Ответить
Та Ви шо? Невже? А я думав, що в Україні багато спеціалістів, які розробити і виготовили для "совка" найстрашніші на той час в світі ракетоносії. Можливо у Потужного немає політичної волі і немає грошей робити ППО на захист українців? Йому головне, щоб забезпечити мільярдами своє оточення.
07.02.2026 14:56 Ответить
Ті спеціалісти вже років 20 на пенсії, це по перше, в по друге спеціалістів які робили навіть при союзі засоби ППО в Україні взагалі не має, бо виробництво ППО було тільки на рашке
07.02.2026 19:53 Ответить
Нема таких споруд щоб повністю захистити ТЕЦ
07.02.2026 10:37 Ответить
Немає вже що захищати. Мільярди доларів, які виділили партнери на ці споруди тихенько осіли в кишенях наємів, галушенків, цукерманів, деркачів, голобородьків та інших, які чекають, коли поїхати в теплі краї і там їх витрачати.
07.02.2026 11:10 Ответить
Воно всюди залітає і летить практично без перешкод. Особливо дратують шахеди, які практично безкарно кружляють біля прифронтових міст,та летять куди завгодно. Таке враження, що вони ще думають куди полетіти і що вразити.
07.02.2026 07:41 Ответить
Так і є. *дякуючи* маску.
07.02.2026 08:36 Ответить
щось останнім часом не вірю в статистику ППО.

звичайні шахеди просто літають як хочуть ..де ж ті славетні дрони-перехоплювачі?
07.02.2026 07:51 Ответить
чекаю коли речник ігнат вийде зі статистикою і zельоним поносом
07.02.2026 07:52 Ответить
07.02.2026 07:56 Ответить
О, знову хтось винен? На картинці видно, що Трамп. Але я знаю, що Трамп президент США і хоч він і не ідеальний президент, але він не наш президент. Про Україну мав би за 7 років потурбуватися Голобородько. Він і наш президент і так написано в Конституції. А на Вашій картинці його немає. Немає і його бізнес- партнерів, які бідолахи тягнуть важкі сумки з мільйонами доларів США, що дали нам ті американці, щоб ми побудували захисні споруди. Але нарід має знати, що винні Кличко, Порошенко, Мерц, Макрон, Байден, Трамп і ні разу не Голобородько.
07.02.2026 08:06 Ответить
Цей?


Чи цей?


07.02.2026 08:36 Ответить
Так!
07.02.2026 08:57 Ответить
До речі, саме сьогодні Трамп скасував мита Індії, домігшись від них відмови від кацапської нафти. Так що в плані санкцій він зробив більше, ніж Байден.
07.02.2026 08:17 Ответить
В плані поповнення свого гаманця. Бо Індія тепер буде купувати нафту з Венесуели. І до речі, венесуельська а-ля президентка - трампозалежна наркоманка. Байден зброю давав, а не нахрапом давив: то корисні копалини йому віддай, то мирну угоду підпиши, то Канада 51 штат, то Гренландію куплю. Трамп, то є безтолочь, яку ще пошукати треба.
07.02.2026 08:32 Ответить
Ви не розумієте, це близько-перемирний обстріл, розслабтесь
07.02.2026 08:46 Ответить
 
 