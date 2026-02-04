РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10365 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине от Швеции
1 969 15

В Швеции за 5 минут собрали 400 тыс. евро для помощи Украине в энергетике, - посол Залищук

Швеція

В Швеции 3 февраля стартовала национальная кампания по сбору средств в поддержку Украины в условиях чрезвычайной ситуации в энергетике. За первые пять минут телеэфира удалось собрать 400 тысяч евро.

Об этом сообщила посол Украины в Швеции Светлана Залищук, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Сбор средств объявили в эфире национального телевидения SVT. По словам дипломата, за первые пять минут трансляции зрители перечислили 400 тысяч евро. Организаторы кампании отметили, что ранее не сталкивались с такой быстрой динамикой сбора средств.

Для организации помощи посольство Украины обратилось к шведской благотворительной организации Radiohjälpen. На ее сайте указано, что присоединиться к кампании можно, перечислив средства на счет организации с пометкой "Украина".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Швеция и Дания передадут Украине пакет ПВО на 246 млн евро

Кампания Keep Ukraine Warm имеет несколько направлений реализации в Швеции. Кроме сбора средств, посольство координирует партнерство с бизнесом и шведскими энергетическими компаниями для оказания практической помощи.

Залищук отметила, что детали о дальнейшей поддержке будут объявлены после начала поставок техники в Украину.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ПВО, радары, РЭБ и дроны: Швеция готовит для Украины один из крупнейших пакетов помощи, - Минобороны

Автор: 

Швеция (1122) энергетика (3452) Залищук Светлана (85)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
Щиро дякуємо, Швеціє.
показать весь комментарий
04.02.2026 17:41 Ответить
+9
Ще одна послиня-екскортниця, спеціалістка з сексології
показать весь комментарий
04.02.2026 17:37 Ответить
+9
Питання тільки скільки грошей дійде до простих українців? Чи взагалі дійде?
показать весь комментарий
04.02.2026 17:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ще одна послиня-екскортниця, спеціалістка з сексології
показать весь комментарий
04.02.2026 17:37 Ответить
міндічі не дуже задоволені .. 400тис нести дуже легко .. мало для 1 ходки ..

бажано від 1 млн

показать весь комментарий
04.02.2026 17:40 Ответить
нащадки оццовської "коробки с под ксєрокса" ))
показать весь комментарий
04.02.2026 17:54 Ответить
Щиро дякуємо, Швеціє.
показать весь комментарий
04.02.2026 17:41 Ответить
400 т. евро и сколько на посла и его посольство в месяц Украина потратила? Дякувальщики Фуевы!
показать весь комментарий
04.02.2026 18:12 Ответить
КП "‎Київтеплоенерго"‎ підписало договори на загальну суму понад 30 млн грн на розробку проєктів відновлення https://www.unian.ua/economics/energetics/chi-mozhliviy-povniy-bekaut-u-kiyevi-gendirektor-yasno-vidpoviv-novini-kiyeva-13265979.html ТЕЦhttps://www.unian.ua/economics/energetics/zaminiti-kijivski-tec-5-i-tec-6-nerealno-ekspert-pro-situaciyu-v-misti-novini-kiyeva-13265664.html після обстрілів, повідомляє голова антикорупційного центру "Межа" Мартина Богуславець у колонці для https://www.pravda.com.ua/columns/2026/01/29/8018469/ "Української правди".

Водночас, за даними розслідувачів, тендери виграла компанія ТОВ "‎Нова перспектива люкс"‎, яка раніше не виконувала подібних робіт і зареєстрована на особу з кулінарною професією.

Як повідомляється, в березні-серпні 2025 року КП "Київтеплоенерго" уклало сім договорів на загальну суму 33 млн грн із ТОВ "Нова перспектива люкс".
показать весь комментарий
04.02.2026 17:44 Ответить
Питання тільки скільки грошей дійде до простих українців? Чи взагалі дійде?
показать весь комментарий
04.02.2026 17:48 Ответить
ні копійки не дійде, ще й тарифи на ел енергію піднімуть
показать весь комментарий
04.02.2026 18:19 Ответить
за пару хвилин на мацкву піде! не двушечка, но зєльоні своїх в біде не кидинуть! ))
показать весь комментарий
04.02.2026 17:52 Ответить
міндічь освоїть кошти. не переймайтесь
показать весь комментарий
04.02.2026 17:59 Ответить
І оце вся її діяльність?
показать весь комментарий
04.02.2026 18:04 Ответить
Хай би ця защечук ще у друзяк своїх найєма та лещенко покалядувалк, там є.
показать весь комментарий
04.02.2026 18:42 Ответить
показать весь комментарий
05.02.2026 08:03 Ответить
 
 