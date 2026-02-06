В подразделениях Воздушных сил ВСУ по противодействию "шахедам" будут кадровые изменения, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский анонсировал новые кадровые изменения в Воздушных силах ВСУ, а именно - в подразделениях, отвечающих за противодействие российским "шахедам".

Готовятся кадровые изменения в ВС

Президент отметил, что компонент малой ПВО (противодействие ударным дронам) должен работать значительно сильнее и не допускать проблем, которые есть сейчас.

Он отметил, что министр обороны Михаил Федоров занимается этой тематикой, а командующий Воздушными силами получил дополнительные поручения.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Работу Воздушных сил в части областей считаю неудовлетворительной, - Зеленский

"На части направлений рубежи защиты построены лучше, на части направлений нужно еще поработать, и значительно поработать... Есть достаточно сил внутри наших Сил обороны и безопасности Украины, достаточно опыта, который можно и нужно масштабировать", - сказал Зеленский.

"Все то, что работает реально в том или ином направлении, на том или ином уровне, должно применяться везде, где результатов пока меньше. И каждый день имеет значение. Все решения должны внедряться максимально оперативно", - добавилпрезидент.

Что предшествовало?

Напомним, ранее президент раскритиковал работу Воздушных сил ВСУ по борьбе с российскими "шахидами" на фоне массированных атак. Есть попадания вражеских дронов в энергетику.

РФ атаковала "Кинжалами", Х-59/69 и более 300 БПЛА: Силы ПВО обезвредили 297 целей. ИНФОГРАФИКА

невже верховноговнокомандуючого замінимо?
06.02.2026 19:51 Ответить
..ну й розумний.. аж страшно..
06.02.2026 19:53 Ответить
криворогульна академія ... Кращі випускники)))
06.02.2026 19:56 Ответить
Прямо не вистачає фото на стіні з підписом"наша гордість"
06.02.2026 20:34 Ответить
Краще ще з чорною стрічкою...
06.02.2026 22:36 Ответить
Дела пошли хорошо,
значить надо менять.
А у Зеленского все так.
06.02.2026 19:54 Ответить
ще добавиться пару десятків бригадних генералів і 1-2 заступники (теж хенерали)у Командувача ПС ЗСУ
06.02.2026 19:54 Ответить
І перестануть збивати(((((
06.02.2026 22:38 Ответить
андрушку прстроїш?

