Без прорыва в переговорах война будет оставаться тяжелой для Украины, - разведка Эстонии

Активные боевые действия продолжаются по всей линии фронта, а без дипломатического прорыва ситуация не облегчится.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава разведцентра Сил обороны Эстонии Антс Кивисельг.

"Интенсивность боевых действий была несколько ниже в начале и в первые дни нового года, но затем значительно возросла. Количество боевых столкновений за сутки фактически удвоилось с 4 января и достигло уровня 200-230 столкновений в сутки", - подчеркнул он.

Основные усилия РФ - Донецкая и Запорожская области

По словам Кивисельга, центр приложения усилий российских войск не изменился со второй половины прошлого года. Речь идет прежде всего об участке Покровск - Мирноград в Донецкой области и направлении Гуляйполя в Запорожской области.

"Активность Российской Федерации оставалась высокой также на направлениях Константиновки, Александровки, Лимана и на южно-слобожанском направлении", - отметил полковник.

Он добавил, что российским подразделениям удалось продвинуться в районе Покровска, Мирнограда, Гуляйполя, Степногорска, а также в Сумской и Харьковской областях.

Оборона ВСУ и контратаки

Несмотря на давление противника, украинские силы продолжают активные оборонительные действия.

"Вооруженные силы Украины продолжали активные оборонительные действия, контратаки в районе Гуляйполя и освобождение Купянска", - сообщил Кивисельг.

Удары по энергетике: масштаб меньше, ситуация под контролем

Полковник также обратил внимание на атаки РФ по энергетической инфраструктуре Украины. По его словам, за последнюю неделю они были менее масштабными, чем в декабре.

"Можно сказать, что ситуация с энергетической системой Украины остается под контролем до сегодняшнего дня или, по крайней мере, оставалась таковой вчера до позднего вечера", - пояснил он.

В настоящее время продолжается ликвидация повреждений и восстановление электроснабжения в пострадавших регионах.

РФ целится по гражданским и спасателям

Кивисельг подчеркнул, что Россия продолжает наносить удары по критической инфраструктуре, демонстрируя жестокое отношение к гражданскому населению.

По его словам, об этом свидетельствует и тот факт, что под обстрелы попадают люди, которые занимаются ликвидацией последствий атак или оказывают медицинскую помощь.

Усиление ПВО: два Patriot от Германии

В качестве положительного сигнала полковник отметил усиление украинской противовоздушной обороны.

"В конце прошлого года противовоздушная оборона Украины пополнилась двумя переданными Германией зенитно-ракетными комплексами Patriot, которые в начале этого года были поставлены на боевое дежурство", - сообщил он.

По словам Кивисельга, эти системы существенно усилят защиту важных объектов Украины от воздушных угроз.

