Спочатку треба підписувати гарантії безпеки від США, а потім інші документи, - Зеленський

Гарантії безпеки від США: що сказав Зеленський?

Президент Володимир Зеленський вважає, що Сполучені Штати Америки мають закріпити гарантії безпеки для України ще до підписання мирної угоди.

Про це він заявив під час пресконференції у Києві, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Один із журналістів попросив прокоментувати інформацію зі ЗМІ, що спочатку Україна має погодитися на припинення вогню, а вже потім будуть гарантії безпеки.

"Ми на припинення вогню спочатку були готові. Це ж Росія повинна погодитись на припинення вогню. Якщо ви кажете про умови припинення вогню, то всі умови абсолютно зрозумілі, вони є у 20-пунктному плані", - відповів глава держави.

Гарантії безпеки

"Якщо говорити про гарантії безпеки, на мою думку, я досі вважаю, що гарантії безпеки повинні йти від Сполучених Штатів Америки до всіх інших документів.

Безумовно, все можна одночасно підписувати, але якби ми шукали як Україні та суспільству бути більш впевненими у своєму майбутньому, бути впевненими у підтримці Америки, бути більш впевненими, що не тільки Європа, але й буде "back stop" (пересторога) Америки, впевненими, що агресія Росії в майбутньому мінімізована. Саме так треба створювати атмосферу деескалаційну і посилення України.

Тому спочатку, на мій погляд, треба підписувати гарантії безпеки. Це моя позиція", - додав він.

Що передувало?

Автор: 

Зеленський Володимир США гарантії безпеки
Топ коментарі
+8
В 1994 вже підписували, як тобі результат, боневтік?
+8
То якого біса підписали угоду про копалини, дурню?
+5
Шо ти хочеш від квартального недоумка?Як написали,так і прочитав.Мозкова активність там відсутня
Трамп іншої думки.
Ситуація "про стільці та гроші".
ой який вумний аж страшно
Гарантії безпеки від Трампа будуть? - чи тільки балачки
Если и будут, то следующий президент назовёт его умалишённым олигофреном (с этим украинцы в большинстве согласны) и выполнять их не будет, бо вин бы подобных гарантий не давал
...ага і умови від тр: якщо він вирішить, що напад був тривалим (це скільки днів чи що), суттєвим і т.д. тр вирішить, чи втручатися, чи ні, а пу буде поступово просуватись і відкушувати шмат за шматом укр території, а СОУ не будуть мати дозволу відповідати, адже це ескалація і причина для тр взагалі аннулювати ці химерні харантії... які фактично зведені до спостереження, а не реальній відсічи атак орків.. . От такі харантії

Та ще невідомо, як буде змінено текст після підписання угоди... і що тоді?

Нехай спершу пу підпише з тр згоду на зах.безпекові гарантії, а там бум дивитись... інакше - це розволілово будапешт2.

Якщо зараз тр і зах.друзі не готові/не в змозі реально домогти зупинити пу силою... щоб не ескалувати... то що надихне їх потім, коли з широких штанін пу знов дістане своє ЯЗ і пригрозить все на труху перетворити, адже цей світ йому не потрібен, якщо він не властелін і зайвохромосомні не запанували на чужий землі.

Не випадково пу знов призначив вяликага гісторика головою на наступних балачках в Женеві.
Не підписувати гарантії безпеки від США, а приймати ці гарантії безпеки для України через Конгрес США....
У нас на федеральні закони срати хотіли. Он хоч імміграцію візьміть.
якщо трамп піде "в рай" - відповідати хоча би комусь прийдеться....
Все как обычно: лезьте в мешок и будут вам там всякие гарантии(мне больше всего нравится "гарантия" в виде пролетов разведсамолетов и дронов).
можна не лізти. тоді точно не буде електрики
гарантії рудого деменційного куколда? з@їбав уже з цими гарантіями, носиться з ними як дибіл
да вроде уже все отдали сша, еще что то есть?
Якщо хочете померти- задружитес з расієй і домовтесь про безпеку із сша...
Голобородько поки у корита поки до нього нема питань в правоохоронців
Це не з твоїм талантом.
будь-які "гарантії безпеки" від сша - симулякр, сша ніколи не будуть воювати з кацапами

виключно ЗСУ та власна ядерна зброя можуть гарантувати мир і хоч якесь існування України.
...ну, ядерку не дозволять, та і без неї при наявності політ.волі і фін.ресурсів у європейців, можна б було озброїти СОУ до зубів... Тауруси та Тамагавки... і ін. Здатні позбивати ці ядерні расєйські арешники ще до вильоту або над територією раши...белораши
Так уже два рази підписували - 1994го з Клінтоном і 2024го з Байденом. Пропозиція Трампа підписати щось нове сама себе множить на нуль.
Получается как в анекдоте: " Дед, может тебе новую корову и молодую бабу от советской власти? Да! Пиши Петька - корову и молодую бабу деду от сов. власти! Дед, ты уже старый, может тебе х.. новый, крепкий от сов. власти? Да! Пиши Петька - *** деду от советской власти!" Примерно таких гарантий можно ждать от рыжего Жлоба!
Підписати і отримати це не одне й те саме, але ще не народився лікар, який має придумати, як достукатись до ідіота.
