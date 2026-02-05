Україна заохочуватиме 800-тисячну армію високими зарплатами, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що держава заохочуватиме українських військовослужбовців високими зарплатами у разі досягнення припинення вогню.
Про це глава держави заявив під час пресконференції із Дональдом Туском у Києві, передає Цензор.НЕТ.
Мотивація для ЗСУ
"Будемо берегти нашу армію –– 800 тисяч – про яку ми говорили, переводити її після закінчення війни або після припинення вогню з мобілізаційної до контрактної армії... Ті, хто захоче", - наголосив президент України.
За його словами, при цьому військових треба буде заохочувати високими заробітними платами.
"Я поставив задачу новому міністру оборони (Михайлу Федорову, - ред.), я йому сказав, який рівень зарплат для першої лінії, там де люди ризикують своїм життям. Навіть під час припинення вогню на першій лінії в рази повинна бути більша зарплата. Про це ми говоримо, ми будемо все це рахувати, наскільки ми спроможні це зробити. Україні потрібна фінансова допомога передусім європейців. Бо українська армія – це частина безпеки Європи", - пояснив Зеленський.
Обмеження чисельності ЗСУ
- Нагадаємо, у грудні 2025 року Зеленський повідомляв, що мирна угода передбачає обмеження кількості війська в Україні. За його словами, документ передбачає збереження реальної нинішньої чисельності української армії –– близько 800 тисяч військових.
- У січні 2025 року глава держави заявляв, що чисельність ЗСУ становить 880 000 осіб, російський контингент в Україні на той момент –– близько 600 000.
- Зазначимо, що ще у 2022 році РФ вимагала значно обмежити чисельність української армії. Зокрема, тоді Росія вимагала обмежити чисельність ЗСУ до 85 000 військових, 342 танків, 519 артилерійських систем, а дальність українських ракет –- обмежити 40 км.
Гарне уточнення. Звучить як відмазка.
Це вчителям можна пообіцяти $4000 в місяць і досі не виконати.
А військові за таке і "ті сталеві яйця" відрутити можуть (дистанційно... дронами)
"З 1995 до 2000 року https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20240315-yaka-osvita-u-zelenskogo-de-same-navchavsya-prezydent-********/ навчався у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана за спеціальністю Правознавство. Після закінчення здобув кваліфікацію юриста, але окрім практики за фахом не працював."
А контракти будуть підписувати прямо у бусику?
Виходить так, що мріяли-балакали, порахували - заплакали!
Як завжди бреше, безсоромно бреше і не червоніє.