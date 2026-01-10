Без прориву в переговорах війна залишатиметься важкою для України, - розвідка Естонії
Активні бойові дії тривають по всій лінії фронту, а без дипломатичного прориву ситуація не полегшиться.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив голова розвідцентру Сил оборони Естонії Антс Ківісельг.
"Інтенсивність бойових дій була дещо нижчою на початку та в перші дні нового року, але потім значно зросла. Кількість бойових зіткнень за добу фактично подвоїлася з 4 січня і сягнула рівня 200–230 зіткнень на добу", - наголосив він.
Основні зусилля РФ - Донеччина та Запорізький напрямок
За словами Ківісельга, центр докладання зусиль російських військ не змінився з другої половини минулого року. Йдеться насамперед про ділянку Покровськ - Мирноград у Донецькій області та напрямок Гуляйполя на Запоріжжі.
"Активність Російської Федерації залишалася високою також на напрямках Костянтинівки, Олександрівки, Лиману та на південно-слобожанському напрямку", - зазначив полковник.
Він додав, що російським підрозділам вдалося просунутися в районі Покровська, Мирнограда, Гуляйполя, Степногірська, а також у Сумській та Харківській областях.
Оборона ЗСУ та контратаки
Попри тиск противника, українські сили продовжують активні оборонні дії.
"Збройні сили України продовжували активні оборонні дії, контратаки в районі Гуляйполя та визволення Куп’янська", - повідомив Ківісельг.
Удари по енергетиці: масштаб менший, ситуація контрольована
Полковник також звернув увагу на атаки РФ по енергетичній інфраструктурі України. За його словами, за останній тиждень вони були менш масштабними, ніж у грудні.
"Можна сказати, що ситуація з енергетичною системою України залишається контрольованою до сьогоднішнього дня або принаймні залишалася такою вчора до пізнього вечора", - пояснив він.
Наразі триває ліквідація пошкоджень та відновлення електропостачання у постраждалих регіонах.
РФ цілить по цивільних та рятувальниках
Ківісельг підкреслив, що Росія продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі, демонструючи жорстоке ставлення до цивільного населення.
За його словами, про це свідчить і той факт, що під обстріли потрапляють люди, які займаються ліквідацією наслідків атак або надають медичну допомогу.
Посилення ППО: два Patriot від Німеччини
Як позитивний сигнал полковник відзначив посилення української протиповітряної оборони.
"Наприкінці минулого року протиповітряна оборона України поповнилася двома переданими Німеччиною зенітно-ракетними комплексами Patriot, які на початку цього року були поставлені на бойове чергування", - повідомив він.
За словами Ківісельга, ці системи суттєво посилять захист важливих об’єктів України від повітряних загроз.
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Це говорить про те, що йому не потрібна Україна як держава і вона повинна бути знищена, на його думку.