Україна заохочуватиме 800-тисячну армію високими зарплатами, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що держава заохочуватиме українських військовослужбовців високими зарплатами у разі досягнення припинення вогню.

Про це глава держави заявив під час пресконференції із Дональдом Туском у Києві, передає Цензор.НЕТ.

Мотивація для ЗСУ 

"Будемо берегти нашу армію –– 800 тисяч – про яку ми говорили, переводити її після закінчення війни або після припинення вогню з мобілізаційної до контрактної армії... Ті, хто захоче", - наголосив президент України.

За його словами, при цьому військових треба буде заохочувати високими заробітними платами.

"Я поставив задачу новому міністру оборони (Михайлу Федорову, - ред.), я йому сказав, який рівень зарплат для першої лінії, там де люди ризикують своїм життям. Навіть під час припинення вогню на першій лінії в рази повинна бути більша зарплата. Про це ми говоримо, ми будемо все це рахувати, наскільки ми спроможні це зробити. Україні потрібна фінансова допомога передусім європейців. Бо українська армія – це частина безпеки Європи", - пояснив Зеленський.

Обмеження чисельності ЗСУ

  • Нагадаємо, у грудні 2025 року Зеленський повідомляв, що мирна угода передбачає обмеження кількості війська в Україні. За його словами, документ передбачає збереження реальної нинішньої чисельності української армії –– близько 800 тисяч військових.
  • У січні 2025 року глава держави заявляв, що чисельність ЗСУ становить 880 000 осіб, російський контингент в Україні на той момент –– близько 600 000.
  • Зазначимо, що ще у 2022 році РФ вимагала значно обмежити чисельність української армії. Зокрема, тоді Росія вимагала обмежити чисельність ЗСУ до 85 000 військових, 342 танків, 519 артилерійських систем, а дальність українських ракет –- обмежити 40 км.