06.02.2026 19:56 Ответить
андрюшка готовиться .... взяти на груди або до виборів!
06.02.2026 19:57 Ответить
головним пітухом на зоні буде....
06.02.2026 20:01 Ответить
... тоді він не ті м'язи накачує)))
06.02.2026 20:09 Ответить
07.02.2026 06:07 Ответить
Як стало страшно! Оце так стиль керівництва. Відразу видно професіонал, не те що ті генерали. Невже кожному бійцю видадуть по великому шматку асфальту? Пишу про асфальт, бо Верховний головнокомандувач якраз його виробляв цілих три роки замість ракет. То ж не може така мудра і патріотична людина помилятися? Виходить, що головне в ППО - асфальт!!!
06.02.2026 19:56 Ответить
А й справді! Цього феномена весь світ чекав!
Світу конче потрібен був асфальтоукладчик!!!
06.02.2026 20:09 Ответить
Ну як судити за впливовістю , то світу більше потрібен був рудий золотокупольщик , наш так ..... мимо ходив .
07.02.2026 00:42 Ответить
Може Алі баба + К на підсилення кинуть?
Як вже тошнить від цього царька
06.02.2026 19:56 Ответить
Так єлдак літає по всьому світу і збирає всяких відьом і шаманів, щоб набратися сили і йти на фронт.
06.02.2026 20:08 Ответить
"Приказываю работать значительно сильнее и не допускать проблем!"(генералиус В. Феноменский, "Война это вам не рояль")
06.02.2026 20:00 Ответить
А збивати шахеди вони збираються ,чи тільки кадри міняти.
06.02.2026 20:01 Ответить
"КАдрЬі рєшают усьо..."
06.02.2026 20:11 Ответить
А кадри розставляв-розставляє ермак.
06.02.2026 20:14 Ответить
Один кадр
06.02.2026 20:16 Ответить
один - але це майже як той "25-й кадр" після 24 кадр/сек.
06.02.2026 20:18 Ответить
Знову хтось із патріотів просочився в командування?
06.02.2026 20:04 Ответить
Краще б лозволили дронами збивати шлюхєди над містами. А то кулеметами, гарматами та ракетами можна, а дронами-перехоплювачами - НІ.
06.02.2026 20:05 Ответить
На ті дрони тільки гроші списують та малюють цифри збитих ними.
06.02.2026 20:17 Ответить
по кд вижу сборы от притулы и стерненки на десятки лямов на дрони-перехоплювачі, как стрелкотня в Киеве с пулеметов была в 2022 так и до сих пор и стреляют а вдруг не долетит до очередной ТЭС, разом до перемоги!😎
06.02.2026 20:31 Ответить
Насувається суворий облік, контроль і оцінка результативості ППО лише по задокументованим результатам бойової роботи тилової/обʼєктової ППО, по кількості реально уражених ударних та розвідувальних дронів ворога, по збереженим від уражень обʼєктам, з оцінкою співвідношення між витратами ресурсів озброєння, боєкомплектів, ***********, задіяними бойовими розрахуками і задокументованими результатами бойової роботи ППО.
06.02.2026 20:38 Ответить
Нехай довше тримає біля себе козиря...
06.02.2026 20:11 Ответить
Насамперед треба значно збільшувати чисельність цієї самої 'малої ппо', зважаючи на чисельність БПЛА, яка стала застосовуватися. До 2022 р. всі стратегічні та тактичні концепції застосування ППО розраховувалися виключно для протистояння тактичній і армійській авіації ворога, загальна чисельність якої вимірювалася максимум в тисячу літальних апаратів. А зараз в одному нальоті беруть участь ледь не півтисячі безпілотників.
06.02.2026 20:13 Ответить
Також у ворога є те чого немає у нас - дальня та стратегічна авіація ( важкі ракетовози ) . Ну і крейсери та субмарини для запуску ракет...
06.02.2026 23:19 Ответить
знайомий розказував, що його частина, крім іншого, навчає екіпажі мобільних груп - по кілька місяців натаскують. Після чого їх відправляють в піхоту…
06.02.2026 20:13 Ответить
шоб не *************, а то ишь чо удумали, дроны сбивать😎
06.02.2026 20:29 Ответить
Це навіщо ? Щоб написати звіт, де все красіво, згідно-відповідно ? А потім написати другий звіт, де красіво розписати як поповнили піхоту умілими кулеметниками ??
06.02.2026 23:21 Ответить
А Путін теж все потужно докладає в Київ?
06.02.2026 20:14 Ответить
Як на мене, то єлдак збирає окремий підрозділ по виявленню та збиттю дронів чорною магією. Об'явлений збір всім відьмам, які контактували з ним на протязі шести років. Визвані шамани з Африки. Помічники збирають воду після миття трупів... Відьми і шамани чорною магією будуть збивати дрони ще на підльоті до України. Генерали- відьми отримали амулети( спеціальні браслети) на руку, які вже мають єлдак, пишний та інші учасники секти.
