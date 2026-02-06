В подразделениях Воздушных сил ВСУ по противодействию "шахедам" будут кадровые изменения, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский анонсировал новые кадровые изменения в Воздушных силах ВСУ, а именно - в подразделениях, отвечающих за противодействие российским "шахедам".

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении, информирует Цензор.НЕТ.

Готовятся кадровые изменения в ВС

Президент отметил, что компонент малой ПВО (противодействие ударным дронам) должен работать значительно сильнее и не допускать проблем, которые есть сейчас.

Он отметил, что министр обороны Михаил Федоров занимается этой тематикой, а командующий Воздушными силами получил дополнительные поручения.

"На части направлений рубежи защиты построены лучше, на части направлений нужно еще поработать, и значительно поработать... Есть достаточно сил внутри наших Сил обороны и безопасности Украины, достаточно опыта, который можно и нужно масштабировать", - сказал Зеленский.

"Все то, что работает реально в том или ином направлении, на том или ином уровне, должно применяться везде, где результатов пока меньше. И каждый день имеет значение. Все решения должны внедряться максимально оперативно", - добавилпрезидент.

Что предшествовало?

Напомним, ранее президент раскритиковал работу Воздушных сил ВСУ по борьбе с российскими "шахидами" на фоне массированных атак. Есть попадания вражеских дронов в энергетику.

