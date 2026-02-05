Україна заохочуватиме 800-тисячну армію високими зарплатами, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що держава заохочуватиме українських військовослужбовців високими зарплатами у разі досягнення припинення вогню.

Про це глава держави заявив під час пресконференції із Дональдом Туском у Києві, передає Цензор.НЕТ.

Мотивація для ЗСУ

"Будемо берегти нашу армію –– 800 тисяч – про яку ми говорили, переводити її після закінчення війни або після припинення вогню з мобілізаційної до контрактної армії... Ті, хто захоче", - наголосив президент України.

За його словами, при цьому військових треба буде заохочувати високими заробітними платами.

"Я поставив задачу новому міністру оборони (Михайлу Федорову, - ред.), я йому сказав, який рівень зарплат для першої лінії, там де люди ризикують своїм життям. Навіть під час припинення вогню на першій лінії в рази повинна бути більша зарплата. Про це ми говоримо, ми будемо все це рахувати, наскільки ми спроможні це зробити. Україні потрібна фінансова допомога передусім європейців. Бо українська армія – це частина безпеки Європи", - пояснив Зеленський.

Обмеження чисельності ЗСУ

Нагадаємо, у грудні 2025 року Зеленський повідомляв, що мирна угода передбачає обмеження кількості війська в Україні. За його словами, документ передбачає збереження реальної нинішньої чисельності української армії –– близько 800 тисяч військових.

У січні 2025 року глава держави заявляв, що чисельність ЗСУ становить 880 000 осіб, російський контингент в Україні на той момент –– близько 600 000.

Зазначимо, що ще у 2022 році РФ вимагала значно обмежити чисельність української армії. Зокрема, тоді Росія вимагала обмежити чисельність ЗСУ до 85 000 військових, 342 танків, 519 артилерійських систем, а дальність українських ракет –- обмежити 40 км.

