В подразделениях Воздушных сил ВСУ по противодействию "шахедам" будут кадровые изменения, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский анонсировал новые кадровые изменения в Воздушных силах ВСУ, а именно - в подразделениях, отвечающих за противодействие российским "шахедам".
Об этом глава государства сказал в вечернем обращении, информирует Цензор.НЕТ.
Готовятся кадровые изменения в ВС
Президент отметил, что компонент малой ПВО (противодействие ударным дронам) должен работать значительно сильнее и не допускать проблем, которые есть сейчас.
Он отметил, что министр обороны Михаил Федоров занимается этой тематикой, а командующий Воздушными силами получил дополнительные поручения.
"На части направлений рубежи защиты построены лучше, на части направлений нужно еще поработать, и значительно поработать... Есть достаточно сил внутри наших Сил обороны и безопасности Украины, достаточно опыта, который можно и нужно масштабировать", - сказал Зеленский.
"Все то, что работает реально в том или ином направлении, на том или ином уровне, должно применяться везде, где результатов пока меньше. И каждый день имеет значение. Все решения должны внедряться максимально оперативно", - добавилпрезидент.
Что предшествовало?
Напомним, ранее президент раскритиковал работу Воздушных сил ВСУ по борьбе с российскими "шахидами" на фоне массированных атак. Есть попадания вражеских дронов в энергетику.
значить надо менять.
А у Зеленского все так.
Світу конче потрібен був асфальтоукладчик!!!
Як вже тошнить від цього царька
Винуватий Порох, бо не дає сипати фронт, підкидує генератори, детектори та техніку потрібну ..
Коротше кажучи, пи**да повітряним силам.
Оце ви наїхали на Черчегавела!!! Оце так пред'ява )))
Потужно переставляти кадрові ліжка з числа тих хто не тягне і не вміє - ✔️
Так от у чому була проблема - військові не отримували від блазня додаткових доручень.
Ну а тепер з дорученнями все буде потужно і незламно.