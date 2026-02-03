Швеция и Дания передадут Украине пакет ПВО на 246 млн евро

Швеция и Дания совместно передадут Украине пакет военной помощи на сумму 2,6 млрд шведских крон (около 246 млн евро), который будет включать средства противовоздушной обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на шведского общественного вещателя SVT.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Вклад Швеции

Швеция выделяет почти 200 млн евро на закупку зенитно-ракетных комплексов Tridon Mk2 шведского производства. Эти системы, в частности, эффективны для уничтожения беспилотников.

"Он может сбивать дроны, крылатые ракеты и даже вертолеты. Это способность, которая нужна Украине, учитывая, что российские дальнобойные удары сейчас очень интенсивны по всей территории страны", - заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 90% ракет для ПВО Украина получила через механизм PURL, - Рютте

По его словам, комплексы будут специально адаптированы для поражения беспилотников и других воздушных угроз на коротких дистанциях.

Вклад Дании

Дания, со своей стороны, инвестирует более 40 млн евро в закупку Tridon Mk2 для Украины.

Точное количество переданных систем не разглашается, однако, по словам шведских чиновников, их будет достаточно для укомплектования батальона противовоздушной обороны. Комплексы уже находятся на стадии производства, а их поставка в Украину ожидается в течение нескольких месяцев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Более 70 ракет и 450 БПЛА выпустила РФ по Украине: ПВО обезвредила 450 целей. ИНФОГРАФИКА