Щоб захопити Донбас, Росії доведеться заплатити за це 800 тис. трупів своїх солдат, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росії доведеться заплатити високу ціну для захоплення Донбасу та всієї східної частини України.

Про це він сказав в інтерв'ю France 2, передає Цензор.НЕТ.

Росіяни "не здобули жодної перемоги"

"Росія хоче, щоб ми залишили весь Донбас. Від початку цієї війни вони не здобули жодної перемоги. А ми, українці, прекрасно розуміємо, яку ціну російська армія платить за кожен метр, кожен кілометр цієї землі. Вони не рахують людей, які гинуть. Щоб завоювати схід України, їм доведеться покласти ще 800 000 трупів своїх солдат. Вони не протримаються так довго", - вважає Зеленський.

Про замороження боїв

Зеленський також висловився про замороження війни по лінії фронту:

"Якщо ми говоримо про заморожений конфлікт і зберігаємо свої позиції, це вже величезна поступка з нашого боку. Росіянам потрібна перерва. Якщо ми говоримо про демілітаризовану зону, ми повинні мати контроль над нашою частиною... Росія хоче завдати українцям більше страждань, щоб вони погодилися. Це ультиматум від росіян".

Про Путіна та Трампа

На думку голови держави, російський диктатор Володимир Путін боїться лише президента США Дональда Трампа.

"Це така реальність. Що Трамп повинен сказати Путіну –– не мені це вирішувати. Якщо Трамп знає, що Путін його боїться, то він не прийме всі умови російського президента. Саме Путін боїться Трампа, а не навпаки. Президент США знає, що має важелі тиску: економіку, санкції, зброю, яку він би міг передати нам, якщо не хоче залучати американську армію. [Трамп] хоче зупинити цю війну за допомогою компромісів. Ми підтримали ці пропозиції, але компромісу з питання нашої суверенітету бути не може. Путін не боїться європейців", - резюмував Зеленський.

