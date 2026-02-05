Зеленський і прем’єр Швеції Крістерссон обговорили зміцнення ППО та захист критично важливих об’єктів
Президент Володимир Зеленський провів розмову з премʼєр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, під час якої сторони обговорили, серед іншого, російські удари по українській енергетиці та зміцнення ППО України.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Удари РФ по енергетиці
Зеленський детально поінформував Крістерссона про загальну ситуацію, відновлення і потреби України.
"Подякував Швеції за сьогоднішнє рішення виділити 100 млн доларів енергетичної підтримки", - зазначив Зеленський.
ППО та захист критично важливих обʼєктів
Зазначається, що Зеленський і премʼєр Швеції говорили також про зміцнення ППО та захист критично важливих обʼєктів.
"Країни Північної Європи і Балтії дуже нас підтримують, і ми це надзвичайно цінуємо", - зауважив президент.
Дипломатія
Крім того, Зеленський поінформував Крістерссона про тристоронні перемовини в Абу-Дабі.
"Продовжуємо координуватись і в дипломатичній роботі, і я поінформував Ульфа про тристоронні перемовини в Абу-Дабі та контакти з американською стороною. Дякую за підтримку!" - додав він.
