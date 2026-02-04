У Швеції за 5 хвилин зібрали 400 тис. євро для допомоги Україні в енергетиці, - посол Заліщук

У Швеції 3 лютого розпочалась національна кампанія зі збору коштів на підтримку України в умовах надзвичайної ситуації в енергетиці. За перші п’ять хвилин телеефіру вдалося зібрати 400 тисяч євро.

Про це повідомила посолка України у Швеції Світлана Заліщук, передає Цензор.НЕТ.

Збір коштів оголосили в ефірі національного телебачення SVT. За словами дипломатки, за перші п’ять хвилин трансляції глядачі перерахували 400 тисяч євро. Організатори кампанії зазначили, що раніше не стикалися з такою швидкою динамікою збору коштів.

Для організації допомоги посольство України звернулося до шведської благодійної організації Radiohjälpen. На її сайті вказано, що долучитися до кампанії можна, переказавши кошти на рахунок організації з позначкою "Україна".

Кампанія Keep Ukraine Warm має кілька напрямів реалізації у Швеції. Окрім збору коштів, посольство координує партнерство з бізнесом та шведськими енергетичними компаніями для надання практичної допомоги.

Заліщук зазначила, що деталі щодо подальшої підтримки будуть оголошені після початку постачання техніки в Україну.