Топ коментарі
А прямо зараз високі зарплати військовослужбовцям не потрібні. Ми тебе почули.
05.02.2026 16:32 Відповісти
израильский вариант в израиле - работает; правительство и народ - все иудеи...
израильский вариант в Украине - НЕ работает; правительство - жиды, народ - украинцы...
05.02.2026 16:40 Відповісти
"Ми маґлі би пависіть зарплату ваєннослужащім, но таґда нам би нєхватіло би на "двушкінамаскву"".
05.02.2026 16:40 Відповісти
05.02.2026 16:29 Відповісти
Україна і 500 тисяч не зможе утримувати.Бо це дуже дорого.
05.02.2026 16:29 Відповісти
Ну только если партнеры будут оплачивать. С другой стороны это рабочие руки вырванные из экономики. Потому наиболее реальным выглядит вариант 200 тысяч постоянной армии а все остальное резервисты. Именно израильский вариант, по другому просто не потянуть.
05.02.2026 16:31 Відповісти
05.02.2026 17:10 Відповісти
правильно влучно ще би українською.
06.02.2026 04:32 Відповісти
судя по вашему комментарию, есть еще одна категория - идиоты
21.03.2026 15:54 Відповісти
Зараз потрібно високі зарплати - шоб мир настав - не все ж Міндічам
05.02.2026 16:30 Відповісти
буратінка, усі охочі заробити нормальну з/п вже отримують її за кордоном. І тобі дякують за це...
05.02.2026 16:32 Відповісти
"Дал поручение выбить из партнеров высокие зарплаты для ВСУ, жду докладов". Это из будущих новостей от феномена.
05.02.2026 16:33 Відповісти
Ті, хто захоче
Гарне уточнення. Звучить як відмазка.
05.02.2026 16:34 Відповісти
після припинення війни швидко намалюється армія охочиш дерибанити бюджетні виплати на чолі з Боневтіком
05.02.2026 17:06 Відповісти
Черговий зрив поставок в АОЗ: воїни не отримали грілки Джерело: https://censor.net/ua/b3599057 Тут никакие зарплаты не помогут
05.02.2026 16:34 Відповісти
Зе, обережно...
Це вчителям можна пообіцяти $4000 в місяць і досі не виконати.
А військові за таке і "ті сталеві яйця" відрутити можуть (дистанційно... дронами)
05.02.2026 16:35 Відповісти
Дякуємо колективу Київського національного економічного університета імені Вадима Гетьмана за те, що підготували і видали диплом такому чудовому спеціалісту!
05.02.2026 16:46 Відповісти
Вищу освіту здобув йому зробив папаня в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82 Криворізькому економічному інституті (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80 бакалавр https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F права).
06.02.2026 00:24 Відповісти
А як же ж офіційна версія?
"З 1995 до 2000 року https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20240315-yaka-osvita-u-zelenskogo-de-same-navchavsya-prezydent-********/ навчався у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана за спеціальністю Правознавство. Після закінчення здобув кваліфікацію юриста, але окрім практики за фахом не працював."
06.02.2026 09:18 Відповісти
І на дороги.
06.02.2026 16:36 Відповісти
...на дороги в напрямку москвії...
06.02.2026 17:04 Відповісти
Ти з пенсіями розберись, чмурило...Розбереться він...
05.02.2026 16:47 Відповісти
ТЦК на вулиці їздять і заохочують високими зарплатами щоб йшли до війська
05.02.2026 16:49 Відповісти
Відколи це у Польщі тцк їздить?
05.02.2026 18:04 Відповісти
Йому велика армія і багато силовиків потрібні, щоб війскову диктатуру зберегти. З такою кількістю озброєних людей класти буде на будь-які бажання і недовольства людей. А як ще Європа буде соц. виплати вінансувати, то й тим паче, бо економіку не потрібно утримувати. Усіх зможе під шконку загнати, ох і удалой Наполеон наш)
05.02.2026 16:49 Відповісти
*фінансувати - опечатка
05.02.2026 16:50 Відповісти
Прогулюючись, Зеленский, за звичкою, розказав голубам про світле майбутнє яке їх всіх очікує.
05.02.2026 16:50 Відповісти
я воюю з 15 року, 2 важких, 3 кпнтузії, 2 інсульта, 2 травми, яке грошеве? в мене діти під окупацією, друга дружина хату у Львові знімає, я оббмежено придатний, мені ледь на цигарки вистачає
05.02.2026 16:51 Відповісти
знову все в майбутньому)
05.02.2026 16:55 Відповісти
Для высоких з.п.должна работать экономика,хорошо работать,но при квартальщиках это абсолютно не возможно,агент сивковича подтвердит.
05.02.2026 16:55 Відповісти
Сипле обіцянки, які навіть не знає, як виконати. Потужник !
05.02.2026 16:55 Відповісти
Ні,він просто знає,що не буде виконувати.
06.02.2026 16:38 Відповісти
Ця квартально-криворізка скотиняка вже зовсім запи...сь!Чмо підписало бюджет на 2026 де не закладенні гроші для військових на підвищення зарплат.Хто ще вірить цьому викідишу.
05.02.2026 16:58 Відповісти
Як тільки перестануть стріляти він швидко пропише в ЗСУ армію дружбанів-сраколизів на чолі з генералісімусом Кошовим та буде підвишувати їм з/п поки харі не тріснуть
05.02.2026 16:58 Відповісти
А якщо знову почнеться "махалово" з рашкою,у його друзяк раптом з'являться важкі хвороби,завдяки яким вони спишуть ся з армії.
06.02.2026 16:44 Відповісти
І як доказ моїх слів, додав гнида - це бюджет на 26 рік - ні копійки. Бо я ж гнида проросіська - закінчив презедент.
05.02.2026 16:59 Відповісти
армія "какаяразница" до бою за державні гроші завжди готова, їм головне щоб оккупанти припинили стріляти
05.02.2026 17:02 Відповісти
головне потужно та незламно брехати, брехати 24/7, невпинно, нахабно, дивлячися в очі тим кому брешеш... на ідіотів це досі спрацьовує, а розумні знають, що ЗЕвилупок не бреше лише коли мовчить...
05.02.2026 17:04 Відповісти
Вы его фейс видели? Он даже молча брешет.
05.02.2026 18:14 Відповісти
Тобто, коли армія у вирі тотальної заруби, то солдатам ніц ті зарплати впали. А коли буде типу "мир" почнемо копійкою (вибачте, шагами) заохочувати. Геніально... що тут скажеш.
05.02.2026 17:11 Відповісти
Так західні ж партнери в нас теж геніальні: пришлють свої війська на допомогу коли війна закінчиться.
05.02.2026 23:33 Відповісти
Ага... і дислокувати їх у Чопі будуть. Про кількість і говорити не варто. А у разі "шухєра" і ті за 30 хв. героїчно змоневрують на мадярщину.
06.02.2026 10:41 Відповісти
Где деньги возьмешь? Свою зарплату отдашь?
05.02.2026 17:12 Відповісти
Під час сталого миру така армія,в кількості 800 тис.не потрібна.Повинна діяти концепція територіальної оборони і резерву по прикладу Ізраіля.Всі повинні проходити службу або підготовку.Концепцію ТрО розробляв,якщо не помиляюсь,бойовий генерал Кривонос якого ЗЕленський на дух не переносить за зв'язок з Порошенко.Самого ЗЕленського можна теж віднести до ухилянтів Чотирижди.
05.02.2026 17:12 Відповісти
Ото правильно. Ай малацца! Коли мир буде то високі зарплати. А поки війна, то можна і рабами повоювати.
05.02.2026 17:13 Відповісти
Що найцікавіше: якщо, не дай Бог, знов почнеться війна, для цих 800 тисяч, які сидітимуть на високих зарплатах, знов "не знайдеться ВОСа", а в окопи знов гребтимуть з вулиць чорноробів, які тих 800 тисяч утримували своїми податками.
05.02.2026 23:36 Відповісти
воно невиліковне
05.02.2026 17:18 Відповісти
А якщо вогонь не припиниться, то не заохочуватиме.
05.02.2026 17:48 Відповісти
міндіч погодив?
05.02.2026 17:52 Відповісти
«До контрактної армії... Ті, хто захоче»

