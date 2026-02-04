Зеленський: Сподіваюся, що мир в Україні буде досягнуто менш ніж за рік

Президент Володимир Зеленський розраховує на досягнення миру у війні з Росією менш ніж за рік, а поразка України означатиме втрату незалежності й катастрофу для громадян.

Про це він сказав в інтерв'ю France 2, інформує Цензор.НЕТ.

Збереження суверенітету

За словами голови держави, війна для України має екзистенційний характер, бо йдеться про саме існування держави.

"Якщо ми програємо цю війну, ми просто втратимо незалежність нашої країни. Нам вдалося зберегти її досі. Якщо ми втратимо свою незалежність, якщо ми станемо частиною Росії, це буде абсолютно жахлива втрата", - наголосив Зеленський.

Водночас президент висловив сподівання, що війну вдасться завершити дипломатичним шляхом.

"Я сподіваюся, що мир буде досягнуто менш ніж за рік. Ми зробимо все можливе. Це наш пріоритет. Мій і моєї команди", - заявив він.

Зеленський також розповів, що постійно перебуває під загрозою з боку Росії. За його словами, були неодноразові спроби замаху, і жити в умовах небезпеки для нього вже стало звичним.

Інші заяви

  • У цьому ж інтервʼю Зеленський заявив, що підтверджені втрати України у війні з Росією становлять 55 тисяч полеглих захисників.
  • Він також вважає, що Росії доведеться заплатити високу ціну для захоплення Донбасу та всієї східної частини України.

Це ти казав і рік і два тому..може досить брехати? Але відверто кажучи наступну зиму з такими "керуями" Україна вряд чи переживе.. просрали трирівневі захисти, і малу єнергетику (яку потрібно було будувати оперативно вже у другій половині 22 року)
04.02.2026 23:22 Відповісти
Дуже зручно, не треба розбудовувати ВПК, будувати підземні виробництва зброї, виготовляти ракети, бо сподіваються що війна закінчиться "в цьому році"
04.02.2026 23:29 Відповісти
Коротше кажучи, "мені подобається красти , ніхто нічого мені зробити не може, тупа Європка дає гроші а я і бикую на неї, я живу своє саме прекрасне життя, а ви бігом в окопи"
04.02.2026 23:30 Відповісти
Сидять і ждуть вони " коли ж війна скінчиться"
04.02.2026 23:31 Відповісти
Вони нічого не чекають, вони тупо весь час брешуть наріду, щоб той чекав, вірив і не рипався. Вже закінчилася війна максимум через три місяці, вже закінчилися у ворога ракети, вже закінчилася армія і пішли необуздані чмобики, вже напилися кави в Ялті, виготовили тільки в минулому році три тисячі балістичних ракет і по 7 ''Фламінго'' в місяць, вже 10 раз здох пуйло і розвалилася росія.., а Воно і далі продовжує обіцяти, а точніше брехати. Чому він це робить? Бо є величезний відсоток, який йому вірить.
05.02.2026 07:44 Відповісти
Скорее он под защитой рф а не под угрозой а 73% имбецилов не стоит рассчитывать на победу в войне с таким вороватым руководством даже в войне с какой то Румынией не говоря уже об этих дикарях рождённых чтобы подыхать на имперских войнах, ну бабы же ещё нарожают...и войну походу принесли специально чтобы под шум ракет красть было легче, ведь война же все спишет!!!
05.02.2026 10:07 Відповісти
Підручні призначенці боневтіка :" денех жалко", " двушечка на москву" , " мільйн в Ізраїль" " Дінастію" будували за рахунки грошей на трирівневі захисти Ще ці мірзенні щури мають безмежнє нахабство , перекидати звіт саботаж захисту на місцеві влади
05.02.2026 12:28 Відповісти
Але ж крах російської економіки в наступному році. Та й уплочено мінімум на 2 роки ще (90 млрд євро).
04.02.2026 23:23 Відповісти
яка ж ти мерзота, і твої жарти лайно
04.02.2026 23:23 Відповісти
А який план чи алгоритм дій, щоб справдилося оце: «мир буде досягнуто менш ніж за рік»?!

