В Швеции за 5 минут собрали 400 тыс. евро для помощи Украине в энергетике, - посол Залищук

В Швеции 3 февраля стартовала национальная кампания по сбору средств в поддержку Украины в условиях чрезвычайной ситуации в энергетике. За первые пять минут телеэфира удалось собрать 400 тысяч евро.

Об этом сообщила посол Украины в Швеции Светлана Залищук, передает Цензор.НЕТ.

Сбор средств объявили в эфире национального телевидения SVT. По словам дипломата, за первые пять минут трансляции зрители перечислили 400 тысяч евро. Организаторы кампании отметили, что ранее не сталкивались с такой быстрой динамикой сбора средств.

Для организации помощи посольство Украины обратилось к шведской благотворительной организации Radiohjälpen. На ее сайте указано, что присоединиться к кампании можно, перечислив средства на счет организации с пометкой "Украина".

Кампания Keep Ukraine Warm имеет несколько направлений реализации в Швеции. Кроме сбора средств, посольство координирует партнерство с бизнесом и шведскими энергетическими компаниями для оказания практической помощи.

Залищук отметила, что детали о дальнейшей поддержке будут объявлены после начала поставок техники в Украину.

