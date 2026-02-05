Зеленський і прем’єр Швеції Крістерссон обговорили зміцнення ППО та захист критично важливих об’єктів

Президент Володимир Зеленський провів розмову з премʼєр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, під час якої сторони обговорили, серед іншого, російські удари по українській енергетиці та зміцнення ППО України.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі.

Удари РФ по енергетиці

Зеленський детально поінформував Крістерссона про загальну ситуацію, відновлення і потреби України.

"Подякував Швеції за сьогоднішнє рішення виділити 100 млн доларів енергетичної підтримки", - зазначив Зеленський.

ППО та захист критично важливих обʼєктів

Зазначається, що Зеленський і премʼєр Швеції говорили також про зміцнення ППО та захист критично важливих обʼєктів.

"Країни Північної Європи і Балтії дуже нас підтримують, і ми це надзвичайно цінуємо", - зауважив президент.

Дипломатія

Крім того, Зеленський поінформував Крістерссона про тристоронні перемовини в Абу-Дабі.

"Продовжуємо координуватись і в дипломатичній роботі, і я поінформував Ульфа про тристоронні перемовини в Абу-Дабі та контакти з американською стороною. Дякую за підтримку!" - додав він.