Чи оце і є план: «Ми зробимо все можливе»?!
04.02.2026 23:24 Відповісти
Триматися, доки в москалів закінчаться гроші на ракети й контрактників. А потім триматися, доки в китайців закінчаться гроші для москалів на ракети й контрактників. І тоді вже точно фініш.
04.02.2026 23:26 Відповісти
«Якщо дуже довго сидіти на березі, то рано чи пізно повз тебе пропливе труп твого ворога»

Непоганий план, але, гадаю, його вже використовують… китайці
04.02.2026 23:41 Відповісти
Китайці використовували цей план трохи не у форматі "до останнього", там інша суть. Приблизно як у поляків після 1772 року.
04.02.2026 23:45 Відповісти
Твої пропозиції?
05.02.2026 06:07 Відповісти
Пиши зразу "ти ждун" чи "на зарплаті" - це дозволить значно скоротити шаблонний діалог, отримавши на виході той же результат)
05.02.2026 12:59 Відповісти
Алгоритм дій зебанди- кришталева куля, лялька вуду ***** та вода з мерців
05.02.2026 12:10 Відповісти
Пожалійте бубачку. Він постійно під загрозою замахів від кацапів. Це жах.
04.02.2026 23:25 Відповісти
Зараз спробую його пожаліти. Зєля, я тебе туди не посилав! Якось так.
05.02.2026 07:49 Відповісти
04.02.2026 23:26 Відповісти
04.02.2026 23:26 Відповісти
Мені здається, що саме так це криворагульне чмо і думає. Дослівно.
05.02.2026 06:06 Відповісти
Щорічна обіцянка-цяцянка 2026. Санітари знов забули клямку на двері накинути
04.02.2026 23:38 Відповісти
Треба розуміти, якщо цього персонажа не усунути від влади, то Україна слідуючу зиму не перезимує. За будь-яких обставин, війну путін не закінчить
04.02.2026 23:45 Відповісти
Я за це теж кажу, найбільш злочинної і корупційної влади мабуть і в світі не було, те як вони знищують Україну всередині навіть кацапи так не змогли як ця зелена шваль.
04.02.2026 23:53 Відповісти
коли кава в Ялті?
04.02.2026 23:50 Відповісти
Ти для миру абсолютно нічого не робиш, членограй, все на щось сподівається, чекає, коли за нього великі дяді порішають, а він типо "ні при чому"
04.02.2026 23:51 Відповісти
Чому Зеля весь час виглядає як зачуханий бомжара? Я можу подарувати йому свій костюмчик, але при одній умові - його на нього одінуть на одну видатну для України подію.
04.02.2026 23:56 Відповісти
Це такий самопіар, щоб пожаліли
05.02.2026 00:11 Відповісти
Похорон?))
05.02.2026 00:34 Відповісти
А я готовий до косюмчика підігнати білі капці, ну шоб повний комплект.
05.02.2026 02:02 Відповісти
А хто кишені в тому костюмчику позашиває? Це ж такий тип що навіть трупом щось ********...
05.02.2026 16:31 Відповісти
Ясно , миру не буде в 2026
04.02.2026 23:58 Відповісти
Не надоїло повторювати як попуга мир, мир, мир... Кацапи що, збираються зупинятися?
05.02.2026 00:16 Відповісти
Тількі у довбнів та дегенератів є думка, про те що в Європі Українці тількі і роблять що миють унітази, якщо ти все життя мив унітази та іншої роботи не бачив ,то це твоє особисте і напевне саме головне досягнення твого життя, в Європі дуже багато спеціальностей де працюють Українці за гідну платню,може для тебе це буде здивуванням,але це ніяк не пов'язане з твоєю улюбленою працею миттям унітазів,а ще Українці відкривають в ЄС бізнес,і доволі не погано з цим справляються.
05.02.2026 12:22 Відповісти
Забагато слова унітаз в твоєму коменті.

А щодо того, що я написав вище - читай між рядків.
Навіть поясню - це право кожної людини влаштовувати своє життя, як вона забажає, але дуже дратує коли ті, хто в безпеці розказують, про незламний патріотизм, вказують, що робити іншим з їх життям і вдають, що переживають за Україну.

