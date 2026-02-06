Роботу Повітряних сил у частині областей вважаю незадовільною, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів щоденний селектор.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

За словами Зеленського, були доповіді по ситуації в Києві та області, на Харківщині, Полтавщині, у Кропивницькому та області, також у Вінницькій області, на Дніпровщині, у Запоріжжі, громадах у прикордонні з Росією та поблизу фронту.

"Вважаю незадовільною роботу Повітряних сил у частині регіонів України, і обговорили з командувачем Повітряних сил та міністром оборони України, які рішення мають бути негайно імплементовані для більш ефективного збиття "шахедів", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Зеленський і прем’єр Швеції Крістерссон обговорили зміцнення ППО та захист критично важливих об’єктів

Енергетика

"Були доповіді по відновленню енергетики та підтримці людей на Харківщині. Важка ситуація досі в Києві, де більше 1200 будинків у різних районах столиці – без опалення. Потрібно більше підтримки для людей із таких будинків. Доручив залучити цифрові інструменти для визначення та аналізу конкретних потреб людей і громад у режимі реального часу", - розповів президент.

Читайте: Зеленський: Наступні мирні переговори, ймовірно, відбудуться у США

Логістика

Керівник "Укрзалізниці" доповів про наслідки російських ударів по логістиці.

"Жодного дня такі удари не припинялись, і протягом цього січня було зафіксоване суттєве збільшення російських ударів саме по залізниці. Вдячний усім залізничникам за оперативне відновлення та збереження роботи залізниці", - зазначив глава держави.

Також МВС доповіло про залучення необхідних сил для відновлення та роботі пунктів підтримки та обігріву.

"Міністр енергетики доповів по графіку введення в експлуатацію обʼєктів когенерації. Премʼєр-міністр України доповіла по виконанню урядових програм підтримки, зокрема програми з тепловими пакунками – будемо збільшувати цю програму", - підсумував президент.

Читайте: Мирна угода без України послабить Захід і зміцнить автократії, - мер Варшави Тшасковський