УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
17031 відвідувач онлайн
Новини Зеленський про територіальні поступки
4 992 64

Щоб захопити Донбас, Росії доведеться заплатити за це 800 тис. трупів своїх солдат, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росії доведеться заплатити високу ціну для захоплення Донбасу та всієї східної частини України. 

Про це він сказав в інтерв'ю France 2, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Росіяни "не здобули жодної перемоги"

"Росія хоче, щоб ми залишили весь Донбас. Від початку цієї війни вони не здобули жодної перемоги. А ми, українці, прекрасно розуміємо, яку ціну російська армія платить за кожен метр, кожен кілометр цієї землі. Вони не рахують людей, які гинуть. Щоб завоювати схід України, їм доведеться покласти ще 800 000 трупів своїх солдат. Вони не протримаються так довго", - вважає Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 55 тисяч українських військових загинуло від початку повномасштабної війни, - Зеленський

Про замороження боїв

Зеленський також висловився про замороження війни по лінії фронту: 

"Якщо ми говоримо про заморожений конфлікт і зберігаємо свої позиції, це вже величезна поступка з нашого боку. Росіянам потрібна перерва. Якщо ми говоримо про демілітаризовану зону, ми повинні мати контроль над нашою частиною... Росія хоче завдати українцям більше страждань, щоб вони погодилися. Це ультиматум від росіян".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Без прямого контакту на рівні лідерів неможливо досягти згоди щодо територіальних питань

Про Путіна та Трампа

На думку голови держави, російський диктатор Володимир Путін боїться лише президента США Дональда Трампа.

"Це така реальність. Що Трамп повинен сказати Путіну –– не мені це вирішувати. Якщо Трамп знає, що Путін його боїться, то він не прийме всі умови російського президента. Саме Путін боїться Трампа, а не навпаки. Президент США знає, що має важелі тиску: економіку, санкції, зброю, яку він би міг передати нам, якщо не хоче залучати американську армію. [Трамп] хоче зупинити цю війну за допомогою компромісів. Ми підтримали ці пропозиції, але компромісу з питання нашої суверенітету бути не може. Путін не боїться європейців", - резюмував Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленського запросили на Мюнхенську безпекову конференцію, - МЗС

Автор: 

Зеленський Володимир (27767) росія (69991) територіальна цілісність (323) Донбас (21866)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+23
Де фламінги,підар?
показати весь коментар
04.02.2026 23:17 Відповісти
+15
налякав путіна мільйоном мертвих кацапів.
йому й 100 мільйонів не жалко - все одно нафтодоларів на всіх не вистачить.

Господи, коли ти нас позбавиш від дурі Хрипатої ?

.
показати весь коментар
04.02.2026 23:21 Відповісти
+12
"Они не продержатся так долго"
Баба буданга сказала? Ракет там тож на две недели? ссут в уши с 22 уже 5 год пошел почти
показати весь коментар
04.02.2026 23:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
налякав путіна мільйоном мертвих кацапів.
йому й 100 мільйонів не жалко - все одно нафтодоларів на всіх не вистачить.

Господи, коли ти нас позбавиш від дурі Хрипатої ?

.
показати весь коментар
04.02.2026 23:21 Відповісти
Путіну то не жалко в 1 млрд - тільки питання чи він в нього є. І відповідь НІ НЕМА.

Серед міліонів в РФ багато хто НЕ ХОЧЕ іти вмирати - нагадаю там лише 2 млн ІТшників які точно не рвуться. А ще банкіри і тд і тд

Загалом моб резерв - це алкаші, наркомани, маньяки, ті що в боргах нереальних і тд і тд
показати весь коментар
04.02.2026 23:27 Відповісти
А втрати серед українців хоч когось турбують?
показати весь коментар
04.02.2026 23:34 Відповісти
турбують. Всіх включаючи мене. АЛЕ почитайте книгу по історії

- ті хто вважав що НЕ ТРЕБА вмирати в Полтавській битві - втрати були в 200-500 разів більше після того як вона була програна

- після програшу УНР втрати були в 20-50 разів більше після поразки УНР.

Тому втрати зараз будуть здаватись нам відпусткою після здачі, окупації та поразки - замість втрати до 500 000 загальних будуть 15-20 млн
показати весь коментар
05.02.2026 02:45 Відповісти
Скільки рашисти вбили українців у Мелітополі?
показати весь коментар
05.02.2026 02:48 Відповісти
Відомо лише по звільненим територіям, як Буча, наприклад.
показати весь коментар
05.02.2026 06:34 Відповісти
Це пропаганда, новини з майбутнього, яке не визначене наперед.
показати весь коментар
05.02.2026 06:48 Відповісти
300 тис. чмобіків осені 2022 р. теж не рвались на війну та вмирати.
і де вони тепер ?

ото ж !
ніхто у ваньок питати не буде - у них не ТЦК.

з двома міліонами айтішників в рашці ви мене насмішили

.

