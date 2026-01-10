Без прорыва в переговорах война будет оставаться тяжелой для Украины, - разведка Эстонии
Активные боевые действия продолжаются по всей линии фронта, а без дипломатического прорыва ситуация не облегчится.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава разведцентра Сил обороны Эстонии Антс Кивисельг.
"Интенсивность боевых действий была несколько ниже в начале и в первые дни нового года, но затем значительно возросла. Количество боевых столкновений за сутки фактически удвоилось с 4 января и достигло уровня 200-230 столкновений в сутки", - подчеркнул он.
Основные усилия РФ - Донецкая и Запорожская области
По словам Кивисельга, центр приложения усилий российских войск не изменился со второй половины прошлого года. Речь идет прежде всего об участке Покровск - Мирноград в Донецкой области и направлении Гуляйполя в Запорожской области.
"Активность Российской Федерации оставалась высокой также на направлениях Константиновки, Александровки, Лимана и на южно-слобожанском направлении", - отметил полковник.
Он добавил, что российским подразделениям удалось продвинуться в районе Покровска, Мирнограда, Гуляйполя, Степногорска, а также в Сумской и Харьковской областях.
Оборона ВСУ и контратаки
Несмотря на давление противника, украинские силы продолжают активные оборонительные действия.
"Вооруженные силы Украины продолжали активные оборонительные действия, контратаки в районе Гуляйполя и освобождение Купянска", - сообщил Кивисельг.
Удары по энергетике: масштаб меньше, ситуация под контролем
Полковник также обратил внимание на атаки РФ по энергетической инфраструктуре Украины. По его словам, за последнюю неделю они были менее масштабными, чем в декабре.
"Можно сказать, что ситуация с энергетической системой Украины остается под контролем до сегодняшнего дня или, по крайней мере, оставалась таковой вчера до позднего вечера", - пояснил он.
В настоящее время продолжается ликвидация повреждений и восстановление электроснабжения в пострадавших регионах.
РФ целится по гражданским и спасателям
Кивисельг подчеркнул, что Россия продолжает наносить удары по критической инфраструктуре, демонстрируя жестокое отношение к гражданскому населению.
По его словам, об этом свидетельствует и тот факт, что под обстрелы попадают люди, которые занимаются ликвидацией последствий атак или оказывают медицинскую помощь.
Усиление ПВО: два Patriot от Германии
В качестве положительного сигнала полковник отметил усиление украинской противовоздушной обороны.
"В конце прошлого года противовоздушная оборона Украины пополнилась двумя переданными Германией зенитно-ракетными комплексами Patriot, которые в начале этого года были поставлены на боевое дежурство", - сообщил он.
По словам Кивисельга, эти системы существенно усилят защиту важных объектов Украины от воздушных угроз.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це говорить про те, що йому не потрібна Україна як держава і вона повинна бути знищена, на його думку.
Як розвідці Естонії вдалося добути таку надсекретну інформацію?