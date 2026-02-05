Трамп викликає справжній страх у Путіна, - Зеленський

Зеленський: класична демократія не зупиняє Путіна, Європу він ігнорує

Президент України Володимир Зеленський заявив, що демократичні інструменти не діють на російського диктатора Володимира Путіна, а єдиним стримувальним фактором для нього залишається президент США Дональд Трамп.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив в інтерв'ю виданню Le Monde.

Він підкреслив, що російський диктатор не зважає на позицію європейських лідерів абсолютно. Зеленський додав, що зміст майбутніх розмов між Трампом та Путіним є їхньою внутрішньою справою, проте для України існують чіткі межі допустимих домовленостей.

Президент України наголосив, що Україна  готова розглядати пропозиції США, але за однієї принципової умови. Київ категорично не піде на жодні поступки, які стосуються державного суверенітету чи територіальної цілісності. Таким чином він окреслив межу, за яку дипломатичні зусилля союзників не можуть переступати у спробах зупинити агресію РФ.

Демократичні інструменти не здатні зупинити Путіна

Також Зеленський нагадав про ключову тезу, яку він озвучив на форумі в Давосі, щодо суті російського режиму. За його словами, традиційні демократичні механізми не здатні зупинити Путіна, адже той повністю ігнорує будь-які правила, зокрема норми ведення війни.

Президент України наголосив, що систематичне нехтування міжнародним правом з боку Кремля ускладнює пряму перемогу демократії над диктатурою й вимагає застосування особливих інструментів впливу.

А члєнограй викликає огиду своєю брехнею.
ось відповідь тампона

Бред наркомана мародера
ось відповідь тампона

не зачет .зріст однаковий
пуйло навіть вище чим рудий
Ото кацапи будуть реготати , бред наріка пісюніста.
Так ***** ж кумир рудого чорта-педофіла.
А члєнограй викликає огиду своєю брехнею.
Ну так! У його випадку краще промовчати, еіж нести аж таку дичину.
Щось ЗЕля наплутав , педофільський компромат на Трампа в руках путіна , то ж хто у кого викликає справжній страх очевидно .
Людям навмисно вкидують таку інфу,щоб вони думали в неправильному напрямку.А в дійсності,вони усі із секти черношляпників,які виконують єдину ціль по Україні.Хто це такі,розумієте?
клоунада , як завжди , від найогиднішого лідора , вождя племені " хоть паржем" 😂🤣‼️Все навпаки , ***** і ойго нквд -шні підручні террористи скупили , або змусили , компроматами танцювати під їх дудку , багатьох , а Трамп давно під їх ковпаком
Це вже не компромат. Нормальною реакцією Трампа було б закопати Пу у його бункері.
Єрмака вже начеб то немає, а хто ж досі порошок позбавляє? Невже Буданов?
Буданов такий самий зелений чорт як і голобородько.
А "зілля" йому мабуть дістає корєш буданги, Гогілашвілі.
Можливо вже залежність.
Бред наркомана мародера
Мабуть це він по червоній доріжці зрозумів
КАЗКА ПРО ТРЬОХ МУДАКОВ.
Тромб:
- Я злий і страшний рудий вовк! Я і в шахрайстві знаю толк!
*****:
- Нам не страшне руде чмо, нам не страшне руде чмо.
Zе:
- О найвеличнійший (після мене) Путін вас лякаєтся!
Дійсно викликає, **** боїться що агент знахабнів і більше грошей просити буде. Хоча, який агент не любить грошей
Це шо *****...шутка дня така?
Ця "шутка" вже майже на сім років затягнулася...
пуйло плюнув рудому в харю коли не дотримався е перемир'я
СЛОВОБЛУД ,а может наоборот ??? путин вертит на своем ххххх МИР !!! как ты пианину )))
Що воно верзе...
І воно набралося від трампа.
Обкуреного ішака цілком влаштовує те, чим займається рижий - безрезультатно товкти воду в ступі. Тобто, тим самим чим займався ішак впродовж останніх трьох років ( саміти, плани та ін. х...я). І зараз це чмо підлещується, вихваляє рижого, бо той замінив ішака, а воно і надалі залишаючись при владі лише, як сторонній глядач та підбурює суспільсьво до капітуляції.
Конешно, вони оба сапога пара, рюрікі-педофіли. Но у Трампа реально є механізми вломіть Путіну, як було це у інших президентів США. Просто вони цього ніколи не робили. А таких ковбойцев як Ердоган чи Трамп, Путін дійсно боїться, бо він ссикло.
Янелох Боневтикович сегодня заглянул в самые потаённые глубины }{уйловского Трампона.
Напевно все простіше, у ху...ла компромат на трампанутого, у трампанутого компромат на Зе, тому лизали, лижемо, і лизати будемо
То він його ігнорує, то над ним насміхається, тепер вже його боїться
Ахахахах. Все з точнісю до навпаки.
За що Україні це посміховисько ? проросійсткий клоун який висьміював Україну і українців на догоду ворога, просуваючи "русский мир", дибілізуючи населення ,стає президентом ?
А дурні українці посадили те чмо на трон
Воно не просто "стає", воно легітимно обране
Малиш, путлер викликає справжній страх у трямпона..
Союзникам що допомагають-хамить.Трампу що ноги об нього витирає- попу цілує.Потужній лідор нації.Або просто гопнік грьобаний ссикливий
Зеленский снова сказал что не отдаст ни метра украинской земли.
Це він ще про Крим говорив.
З тих самих слів можна скласти інше твердження:

"путін викликає справжній страх у Зеленського, - Трамп"
Це путін йому особисто сказав, чи як?
Иногда, ловлю себя на мысли, что слишком эмоционально комментирую некоторые новости. Но. Плять! Как комментировать такое без матюков?
Трамп викликає страх у путіна і тому вони навалюють в один чемоданчик.
А може навпаки, натхнення на знищення всього українського..
Все йде к виконанню Оманських угод.
Дійшло до гундосого.
Для нього самого також, адже змусив ермака звільнити з посади,а конторі пододяка-зарівної доведеться переписувати всю методичку для своїх заробітчан.
И языком проложишь путь.
Що воно курить?
Трамп викликиє страх у певних фахівців з медицини.
Вова намагається підігравати групі божевільних, які захопили Білий дім.
Наче він санітар. Насправді- Вова теж втік з божевільні. Навіть художній фільм на цю тему є.
Меле аби шо.... Як він осточортів.
А вигляд небритого бомжуватого ішака на 12 сантиметрових підборах викликає тільки істеричний сміх і нерозуміння, як оце стало президентом
... воно легітимно обране...
Страх викликає Трамп у самого Зеленського, оскільки постійно кричить на Зелю, виагаючи капітулювати.
