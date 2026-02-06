Мирна угода без України послабить Захід і зміцнить автократії, - мер Варшави Тшасковський

Завершення війни РФ проти України без участі Києва матиме глобальні наслідки та стане сигналом слабкості Заходу.

Як інформує Цензор.НЕТ про це в інтерв’ю Euronews заявив мер Варшави Рафал Тшасковський.

Він наголосив, що наслідки війни Росії проти України матимуть значення далеко за межами Європи й визначатимуть, як автократи оцінюватимуть силу та рішучість Заходу.

"Як би ця війна не завершилася, це має бути узгоджено з Україною і відображати українські пріоритети. Кожен диктатор у світі уважно стежить, чи залишиться Захід єдиним і сильним", - зазначив Тшасковський.

Та додав, що Варшава виступає проти будь-яких мирних ініціатив, які виглядатимуть як винагорода російським агресорам або нав'язування умов Києву.

Найважливіше - щоб був почутий президент Володимир Зеленський і голос українського народу. Ми не можемо пропонувати ідей, неприйнятних для України. Це було б абсолютно контрпродуктивно", -заявив Тшасковський.

Такий підхід, за його словами, може підірвати довіру як до Європи, так і до Сполучених Штатів у момент, коли глобальні безпекові норми зазнають серйозного тиску.

Роль Європи у завершенні війни

Як сусід України та один із її найпослідовніших союзників, Польща наполягає, що Європа досі не забезпечила собі достатньої ролі у формуванні фіналу війни - позицію, яку поділяє й мер Варшави Рафал Тшасковський.

"Я не вважаю, що європейці мають достатній вплив, - сказав він. - Не буде жодного рішення, жодної безпеки і жодного відновлення України без нашої участі".

Він також наголосив на необхідності чітко визначати відповідального за повномасштабну війну, яка вже наближається до четвертого року.

"Ми не маємо розмивати питання, хто є агресором. Це була Росія", - заявив Тшасковський, додавши, що Україна й надалі зазнає щоденних атак на цивільне населення, зокрема в Києві та Харкові.

Дивлячись за межі фронту, мер Варшави підкреслив, що Європа повинна залишатися відданою відновленню України та її довгостроковому європейському майбутньому.

Польща суттєво посилила свою оборонну політику після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, ставши однією з країн НАТО з найвищими оборонними витратами у відсотках до ВВП.

"Ми інвестуємо майже 5% нашого ВВП в оборону, - сказав він. - Ми зміцнюємо східний кордон і беремо відповідальність на себе - саме так, як до цього закликав президент США Дональд Трамп".

За словами Тшасковського, безпека Польщі нерозривно пов’язана з виживанням України.

"Українці воюють за нашу свободу, - наголосив він. - Вони дали нам час зміцнити власну безпеку. Якщо ця війна завершиться успіхом Путіна, це стане найбільшою загрозою для європейської безпеки".

Загрози безпеці та підготовка Європи

Хоча мер Варшави не вважає неминучим безпосереднє вторгнення Росії до Польщі, він застеріг від самозаспокоєння.

"Якщо Росії дати час відновити свою армію, вона може повернутися і перевірити нашу стійкість", — сказав він, звернувши увагу на гібридні методи війни: дезінформацію, диверсії та кібератаки.

Міста, за його словами, дедалі більше стають елементом безпекової архітектури. Варшава зміцнює власну стійкість, зокрема вивчаючи український досвід і надаючи допомогу, включно з аварійними генераторами під час зимових перебоїв з електропостачанням.

Коментуючи мирні ініціативи за посередництва США та пропозиції Дональда Трампа, Тшасковський зазначив, що Польща підходить до них прагматично, але наполягає на збереженні трансатлантичної єдності.

"Це не про емоції чи персоналії, - підсумував він. - Це питання європейської безпеки. Якщо Європа і Сполучені Штати не будуть разом, наші вороги відкриватимуть шампанське".

Він також відкинув тезу, що Європі доводиться обирати між Брюсселем і Вашингтоном.

"Європі потрібно брати на себе більше відповідальності й посилювати власні спроможності, - сказав Тшасковський. - Але водночас ми маємо зберігати участь американців. Вони - наші найближчі союзники".

Реагуючи на заклики колишнього президента Європейського центрального банку Маріо Драґі до глибшої інтеграції ЄС, він зайняв прагматичну позицію.

"Мені не подобаються ярлики на кшталт федерації чи конфедерації, - зазначив він. - Але є сфери - оборона, ринки капіталу, - де нам потрібна більша інтеграція, якщо Європа хоче бути справжнім глобальним гравцем".

Водночас Тшасковський застеріг від надмірної централізації, наголосивши, що Європейському Союзу необхідні гнучкість і стратегічна самодостатність у дедалі нестабільнішому світі.