Роботу Повітряних сил у частині областей вважаю незадовільною, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський провів щоденний селектор.
Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
За словами Зеленського, були доповіді по ситуації в Києві та області, на Харківщині, Полтавщині, у Кропивницькому та області, також у Вінницькій області, на Дніпровщині, у Запоріжжі, громадах у прикордонні з Росією та поблизу фронту.
"Вважаю незадовільною роботу Повітряних сил у частині регіонів України, і обговорили з командувачем Повітряних сил та міністром оборони України, які рішення мають бути негайно імплементовані для більш ефективного збиття "шахедів", - йдеться в повідомленні.
Енергетика
"Були доповіді по відновленню енергетики та підтримці людей на Харківщині. Важка ситуація досі в Києві, де більше 1200 будинків у різних районах столиці – без опалення. Потрібно більше підтримки для людей із таких будинків. Доручив залучити цифрові інструменти для визначення та аналізу конкретних потреб людей і громад у режимі реального часу", - розповів президент.
Логістика
Керівник "Укрзалізниці" доповів про наслідки російських ударів по логістиці.
"Жодного дня такі удари не припинялись, і протягом цього січня було зафіксоване суттєве збільшення російських ударів саме по залізниці. Вдячний усім залізничникам за оперативне відновлення та збереження роботи залізниці", - зазначив глава держави.
Також МВС доповіло про залучення необхідних сил для відновлення та роботі пунктів підтримки та обігріву.
"Міністр енергетики доповів по графіку введення в експлуатацію обʼєктів когенерації. Премʼєр-міністр України доповіла по виконанню урядових програм підтримки, зокрема програми з тепловими пакунками – будемо збільшувати цю програму", - підсумував президент.
