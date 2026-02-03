Швеція та Данія передадуть Україні пакет ППО на 246 млн євро

ППО

Швеція та Данія спільно передадуть Україні пакет військової допомоги на суму 2,6 млрд шведських крон (близько 246 млн євро), який міститиме засоби протиповітряної оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на шведського суспільного мовника SVT.

Внесок Швеції

Швеція виділяє майже 200 млн євро на закупівлю зенітно-ракетних комплексів Tridon Mk2 шведського виробництва. Ці системи, зокрема, ефективні для знищення безпілотників.

"Він може збивати дрони, крилаті ракети та навіть гелікоптери. Це здатність, яка потрібна Україні, враховуючи, що російські далекобійні удари зараз дуже інтенсивні по всій території країни", - заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

За його словами, комплекси будуть спеціально адаптовані для ураження безпілотників та інших повітряних загроз на коротких дистанціях.

Внесок Данії

Данія, зі свого боку, інвестує понад 40 млн євро у закупівлю Tridon Mk2 для України.

Точна кількість переданих систем не розголошується, однак, за словами шведських посадовців, їх буде достатньо для укомплектування батальйону протиповітряної оборони. Комплекси вже перебувають на стадії виробництва, а їх постачання в Україну очікується протягом кількох місяців.

Tridon Mk2 - це хиба шведське? Це ж британського виробництва ВАЕ
03.02.2026 14:18 Відповісти
Tridon Mk2 - це ******* шведська самохідна зенітна установка, розроблена https://www.baesystems.com/en-us/product/tridon-mk2 BAE Systems на базі 40-мм гармати Bofors L/70 (модифікація 40 Mk4). Призначена для ефективного знищення безпілотників (БпЛА), літаків, крилатих ракет та легкоброньованої техніки на дальності до 12,5 км. Система використовує програмовані ********** 3P та має скорострільність 300 пострілів/хв
03.02.2026 14:23 Відповісти
Tridon Mk2 вперше було представлено компанією BAE Systems на виставці Eurosatory 2024. У її ядрі лежить "легендарна" 40-мм гармата від Bofors, яка використовується у світі вже понад 90 років на багатьох різних платформах.
04.02.2026 14:41 Відповісти
Дякуємо
Це за Полтаву
03.02.2026 15:42 Відповісти
 
 