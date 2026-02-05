Зеленський і прем’єр Швеції Крістерссон обговорили зміцнення ППО та захист критично важливих об’єктів

Зеленський поговорив із прем’єром Швеції Крістерссоном

Президент Володимир Зеленський провів розмову з премʼєр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, під час якої сторони обговорили, серед іншого, російські удари по українській енергетиці та зміцнення ППО України.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Удари РФ по енергетиці

Зеленський детально поінформував Крістерссона про загальну ситуацію, відновлення і потреби України.

"Подякував Швеції за сьогоднішнє рішення виділити 100 млн доларів енергетичної підтримки", - зазначив Зеленський.

ППО та захист критично важливих обʼєктів

Зазначається, що Зеленський і премʼєр Швеції говорили також про зміцнення ППО та захист критично важливих обʼєктів.

"Країни Північної Європи і Балтії дуже нас підтримують, і ми це надзвичайно цінуємо", - зауважив президент.

Дипломатія

Крім того, Зеленський поінформував Крістерссона про тристоронні перемовини в Абу-Дабі.

"Продовжуємо координуватись і в дипломатичній роботі, і я поінформував Ульфа про тристоронні перемовини в Абу-Дабі та контакти з американською стороною. Дякую за підтримку!" - додав він.

Зеленський Володимир (27756) ППО (4102) Швеція (1101) енергетика (3783) Крістерссон Ульф (29)
Обговорили ППО вже як мем.
05.02.2026 19:39 Відповісти
Обговорили Порошенка Петра Олексійовича.
05.02.2026 19:42 Відповісти
😸😎
05.02.2026 19:47 Відповісти
>захист критично важливих об'єктів

а ще є що захищати? даун, ти спочатку припини експорт урану
05.02.2026 19:45 Відповісти
100 млн. доларів вистачить тільки лише на одного чергового "Міндіча", на захист не вистачить. Окрім цього, треба ж ще двушку в москву ...
05.02.2026 19:59 Відповісти
А чому без міндіча і цукермана? Вони найбільше допомогли, щоб наші енергообєктів були незахищені. Ще можна покликати наєма. Парадокс в тому, що це все найближче оточення Голобородько. У якого сірка він позичає очі, коли про енергетику розмовляє з партнерами? Думає, що вони не знають про його оточення мародерів, чи вважає їх такими ж як 73%?
05.02.2026 20:01 Відповісти
Це зеленський, мабуть, про оті будівельні споруди «династії», в Козині, мав на увазі????
05.02.2026 20:16 Відповісти
Не допоможе. Про захист Зелі з першої блекаутної зими говорять. Їм "міндіч-схеми" дорожчі. Записи підтвердили. Жалко їм грошей на укриття.
05.02.2026 20:35 Відповісти
 
 