06.02.2026 20:15 Ответить
Я вибачаюсь, але тих мудил, що пропускають "шахеди" бо транзитом йдуть, типу "не до нас", відправляти на фронт.
06.02.2026 20:16 Ответить
А таке буває?
Чи може начальству треба перебздєть дбати щоб підрозділи отримували БК та дані радарів ..
А може й від спуьників притули, арестовича, стерненка, черчегавела
06.02.2026 23:23 Ответить
Ти скільки особисто пропустила що так пір'я розставила як індик перед спарюванням ? Ти хоч раз бачила як і хто ті шахеди збиває щоб тут таке ляпати ?
07.02.2026 00:47 Ответить
Краще, щоб "транзитні" сипалися на голови містян?
07.02.2026 03:23 Ответить
Навіть припускати не буду, куди б вони впали. Але як захопливий роман всю ніч читаю повідомлення про перельоти ракет і ніяк не можу зрозуміти, їх хтось намагається збити, чи тільки хрестяться - транзит і слава богу...
07.02.2026 07:22 Ответить
Тобто всіх ппошників в штурмові війська?
06.02.2026 20:20 Ответить
Дістав вже цими замінами, може пора, якщо не справляються, карати того хто їх ставив на ці посади
06.02.2026 20:23 Ответить
Дэрьмака главным(не зря же проходит спецподготовку за бабки налогоплательщиков в спорт зале), а юзика замом, разом до перемоги!😎
06.02.2026 20:28 Ответить
Знову ЗЕблювотина на наші голови - щоб ти вже нею захлиснувся ЗЕвиродок!!!
06.02.2026 20:32 Ответить
Черговий раз хоче показати, що віноваті війскові,не так воюють.Мародер сраний.
06.02.2026 20:35 Ответить
І винуватий Кличко, не дає Київ узурпувати, не дає показати як треба Гроші в Кібуц керувати.
Винуватий Порох, бо не дає сипати фронт, підкидує генератори, детектори та техніку потрібну ..
06.02.2026 23:15 Ответить
"У підрозділах Повітряних силах ЗСУ з протидії "шахедам" будуть кадрові зміни"
Коротше кажучи, пи**да повітряним силам.
06.02.2026 20:42 Ответить
Замість забезпечити БК / чи хоча б визнати що є труднощі - тупа балаканина, переставляння посад!! Блюзнірство гендлярів !!
06.02.2026 23:17 Ответить
В першу чергу, змінити треба "зе", і це буде отправний рубіж до перемоги...
06.02.2026 20:59 Ответить
Про захист від шахедів - це про позавчора. Проти балістики що?
06.02.2026 21:03 Ответить
Якщо Ви не в Київі, то швидше за все - молитва...
11.02.2026 15:36 Ответить
І ще. Зміни в повітрячних чі все ж таки протиповітряних силах будуть?
06.02.2026 21:06 Ответить
Зараз ППО та Повітряні Сили ( літаки) об'єднані і один рід військ !!! Незнаю навіщо. Країна мрій Рехворм
/// Це якщо я правильно вдуплив Ваше запитання
06.02.2026 23:13 Ответить
Назріло. При усій повазі до тяжкої цілодобової роботи антидронщиків - вдосконалення керівництва та контроль за результатами найперше завдання....без конкретики...бо буде сумно..
06.02.2026 21:13 Ответить
Тобто це або до Черчегавела або Наріду, як Верховного Носія клавіш , що має привести кришку роялю до влади справжню владу для порятунку країни
06.02.2026 23:09 Ответить
Тих кого забрали в піхоту, повернуть назад в ППО?
06.02.2026 21:20 Ответить
Для того щоб щось розуміти пішов би сам послужив спочатку,а то воно якось виходить що з грязі в князі.Спочатку ухилявся і незабаром Головнокомандувач,
Верховний.
06.02.2026 21:26 Ответить
Не буває 'малой ППО'! Хто цьому небритишу це доповість!ППО це система! Ціль знаходиться декілька секунд у полі зору бійца з кулеметом або ЗРК.Без своєчасного отримання целевказівок,розподілу цілей та багато чого ще,результату не буде ніякого.
06.02.2026 22:28 Ответить
Не Бритіш... тобто не Британський Черчєль ???
Оце ви наїхали на Черчегавела!!! Оце так пред'ява )))
06.02.2026 23:06 Ответить
Наклепати дронів, ракет, зенітних дронів, радарів, свій варіант Гепарду чи хоча би Шилки - ❌
Потужно переставляти кадрові ліжка з числа тих хто не тягне і не вміє - ✔️
06.02.2026 23:04 Ответить
командувач Повітряних сил отримав додаткові доручення

Так от у чому була проблема - військові не отримували від блазня додаткових доручень.

Ну а тепер з дорученнями все буде потужно і незламно.
07.02.2026 03:20 Ответить
Як все по нашому по дебільному
07.02.2026 05:19 Ответить
Для дуже любить анонси і відосіки, треба любити те що дає результат, в медицині любе лікування починається із точного діагнозу, а тут брехня на брехні
07.02.2026 07:00 Ответить
 
 