За свою дупу вони переживають, соціалку і унітаз, який можна мити за кілька євро (я не про всіх, є адекватні, а є такі як я описав).

Так, це дещо грубо і узагальнено, але не далеко від реальності.
05.02.2026 12:59 Відповісти
Буде
05.02.2026 01:41 Відповісти
Клоун почув про кредит в 90 млрд, послухав Рютте і вирішив воювати ще мінімум рік. Незламне плем'я хай терпить.
05.02.2026 00:43 Відповісти
А ти що пропонуєш?
05.02.2026 06:08 Відповісти
Щоб освоїти такі бабки треба час. За місяць не сп#₴диш.
05.02.2026 06:09 Відповісти
Alex Rozhenko , терплять кацапи коли їх насаджують на швабри та пляшки щоб підписували контракт. Після підписання контракту терплять й пи#дують на м'ясо у штурм.
Українці захищаються на своїй землі, щоб не було повторення Ягідного, Бучі, Ізюму, щоб зберегти країну. У одному ти прав - Українці незламні якщо "втарая армія" у світі (рфія) з усією перевагою й досі не захопила Україну.
П. С. путин-*****.
05.02.2026 10:01 Відповісти
Zеванга
05.02.2026 00:58 Відповісти
Это было ежегодное обращение?
05.02.2026 01:05 Відповісти
Що знову? ВІн же вже ж закінчив війфну у своій голові ще у 2019 році. Тепер що знову?
ВІн нагадує того солдата-наркомана зі старого анекдоту:
Йде командир перед строєм солдатів, дістає пакунок «трави» і каже:
- Хлопці, хто зараз за п'ять хвилин закрутить мені найкращий «косяк», того відразу відпускаю у відпустку додому на тиждень! Усі солдати як ошпарені зриваються з місця, біжать, метушаться. І лише один наркоман залишився стояти на місці: очі закотив до неба, на обличчі блаженна посмішка, стоїть і не ворушиться.Командир підходить до нього, розгублений, і питає:
- Рядовий, ти чого стоїш? Всі побігли цигарку крутити, щоб додому поїхати, а ти що - не хочеш? А той, не відкриваючи очей, ледь чутно відповідає:
- Та нащо мені кудись бігти, командире... Я вже вдома...
ВІйну закінчити воно хоче недолуге !? І це після десятків і десятків загальновідомих фактів його діяльності і бездіяльності які і призвели до повномасштабного вторгнення , війни, і цієі катастрофи що ми маємо сьогодні ( не буду іх усі зараз пераховувати - бо для цього і півдня не вистачить) Особливо цинічно звучать оці його слова: "Я сподіваюся, що мир буде досягнуто менш ніж за рік. Ми зробимо все можливе. Це наш пріоритет. Мій і моєї команди" І це після нескінченних скандалів корупціі і крадівництва зеленського і його оточення абсолютно на всьому куди вони тільки можуть дотягнутись. Які основні приоритети у нього і його команди всі вже зрозуміли. І всі вже розуміють до чого все йде, але ніхто нічого зробити не може. Бо народ Украіни зараз опинився у пастці свого ж власного вибору 2019 року.Люди усе бачать і розуміють і незадоволені тим що коіться, але бояться як кажуть ,,розхитувати човен'' під час шторму. Бо Закон України ,,Про правовий режим воєнного стану'' прямо забороняє проведення мітингів, протестів та виборів. Це позбавляє громадян традиційних інструментів тиску на владу. В умовах війни будь-яка внутрішня дестабілізація сприймається частиною суспільства як ,,гра на руку ворогу'', що створює моральну дилему: А Що ж робити і як вимагати справедливості, притягнути злочинну владу до відповідальності і при цьому не зашкодивши обороноздатності країни? Виходить що зараз поки ніяк. щонайменше до зупинення вогню і скасування воєнного стану.....А з цим йолопом це трапиться тільки тоді коли росія дійде вже польского кордону...Бо на інше він і не здатний, і інше зовсім і не входило в його плани ще з самого початку коли він ,,закінчив війну" у 2019 році.....ВІн же казав колись- що російські війська не наступають -,,они просто отодвигают нашу границу немножечко вперед''....Так що ,Все просто - війна в голові закінчилась і російські війська не наступають...
05.02.2026 01:31 Відповісти
💯
05.02.2026 06:13 Відповісти
Продавець мрій
05.02.2026 06:27 Відповісти
Яка нахрін твоя команда?Баканов команда?Єрмак?Верещук?Чернишов?Міндич?Коля котлета,Тищенко?Данілов?Таран?Кулініч?Наумов?Коломойський?Шефіри з Цукерманами?Юзек?В команді ти один лишився і то що ти на троні це помилка природи Скоріше тих 73% які це зробили..
05.02.2026 07:12 Відповісти
З цим обкуреним мудаком ми втратимо ВСЕ. Це бездарне чмо - джерело усіх проблем.
05.02.2026 07:24 Відповісти
Замысел Зеленского очевиден. Тянуть переговоры пока кацапы сами не захватят Донбасс, а потом согласиться его отдать.
05.02.2026 07:43 Відповісти
Це йому так наворожив єрмак.
05.02.2026 08:18 Відповісти
05.02.2026 08:24 Відповісти
"Нинєшнєє поколєніє совецких людей будет жіть прі комунізмє" (С). Знаємо, проходили. Де воно так пиз...ти навчилося? Мама Ріма казала що він був зразковим піонєром- а тепер розбалувався...
05.02.2026 09:32 Відповісти
🤣👍 100% ...
05.02.2026 13:17 Відповісти
Поки лідор бекає за Донбас-Запоріжжя захоплять швидше.
05.02.2026 10:11 Відповісти
Мир буде досягнуто тільки коли буде знищено кілька мільйонів кацапів та звільнено усі українські території!
05.02.2026 10:41 Відповісти
І на чому базуються твої сподівання?
05.02.2026 10:41 Відповісти
Потужна потужність...
05.02.2026 10:54 Відповісти
нічого незвичайного, це простий трюк політика - обіцяти що щось колись буде через рік.. я б взагалі не звертав уваги. До речі можна на цьому ще й гроші заробляти - проф соловєй (щось буде вже навесні, влітку, на початку зими, але ой все змістилося на початок осені і так роками по колу.. але ж підписників купа)
05.02.2026 11:30 Відповісти
https://defence-line.info/?p=10937 Краще стало?


