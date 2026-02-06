У підрозділах Повітряних сил ЗСУ з протидії "шахедам" будуть кадрові зміни, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський анонсував нові кадрові зміни в Повітряних силах ЗСУ, а саме у підрозділах, що відповідають за протидію російським "шахедам".

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Готуються кадрові зміни у ПС

Президент зазначив, що компонент малої ППО (протидія ударним дронам) повинен працювати значно сильніше і не допускати проблем, які зараз є.

Він зауважив, що міністр оборони Михайло Федоров займається цією тематикою, а командувач Повітряних сил отримав додаткові доручення.

"На частині напрямків рубежі захисту побудовані краще, на частині напрямків треба ще попрацювати, і значно попрацювати... Є достатньо сил всередині наших Сил оборони та безпеки України, достатньо досвіду, який можна і треба масштабувати", - сказав Зеленський.

"Все те, що працює реально на тому чи іншому напрямку, на тому чи іншому рівні, повинно застосовуватись усюди, де результатів поки що менше. І кожен день має значення. Всі рішення повинні впроваджуватись максимально оперативно", - додав президент.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент розкритикував роботу Повітряних сил ЗСУ щодо боротьби з російськими "шахедами" на тлі масованих атак. Є влучання ворожих дронів в енергетику.

