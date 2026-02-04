1 970 15

У Швеції за 5 хвилин зібрали 400 тис. євро для допомоги Україні в енергетиці, - посол Заліщук

Швеція

У Швеції 3 лютого розпочалась національна кампанія зі збору коштів на підтримку України в умовах надзвичайної ситуації в енергетиці. За перші п’ять хвилин телеефіру вдалося зібрати 400 тисяч євро.

Про це повідомила посолка України у Швеції Світлана Заліщук, передає Цензор.НЕТ.

Збір коштів оголосили в ефірі національного телебачення SVT. За словами дипломатки, за перші п’ять хвилин трансляції глядачі перерахували 400 тисяч євро. Організатори кампанії зазначили, що раніше не стикалися з такою швидкою динамікою збору коштів.

Для організації допомоги посольство України звернулося до шведської благодійної організації Radiohjälpen. На її сайті вказано, що долучитися до кампанії можна, переказавши кошти на рахунок організації з позначкою "Україна".

Кампанія Keep Ukraine Warm має кілька напрямів реалізації у Швеції. Окрім збору коштів, посольство координує партнерство з бізнесом та шведськими енергетичними компаніями для надання практичної допомоги.

Заліщук зазначила, що деталі щодо подальшої підтримки будуть оголошені після початку постачання техніки в Україну.

Топ коментарі
+16
Щиро дякуємо, Швеціє.
04.02.2026 17:41 Відповісти
+9
Ще одна послиня-екскортниця, спеціалістка з сексології
04.02.2026 17:37 Відповісти
+9
Питання тільки скільки грошей дійде до простих українців? Чи взагалі дійде?
04.02.2026 17:48 Відповісти
міндічі не дуже задоволені .. 400тис нести дуже легко .. мало для 1 ходки ..

бажано від 1 млн

04.02.2026 17:40 Відповісти
нащадки оццовської "коробки с под ксєрокса" ))
04.02.2026 17:54 Відповісти
400 т. евро и сколько на посла и его посольство в месяц Украина потратила? Дякувальщики Фуевы!
04.02.2026 18:12 Відповісти
КП "‎Київтеплоенерго"‎ підписало договори на загальну суму понад 30 млн грн на розробку проєктів відновлення https://www.unian.ua/economics/energetics/chi-mozhliviy-povniy-bekaut-u-kiyevi-gendirektor-yasno-vidpoviv-novini-kiyeva-13265979.html ТЕЦhttps://www.unian.ua/economics/energetics/zaminiti-kijivski-tec-5-i-tec-6-nerealno-ekspert-pro-situaciyu-v-misti-novini-kiyeva-13265664.html після обстрілів, повідомляє голова антикорупційного центру "Межа" Мартина Богуславець у колонці для https://www.pravda.com.ua/columns/2026/01/29/8018469/ "Української правди".

Водночас, за даними розслідувачів, тендери виграла компанія ТОВ "‎Нова перспектива люкс"‎, яка раніше не виконувала подібних робіт і зареєстрована на особу з кулінарною професією.

Як повідомляється, в березні-серпні 2025 року КП "Київтеплоенерго" уклало сім договорів на загальну суму 33 млн грн із ТОВ "Нова перспектива люкс".
04.02.2026 17:44 Відповісти
ні копійки не дійде, ще й тарифи на ел енергію піднімуть
04.02.2026 18:19 Відповісти
за пару хвилин на мацкву піде! не двушечка, но зєльоні своїх в біде не кидинуть! ))
04.02.2026 17:52 Відповісти
міндічь освоїть кошти. не переймайтесь
04.02.2026 17:59 Відповісти
І оце вся її діяльність?
04.02.2026 18:04 Відповісти
Хай би ця защечук ще у друзяк своїх найєма та лещенко покалядувалк, там є.
04.02.2026 18:42 Відповісти
05.02.2026 08:03 Відповісти
 
 