Генерала Залужного Портрет звільнив з посади Головнокомандувача ЗСУ 8 лютого 2024 року. Разом з ним було звільнено весь генералітет Генштабу та поступово було змінено командирів майже всіх бригад. Два роки генерал Залужний керував ЗСУ, і кожний має свої уявлення ефективності його керування.

Нагадаю головні причини звільнення генерала, які неодноразово гундосив сам Портрет:

Валерія Залужного було звільнено з посади Головнокомандувача ЗСУ через необхідність «перезавантаження» військового керівництва, розбіжності у стратегічних поглядах з Портретом, зокрема щодо ведення війни та мобілізації, а також задля усунення бюрократії та оновлення підходів до дій на фронті.

Зараз вже два роки керує генерал Сирський. І також кожен з нас має свої уявлення про результати роботи генерала Сирського.

Так от, у мене головне питання: краще стало? Мобілізація покращилась? Бюрократія усунута? Підходи до дій на фронті оновлені?

Кожен може сам знайти відповіді на всі ці питання. Я особисто даю такі відповіді на ці питання: Стало гірше. Мобілізація повністю зірвана. СЗЧ з того часу виросло більше ніж у 20 разів. Бюрократії стало більше. За два роки Україна втратила багато територій і стоїть на грані колапсу енергетичної системи.

В мене друге питання: Якщо стало гірше, а не краще, чого ж тоді Портрет не знімає генерала Сирського і не призначає нового Головнокомандувача ЗСУ, не обов'язково Залужного?

