Зеленський: Сподіваюся, що мир в Україні буде досягнуто менш ніж за рік

Президент Володимир Зеленський розраховує на досягнення миру у війні з Росією менш ніж за рік, а поразка України означатиме втрату незалежності й катастрофу для громадян.

Про це він сказав в інтерв'ю France 2.



За словами голови держави, війна для України має екзистенційний характер, бо йдеться про саме існування держави.

"Якщо ми програємо цю війну, ми просто втратимо незалежність нашої країни. Нам вдалося зберегти її досі. Якщо ми втратимо свою незалежність, якщо ми станемо частиною Росії, це буде абсолютно жахлива втрата", - наголосив Зеленський.

Водночас президент висловив сподівання, що війну вдасться завершити дипломатичним шляхом.

"Я сподіваюся, що мир буде досягнуто менш ніж за рік. Ми зробимо все можливе. Це наш пріоритет. Мій і моєї команди", - заявив він.

Зеленський також розповів, що постійно перебуває під загрозою з боку Росії. За його словами, були неодноразові спроби замаху, і жити в умовах небезпеки для нього вже стало звичним.

