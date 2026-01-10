РУС
Новости Агрессия России против Украины
1 194 15

Без прорыва в переговорах война будет оставаться тяжелой для Украины, - разведка Эстонии

Кивисельг: энергосистема Украины остается под контролем, ПВО усилена Patriot

Активные боевые действия продолжаются по всей линии фронта, а без дипломатического прорыва ситуация не облегчится.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава разведцентра Сил обороны Эстонии Антс Кивисельг.

"Интенсивность боевых действий была несколько ниже в начале и в первые дни нового года, но затем значительно возросла. Количество боевых столкновений за сутки фактически удвоилось с 4 января и достигло уровня 200-230 столкновений в сутки", - подчеркнул он.

Основные усилия РФ - Донецкая и Запорожская области

По словам Кивисельга, центр приложения усилий российских войск не изменился со второй половины прошлого года. Речь идет прежде всего об участке Покровск - Мирноград в Донецкой области и направлении Гуляйполя в Запорожской области.

"Активность Российской Федерации оставалась высокой также на направлениях Константиновки, Александровки, Лимана и на южно-слобожанском направлении", - отметил полковник.

Он добавил, что российским подразделениям удалось продвинуться в районе Покровска, Мирнограда, Гуляйполя, Степногорска, а также в Сумской и Харьковской областях.

Оборона ВСУ и контратаки

Несмотря на давление противника, украинские силы продолжают активные оборонительные действия.

"Вооруженные силы Украины продолжали активные оборонительные действия, контратаки в районе Гуляйполя и освобождение Купянска", - сообщил Кивисельг.

Удары по энергетике: масштаб меньше, ситуация под контролем

Полковник также обратил внимание на атаки РФ по энергетической инфраструктуре Украины. По его словам, за последнюю неделю они были менее масштабными, чем в декабре.

"Можно сказать, что ситуация с энергетической системой Украины остается под контролем до сегодняшнего дня или, по крайней мере, оставалась таковой вчера до позднего вечера", - пояснил он.

В настоящее время продолжается ликвидация повреждений и восстановление электроснабжения в пострадавших регионах.

РФ целится по гражданским и спасателям

Кивисельг подчеркнул, что Россия продолжает наносить удары по критической инфраструктуре, демонстрируя жестокое отношение к гражданскому населению.

По его словам, об этом свидетельствует и тот факт, что под обстрелы попадают люди, которые занимаются ликвидацией последствий атак или оказывают медицинскую помощь.

Усиление ПВО: два Patriot от Германии

В качестве положительного сигнала полковник отметил усиление украинской противовоздушной обороны.

"В конце прошлого года противовоздушная оборона Украины пополнилась двумя переданными Германией зенитно-ракетными комплексами Patriot, которые в начале этого года были поставлены на боевое дежурство", - сообщил он.

По словам Кивисельга, эти системы существенно усилят защиту важных объектов Украины от воздушных угроз.

Гуляйполе (163) разведка (4262) Эстония (1601) боевые действия (5428) инфраструктура (273) Покровск (1127) Patriot (393)
+3
Проривів не буде. Зеля відпустив всіх молодих потенційних захисників України за кордон, з ціллю підриву військового потенціалу України.
Це говорить про те, що йому не потрібна Україна як держава і вона повинна бути знищена, на його думку.
10.01.2026 14:27 Ответить
+3
Дійшло, але не те що треба. Прориви потрібні не в безглуздих переговорах, а в реальній допомозі, - зброя, ********** та гроші. А так звані "переговори" лиш затягують війну.
10.01.2026 14:41 Ответить
+2
Займається краще власною обороною, панове естонці. Бо там дійсно "Таллін за 3 дні".
10.01.2026 14:23 Ответить
А зеля щось зробив до цього для оборони України? Таке враження, що дозвіл виїзду за кордон молоді, які навіть за цього клоуна не голосували, це єдина його помилка під час війни. От би дізнатись вік та де діти всіх цих людей які закликають відправляти людей на фронт. Ця молодь наше майбутнє і вони нам ************ для відбудови країни. Ще чого, відправляти молодь під керівництвом зелі та м'ясника сирка в м'ясні штурми. Хрін вам зелебоби!
10.01.2026 14:39 Ответить
України. Якої ще?
10.01.2026 14:46 Ответить
Навіть до естонців вже дійшло
10.01.2026 14:30 Ответить
Ага, дайте гррошей бо фронт сипеться.
10.01.2026 14:55 Ответить
Нє, ну грошы - це святоє, самі ж маєте розуміти!
10.01.2026 15:06 Ответить
"Без прориву в переговорах війна залишатиметься важкою для України"
Як розвідці Естонії вдалося добути таку надсекретну інформацію?
10.01.2026 15:06 Ответить
Ворог в тилу: на конкретних числах легко, очевидно і наочно доводиться - на 4-й рік війни у внутрішньому тилу сдять понад міліон чоловіків мобвіку з присягою (військового, силовика, держслужбовця). Не кажучи вже про таку ж приблизно кількість аналогічного контингенту і за кордном.
10.01.2026 15:06 Ответить
Розвідка Естонії😂))чомусь веде себе як зрадник. В чому справа?
10.01.2026 15:19 Ответить
 
 