В мене особисто така відповідь: Тому що Портрету не треба, щоб стало краще. Йому треба, щоб ставало постійно гірше. Портрет готував Україну до здачі московитам до війни. Не вийшло здати відразу. Тепер Портрет руйнує Україну зсередини, і кожна його дія призводить до погіршення ситуації.

Перед звільненням між Портретом та генералом Залужного було 2 головні розбіжності, які переросли в конфлікт. Мобілізація та стратегія дій ЗСУ. Генерал наполягав на необхідності поступової мобілізації 600000 осіб, з навчанням 6 місяців, та переходу до стратегічної оборони для перемелювання і виснаження московитів.

Портрет навпаки, не бачив необхідності мобілізації і такого довгого навчання і вимагав постійно наступу «кожен день, хоч по 500 метрів».

Хто виявився правий з часом? Риторичне питання. Тупий піаніст піською, впевнений у своїй величі і «фартовості», вирішив проявити свій геній у військовій справі, як і *****. І знайшов на посаду Головнокомандувача ЗСУ того, хто буде сумлінно виконувати його тупі і непрофесійні пропозиції і накази.

Як наслідок, Україна зараз в глухій обороні, постійно, кожен день втрачає території, і при тому є страшенний некомплект особового складу у всіх частинах без виключення.

Також, як наслідок звільнення компетентних командирів, та прямого втручання Портрета у справи військових, ми з 2024 року маємо постійний наступ московитів в Харківській області та періодичні набіги диких на Сумщину.

Портрет неодноразово пропонував-наказував генералу Залужному здійснити наступ на Курську та Белгородську області залісся. Генерал твердо відмовляв. Слова генерала: «Війти то ми увійдемо. А от як виходити будемо?»

А от Сирський виконав наказ. Увійшли. Загрузли. І замість маневреної війни москалі змусили бригади ЗСУ на курщині вести невигідну і кроваву позиційну війну. І виходили вже практично з оточення з шаленими втратами. Цифр не знаю, але мені розказували, що там ми загубили декілька кращих наших бригад.

Ото є ціна бажання владних дебілів погратися у солдатики, і бажання генералів догодити владним невігласам. Я не вірю, що Сирський не розумів всієї шкоди наказів і пропозицій Портрета. Тому бажання догодити Портрету, кидаючи на смерть наших бійців, для мене є мерзенним і паскудним. Чи то просто так працюють московські зайві хромосоми генерала?
05.02.2026 11:43 Відповісти
Я не хочу докоряти походженням, але іноді мені здається, що наявність близької рідні в московії чи московського паспорту є головним чинником для високих посад у зеленій владі.

Ще хочу зосередити вашу увагу на владних маніпуляціях. Зараз всі пісяють окропом від дій міністра мародерства Федорова. Он як вони разом з Ілоном Маском москалям старлінки гарно виключають! Який крутий міністр прийшов на заміну Умерова!

Ну Умеров (Диктофон) це топ тупоталановитості. Я не розумію, як він у Мустафи Джемілєва служив. Невже він тоді розумним був? Це я відволікся.

Так от, орки стали старлінки ставити на ударні дрони, включаючи шахеди, і всі тут занепокоїлися відразу. А те, що з середини 2023 року вся система зв'язку московитів на ТОТ зав'язана на старлінках, ніхто у верхівці не помічав. Ну ладно Умеров, з ним все зрозуміло. Але ж у нас був видатний розвідник, другий в рейтингу президентів генерал Буданов! Як так сталось, що він не знав про старлінки на ТОТ у москалів! Також у нас була СБУ, яка героїчно ловить малолітніх дебілів та ждунів орковських, не помічаючи ні Баканова ні Єрмака з його виводком в опу, ні інші скупчення кротів в Раді і Кабміні. СБУ ж мала знати, що москалі зліва назбирали старлінки і влаштували собі стабільний зв'язок на території України, і це вже працює в них роками!

