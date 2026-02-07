Россияне массированно атакуют Украину БПЛА и ракетами

В течение ночи 7 февраля российские захватчики осуществляют массированную ракетно-дроновую атаку по территории Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и мониторинговые телеграм-каналы.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По всей территории объявлена воздушная тревога. С нескольких направлений зафиксированы пуски ударных БПЛА на ряд областей Украины.

По данным Воздушных сил, значительное количество дронов направлялось в сторону Тернопольской, Винницкой, Хмельницкой, Львовской областей и Бурштына.

После 03:00 Россия запустила крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря. Они двигались через Николаевскую область в направлении Винницкой области и западных регионов.

По данным мониторинговых каналов, основным объектом удара стала энергетическая инфраструктура западных областей, в частности, город Бурштын в Ивано-Франковской области, где расположена стратегическая Бурштынская ТЭС.

"В Бурштыне на Ивано-Франковщине были слышны звуки взрывов", - сообщило Суспільне.

Около 04:00. Воздушные силы сообщили о запуске с моря скоростных целей. Вероятно, речь шла о гиперзвуковых ракетах "Циркон", которые атаковали Винницу.

Глава Винницкой ОГА Наталья Заболотная сообщила, что Винницкая область находится под массированной воздушной атакой РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ вечером 6 февраля атаковала территорию Украины (обновлено)

По состоянию на 05:00 дронные удары идут по всей Украине, часть беспилотников атаковала также Киев.

Движение крылатых ракет

В 06:10 первые ракеты Х-101 вошли в Николаевскую область.

6:18 - КР на Николаевщине курсом на/мимо Баштанку и Новую Одессу северо-западным курсом.

6:23 - КР из Николаевской области курсом на север Одесской области.

6:32 - КР с севера Одесской области на юг Винницкой области.

6:39 - КР на Винницкой области мимо Тростянца, Вапнярки западным курсом.

6:50 - Группа КР в Хмельницкой области в направлении Хмельницкого,

Группа КР в Хмельницкой области в направлении Каменца-Подольского.

6:54 - КР на юге Хмельницкой области на север Черновицкой области.

6:56 - КР через центральную часть Хмельницкой области в Тернопольскую область (вектор - Гримайлов/Збараж).

6:59 - КР курсом на Ивано-Франковскую область (вектор - Обертин/Тлумач).

?:00 - КР в направлении Коломыи.

7:01 - КР на севере Тернопольской области курсом на Львовскую область.

7:02 - КР курсом на Ивано-Франковск.

КР курсом на Броды (Львовская область).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В подразделениях Воздушных сил ВСУ по противодействию "шахидам" будут кадровые изменения, - Зеленский