Трамп викликає справжній страх у Путіна, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що демократичні інструменти не діють на російського диктатора Володимира Путіна, а єдиним стримувальним фактором для нього залишається президент США Дональд Трамп.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив в інтерв'ю виданню Le Monde.
Він підкреслив, що російський диктатор не зважає на позицію європейських лідерів абсолютно. Зеленський додав, що зміст майбутніх розмов між Трампом та Путіним є їхньою внутрішньою справою, проте для України існують чіткі межі допустимих домовленостей.
Президент України наголосив, що Україна готова розглядати пропозиції США, але за однієї принципової умови. Київ категорично не піде на жодні поступки, які стосуються державного суверенітету чи територіальної цілісності. Таким чином він окреслив межу, за яку дипломатичні зусилля союзників не можуть переступати у спробах зупинити агресію РФ.
Демократичні інструменти не здатні зупинити Путіна
Також Зеленський нагадав про ключову тезу, яку він озвучив на форумі в Давосі, щодо суті російського режиму. За його словами, традиційні демократичні механізми не здатні зупинити Путіна, адже той повністю ігнорує будь-які правила, зокрема норми ведення війни.
Президент України наголосив, що систематичне нехтування міжнародним правом з боку Кремля ускладнює пряму перемогу демократії над диктатурою й вимагає застосування особливих інструментів впливу.
А "зілля" йому мабуть дістає корєш буданги, Гогілашвілі.
Тромб:
- Я злий і страшний рудий вовк! Я і в шахрайстві знаю толк!
*****:
- Нам не страшне руде чмо, нам не страшне руде чмо.
Zе:
- О найвеличнійший (після мене) Путін вас лякаєтся!
"путін викликає справжній страх у Зеленського, - Трамп"
Для нього самого також, адже змусив ермака звільнити з посади,а конторі пододяка-зарівної доведеться переписувати всю методичку для своїх заробітчан.
Наче він санітар. Насправді- Вова теж втік з божевільні. Навіть художній фільм на цю тему є.