Кіріл Фьодоров, Z-бло-хєр:
На даний момент зв'язок у зс рф на передовій тримається на двох стовпах: перший стовп - Starlink, другий стовп - Telegram.
Як, наприклад, зараз працює танк на передовій? На танку стоїть маленький старлінк, V5, коштує 35 тисяч рублів на даний момент. Він стоїть на кожному танку. Через цей старлінк хлопці, працюючи з танка, виходять в інтернет, у них виводиться на умовному планшеті картинка з мавіка, який піднімається високо і вони відповідно стріляють з танка. І снаряди вони бачать в режимі реального часу, куди прилітають їх снаряди. Коригування рівень бог.
Якщо це впаде, ми відкочуємося у минуле століття.
Окопи та командні пункти нашої армії зав'язані на Starlink, а винятком залишаються лише Курська та Білгородська області, де зв'язок забезпечується звичайним кабелем.

Ви уявляєте собі рівень кабздеця у нас в розвідувальних та контррозвідувальних структурах? Орки ставлять старлінки на кожен танк, в кожний окоп на нашій території. А високі товсті жопи заворушились тільки тоді, коли шахеди зі старлінками почали за автобусами з мирняком ганятись! І виявляється, є рішення, які можуть позбавити московитів всього зв'язку на всій! ТОТ! Але майже три роки, три роки, Карл! ні розвідка, ні контррозвідка, ні стада генералів у ЗСУ, НГУ, та ніхто, взагалі ніхто не звертає увагу на таку вразливість зв'язку московитів!

А якщо б москалі були трохи розумнішими, і не почали ставити старлінки на дрони, то що? Так би всі і сиділи, і дозволяли москалям мати ******** зв'язок в кожному окопі на ТОТ? Просто у московитів так працює зайва хромосома - хочуть все і одразу, владичіцей морскою на вєкі вєчниє, от і паляться паскуди.

Ну і на десерт, побазікаємо за ракети.

Новий звіт Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS). Аналітики стверджують, що за три роки (2023-2025) московія збільшила випуск балістичних ракет «Іскандер-М» в 17 разів! Так, за даними CSIS, у 2025 році миролюбиві цивільні московити виробляли приблизно 50 ракет 9М723 на місяць, тоді як за весь 2022 рік було вироблено всього 36 ракет, по 3 ракети на місяць.

Тобто московити, під санкціями, за допомогою тільки Китаю, переплачуючи шалені гроші за підсанкційні товари, збільшили вироблення ракет в 17 разів і успішно розвалюють нашу енергетику. Тепер зрозуміло, чому так багато летить балістики по нашій енергетиці?

Водночас горді незламні українці, маючі підтримку всього цивілізованого світу, маючі доступ до любих військових технологій, запускають літачки-дрони, і мріють про вундервафлю фламінго. І в анамнезі українці мають ******* ракету Нептун, яка відправила крейсер масква в безодню морську до золотої рибки, щоб бажання замовив. Але грошей на Нептун не вистачає, всі гроші пішли на ракету фламінго. Ракета фламінго шось не літає, або не вміє, або просто такої ракети не існує. Но ето другоє, як кажуть зелені покидьки.

Я вже не кажу про 3000 ракет, які мали бути в 2025, як обіцяв Портрет в листопаді 2024.

В мене враження, що Україна потрапила в воронку низхідного колапсу. Ми не можемо ні виграти війну, ні навіть припинити її на наших умовах з цією зеленою владою, і одночасно не можемо змінити цю владу у більш-менш законний спосіб. І з кожним витком низхідної спіралі простір для маневру звужується, цейтнот наростає.

Зараз лютий 2026 року. Пропоную всім виборцям Портрета, які досі живі, і досі не набралися розуму, почати готуватись до травневих шашликів. Порадійте на останок, вам не довго залишилось. Ваш улюблений Портрет ретельно працює, щоб вас вбити, якщо переживете холодомор.

Президент Зеленський - вирок Україні.
https://defence-line.info/?p=10937
05.02.2026 11:45 Відповісти
Саме воно. Вказано -- остання строка: https://censor.net/ua/comments/locate/3598966/20a59b0b-8f8e-466e-a32c-b26476a95cae
05.02.2026 12:27 Відповісти
в глаза глянеш?
05.02.2026 12:42 Відповісти
засунь собі свою сподівалку у свою с....🤡 !!! Па* ло торчкове , коли підеш увідставку ,за станом своєї неадекватності ?! ...
