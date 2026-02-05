Спочатку треба підписувати гарантії безпеки від США, а потім інші документи, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський вважає, що Сполучені Штати Америки мають закріпити гарантії безпеки для України ще до підписання мирної угоди.
Про це він заявив під час пресконференції у Києві, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Один із журналістів попросив прокоментувати інформацію зі ЗМІ, що спочатку Україна має погодитися на припинення вогню, а вже потім будуть гарантії безпеки.
"Ми на припинення вогню спочатку були готові. Це ж Росія повинна погодитись на припинення вогню. Якщо ви кажете про умови припинення вогню, то всі умови абсолютно зрозумілі, вони є у 20-пунктному плані", - відповів глава держави.
Гарантії безпеки
"Якщо говорити про гарантії безпеки, на мою думку, я досі вважаю, що гарантії безпеки повинні йти від Сполучених Штатів Америки до всіх інших документів.
Безумовно, все можна одночасно підписувати, але якби ми шукали як Україні та суспільству бути більш впевненими у своєму майбутньому, бути впевненими у підтримці Америки, бути більш впевненими, що не тільки Європа, але й буде "back stop" (пересторога) Америки, впевненими, що агресія Росії в майбутньому мінімізована. Саме так треба створювати атмосферу деескалаційну і посилення України.
Тому спочатку, на мій погляд, треба підписувати гарантії безпеки. Це моя позиція", - додав він.
Що передувало?
- Генсек НАТО Марк Рюте заявив, що в Альянсі обговорюють "три рівні" гарантій безпеки для України.
- Зеленський сказав, що гарантії безпеки зі США мають бути підписані перед основним мирним документом
Ситуація "про стільці та гроші".
Та ще невідомо, як буде змінено текст після підписання угоди... і що тоді?
Нехай спершу пу підпише з тр згоду на зах.безпекові гарантії, а там бум дивитись... інакше - це розволілово будапешт2.
Якщо зараз тр і зах.друзі не готові/не в змозі реально домогти зупинити пу силою... щоб не ескалувати... то що надихне їх потім, коли з широких штанін пу знов дістане своє ЯЗ і пригрозить все на труху перетворити, адже цей світ йому не потрібен, якщо він не властелін і зайвохромосомні не запанували на чужий землі.
Не випадково пу знов призначив вяликага гісторика головою на наступних балачках в Женеві.
виключно ЗСУ та власна ядерна зброя можуть гарантувати мир і хоч якесь існування України.