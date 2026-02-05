Зеленский и премьер Швеции Кристерссон обсудили укрепление ПВО и защиту критически важных объектов
Президент Владимир Зеленский провел беседу с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, в ходе которой стороны обсудили, среди прочего, российские удары по украинской энергетике и укрепление ПВО Украины.
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
Удары РФ по энергетике
Зеленский подробно проинформировал Кристерссона об общей ситуации, восстановлении и потребностях Украины.
"Поблагодарил Швецию за сегодняшнее решение выделить 100 млн долларов энергетической поддержки", - отметил Зеленский.
ПВО и защита критически важных объектов
Отмечается, что Зеленский и премьер Швеции говорили также об укреплении ПВО и защите критически важных объектов.
"Страны Северной Европы и Балтии очень нас поддерживают, и мы это чрезвычайно ценим", - отметил президент.
Дипломатия
Кроме того, Зеленский проинформировал Кристерссона о трехсторонних переговорах в Абу-Даби.
"Продолжаем координироваться и в дипломатической работе, и я проинформировал Ульфа о трехсторонних переговорах в Абу-Даби и контактах с американской стороной. Благодарю за поддержку!" - добавил он.
а ще є що захищати? даун, ти спочатку припини експорт урану