Без прориву в переговорах війна залишатиметься важкою для України, - розвідка Естонії

Активні бойові дії тривають по всій лінії фронту, а без дипломатичного прориву ситуація не полегшиться.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив голова розвідцентру Сил оборони Естонії Антс Ківісельг.

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"Інтенсивність бойових дій була дещо нижчою на початку та в перші дні нового року, але потім значно зросла. Кількість бойових зіткнень за добу фактично подвоїлася з 4 січня і сягнула рівня 200–230 зіткнень на добу", - наголосив він.

Основні зусилля РФ - Донеччина та Запорізький напрямок

За словами Ківісельга, центр докладання зусиль російських військ не змінився з другої половини минулого року. Йдеться насамперед про ділянку Покровськ - Мирноград у Донецькій області та напрямок Гуляйполя на Запоріжжі.

"Активність Російської Федерації залишалася високою також на напрямках Костянтинівки, Олександрівки, Лиману та на південно-слобожанському напрямку", - зазначив полковник.

Він додав, що російським підрозділам вдалося просунутися в районі Покровська, Мирнограда, Гуляйполя, Степногірська, а також у Сумській та Харківській областях.

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Оборона ЗСУ та контратаки

Попри тиск противника, українські сили продовжують активні оборонні дії.

"Збройні сили України продовжували активні оборонні дії, контратаки в районі Гуляйполя та визволення Куп’янська", - повідомив Ківісельг.

Удари по енергетиці: масштаб менший, ситуація контрольована

Полковник також звернув увагу на атаки РФ по енергетичній інфраструктурі України. За його словами, за останній тиждень вони були менш масштабними, ніж у грудні.

"Можна сказати, що ситуація з енергетичною системою України залишається контрольованою до сьогоднішнього дня або принаймні залишалася такою вчора до пізнього вечора", - пояснив він.

Наразі триває ліквідація пошкоджень та відновлення електропостачання у постраждалих регіонах.

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РФ цілить по цивільних та рятувальниках

Ківісельг підкреслив, що Росія продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі, демонструючи жорстоке ставлення до цивільного населення.

За його словами, про це свідчить і той факт, що під обстріли потрапляють люди, які займаються ліквідацією наслідків атак або надають медичну допомогу.

Посилення ППО: два Patriot від Німеччини

Як позитивний сигнал полковник відзначив посилення української протиповітряної оборони.

"Наприкінці минулого року протиповітряна оборона України поповнилася двома переданими Німеччиною зенітно-ракетними комплексами Patriot, які на початку цього року були поставлені на бойове чергування", - повідомив він.

За словами Ківісельга, ці системи суттєво посилять захист важливих об’єктів України від повітряних загроз.

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