А контракти будуть підписувати прямо у бусику?
05.02.2026 17:56 Відповісти
С мая 19 года надо было армию финансировать максимально. Теперь поезд тю-тю с третьего путю--- на воркутю....
05.02.2026 18:29 Відповісти
У Украины нет денег, чтобы содержать даже 20000 армию. Весь этот цирк от Зеленского - просто расчитан на дебилов. Сейчас нашу армию покрывает Европа.
05.02.2026 18:44 Відповісти
хто бреше у того язик чорний стане. а військові не депутати тому отримают хрін а не гроші.
05.02.2026 19:31 Відповісти
я поставив, я сказав, ми говоримо, ми будемо, ми спроможні - але "Україні потрібна фінансова допомога передусім європейців". Джерело: https://censor.net/ua/n3599084
Виходить так, що мріяли-балакали, порахували - заплакали!
05.02.2026 19:49 Відповісти
Да у тебя дурака после этой войны хорошо если в стране пару миллионов трудоспособного мужского населения останется. Это при условии что и страна еще будет.
05.02.2026 20:37 Відповісти
Бидло тупориле та й годі.
05.02.2026 21:05 Відповісти
Це від цього чувака ми колись чули про 4 тис. баксів для вчителів? Ілі ето другої?
05.02.2026 21:35 Відповісти
Вчитилі будуть отримувати по 4000 доларів вже у 2020 році
05.02.2026 22:14 Відповісти
Та то помилка у передвиборчому зеленому буклеті. У 2220 році. Зрозумійте, його робили у Трускавці випускники зеленої академії наук. Буває.
06.02.2026 10:43 Відповісти
Про що він каже? Поки що заохочують побиттями і вбивствами, он жінка розповідала, психічно хворого сина кілька разів лупцювали ТЦКшнки, Аліна Михайлова каже, хапають шизофреників і визнають придатними, а хто відпровість за Сахарука, Сопіна, Танчика? Не воюють сотні тисяч заброньованих силовиків, 178 тис молодих відставників, сотні тисяч охоронців, биків в тилових частинах, мільйони офіцерів після кафедр кажуть, що можуть тільки командувати, якби під час Чорнобиля так сказали, то сиділи б ... І тотальна корупція. Як це все назвати?
06.02.2026 00:02 Відповісти
Треба повезти його до того ТЦК, про яке бабця розповідала, як її онука схопили в поліклініці, де чатували навмисно на хворих людей (не в спортзалі і не на крутій парковці), і відправили в тісне приміщення, де всі стоять, не можуть сходити в туалет і називають це на яму, і де знущаються з людей! Зєлю - на яму! Які покидьки це вигадали? Це отака людська гідність? Ця влада це кришує! Будьте ви прокляті, кати!
06.02.2026 00:06 Відповісти
Пообіцяв і подякував 🤣
06.02.2026 06:37 Відповісти
Головне почистити армію від совкових маразматів, які із задоволенням полягають на теплі посади, особливо коли небезпека мине.
06.02.2026 09:56 Відповісти
З 880 000 воюють реально 200 000. Вони першими звільняться і укладати контракти після "мобілізації ТЦК" і відсутності ротацій "на передку" не стануть. В результаті ми отримаємо фіктивну армію "тушканчиків" і тоді ********* нападе знову... Якщо врахувати матеріально-технічне "забезпечення війська" корумпованими зеленими виродками, за якого бійці мають власним коштом забезпечувати себе спорядженням, то охочих віддати всю свою зарплату "на снарягу" буде обмаль...
06.02.2026 12:16 Відповісти
То чого ж ти ..лядь така в цьому році зарплати військовим не підняв?
Як завжди бреше, безсоромно бреше і не червоніє.
06.02.2026 13:03 Відповісти
У Міндіча забереш і повернеш військовим?
25.02.2026 20:23 Відповісти
 
 