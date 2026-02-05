Спочатку треба підписувати гарантії безпеки від США, а потім інші документи, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що Сполучені Штати Америки мають закріпити гарантії безпеки для України ще до підписання мирної угоди.

Про це він заявив під час пресконференції у Києві, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

Один із журналістів попросив прокоментувати інформацію зі ЗМІ, що спочатку Україна має погодитися на припинення вогню, а вже потім будуть гарантії безпеки.

"Ми на припинення вогню спочатку були готові. Це ж Росія повинна погодитись на припинення вогню. Якщо ви кажете про умови припинення вогню, то всі умови абсолютно зрозумілі, вони є у 20-пунктному плані", - відповів глава держави.

Також читайте: 157 захисників та цивільних повернуто із російського полону в рамках обміну. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Гарантії безпеки

"Якщо говорити про гарантії безпеки, на мою думку, я досі вважаю, що гарантії безпеки повинні йти від Сполучених Штатів Америки до всіх інших документів.

Безумовно, все можна одночасно підписувати, але якби ми шукали як Україні та суспільству бути більш впевненими у своєму майбутньому, бути впевненими у підтримці Америки, бути більш впевненими, що не тільки Європа, але й буде "back stop" (пересторога) Америки, впевненими, що агресія Росії в майбутньому мінімізована. Саме так треба створювати атмосферу деескалаційну і посилення України.

Тому спочатку, на мій погляд, треба підписувати гарантії безпеки. Це моя позиція", - додав він.

Читайте: Україна вже зробила багато поступок, варто більше тиснути на Росію, - Каллас

Що передувало?

Також читайте: Трамп викликає справжній страх у Путіна, - Зеленський