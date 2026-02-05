Зеленский и премьер Швеции Кристерссон обсудили укрепление ПВО и защиту критически важных объектов

Зеленский поговорил с премьером Швеции Кристерссоном

Президент Владимир Зеленский провел беседу с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, в ходе которой стороны обсудили, среди прочего, российские удары по украинской энергетике и укрепление ПВО Украины.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по энергетике

Зеленский подробно проинформировал Кристерссона об общей ситуации, восстановлении и потребностях Украины.

"Поблагодарил Швецию за сегодняшнее решение выделить 100 млн долларов энергетической поддержки", - отметил Зеленский.

ПВО и защита критически важных объектов

Отмечается, что Зеленский и премьер Швеции говорили также об укреплении ПВО и защите критически важных объектов.

"Страны Северной Европы и Балтии очень нас поддерживают, и мы это чрезвычайно ценим", - отметил президент.

Дипломатия

Кроме того, Зеленский проинформировал Кристерссона о трехсторонних переговорах в Абу-Даби.

"Продолжаем координироваться и в дипломатической работе, и я проинформировал Ульфа о трехсторонних переговорах в Абу-Даби и контактах с американской стороной. Благодарю за поддержку!" - добавил он.

Обговорили ППО вже як мем.
05.02.2026 19:39 Ответить
Обговорили Порошенка Петра Олексійовича.
05.02.2026 19:42 Ответить
😸😎
05.02.2026 19:47 Ответить
>захист критично важливих об'єктів

а ще є що захищати? даун, ти спочатку припини експорт урану
05.02.2026 19:45 Ответить
100 млн. доларів вистачить тільки лише на одного чергового "Міндіча", на захист не вистачить. Окрім цього, треба ж ще двушку в москву ...
05.02.2026 19:59 Ответить
А чому без міндіча і цукермана? Вони найбільше допомогли, щоб наші енергообєктів були незахищені. Ще можна покликати наєма. Парадокс в тому, що це все найближче оточення Голобородько. У якого сірка він позичає очі, коли про енергетику розмовляє з партнерами? Думає, що вони не знають про його оточення мародерів, чи вважає їх такими ж як 73%?
05.02.2026 20:01 Ответить
Це зеленський, мабуть, про оті будівельні споруди «династії», в Козині, мав на увазі????
05.02.2026 20:16 Ответить
Не допоможе. Про захист Зелі з першої блекаутної зими говорять. Їм "міндіч-схеми" дорожчі. Записи підтвердили. Жалко їм грошей на укриття.
05.02.2026 20:35 Ответить
 
 