.
показати весь коментар
04.02.2026 23:53 Відповісти
І що смішного? Коли почалась росіянська часткова мобілізація мільйон русачків драпануло через кордон. Одразу ж. І це при тому що ніхто не ловив на вулицях, не напрягали великі міста, в просто надіслали повістки і дебільні русачки самі прийшли. Уяви що буде коли треба буде тягти цих баранів силою чи хоча б примусом. І врахуй що всі зеки, боржники і всім кому світив кримінал давно вже там + всі придатні маргінали.
Решта москалоти дремене, заховається (мінус в бюджет), піде в тінь або почне відкрито саботувати і масово валити в сзч якщо їх таки захапають.
Русня зовсім не дарма боїться мобки навіть при своїх равликових темпах наступу.
показати весь коментар
05.02.2026 00:47 Відповісти
Там взагалі можуть всіх в'язнів закинуть..утилізація+економія на утриманні+вільні місця для нових в'язнів. Але їх небагато - тис 200-300
показати весь коментар
05.02.2026 00:14 Відповісти
Міша,зміни свою стару шарманку про "алкашів, наркоманів та інших чмобіків", вона вже не актуальна з 2023 року. Їхні алкашів та наркомани навчаться воювати, стануть вправними воїнами і вбиватимуть наших солдатів. А ти писатимеш далі коменти про алкашів.
показати весь коментар
05.02.2026 06:54 Відповісти
Русские бабы других нарожают: на том стояла и стоять будет русская земля .
показати весь коментар
05.02.2026 01:23 Відповісти
а ви говорите так ніби війська РФ штурмують Франківськ.

РФ влізла в війну в якій застрягла як в болоті - так нам переливки, але і в них справи далеко не веселі. По факту вони в ситуації Афганістану і СССР - витрати занадто великі а плюси доволі невеликі
показати весь коментар
04.02.2026 23:26 Відповісти
А що ти будеш робити, якщо не буде ні світла, ні опалення ні каналізації?
показати весь коментар
04.02.2026 23:49 Відповісти
З'їбемось всі до тебе в Амстердам
показати весь коментар
05.02.2026 00:49 Відповісти
Ти так пишеш, наче в України малі втрати і велетенські плюси від війни.
показати весь коментар
05.02.2026 06:50 Відповісти
"Они не продержатся так долго"
Баба буданга сказала? Ракет там тож на две недели? ссут в уши с 22 уже 5 год пошел почти
показати весь коментар
04.02.2026 23:09 Відповісти
Лідора всесвіту понесло
показати весь коментар
04.02.2026 23:11 Відповісти
Может тогда имеет смысл отступить за пределы Донецкой области в обмен на публичные казни 800 000 московитов призывного возраста? Всем удобно -- Украине не нужно обороняться и терять защитников, россиянам не нужно обучать и экипировать своих солдат, тратится на логистику. На улице вручили повестку, тут же на ближайшем фонаре или дереве повесили, зафиксировали все на видео, есть один, 799999 следующие
показати весь коментар
04.02.2026 23:16 Відповісти
)))))))

на публичные казни 800 000 московитов призывного возраста - ну да ну да так і бачу це)
на жаль вони будуть кидати проти нас і краще в донбасі чим в полях дінпропетровщини
показати весь коментар
04.02.2026 23:24 Відповісти
Как же тогда и немцы и советы про#бали и Донбасс и степи очень как то был?
показати весь коментар
04.02.2026 23:34 Відповісти
Быстро
показати весь коментар
04.02.2026 23:37 Відповісти
Де фламінги,підар?
показати весь коментар
04.02.2026 23:17 Відповісти
Де палєнiцы?
показати весь коментар
04.02.2026 23:22 Відповісти
Там же де і блекаут москви. У мріях довірливих зелебобіків.
показати весь коментар
05.02.2026 00:58 Відповісти
Фламінги відлетіли в теплі краї, а саме на зимівлю в Ізраїловку, і реінкарнувалися в валютні рахунки Міндича, Цукермана і Вови **********.
показати весь коментар
05.02.2026 01:26 Відповісти
Хто підтирає коментарі? А що не правда? Правда очі ріже?
показати весь коментар
04.02.2026 23:20 Відповісти
«Їм доведеться покласти ще 800 000 трупів своїх солдат. Вони не протримаються так довго»

Сьогоднішня новина: «Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 243 070 осіб»

Тобто коли число втрат русні буде на рівні приблизно 2 млн, то вони не витримають і почнуть драпати на болота, так? Чи просто скажуть, давайте закінчувати? Чи взагалі мордор нарешті розпадеться? Що саме має на увазі Зеленський, коли каже: «Вони не протримаються так довго»?!
показати весь коментар
04.02.2026 23:20 Відповісти
ресурси будь-який країн світу не безмежні це по перше. По друге РФ не Індія - в них нема безкінечно населення.

Станеться просто 1 світова. Те що сталось із Російською імперією або Німецькою теж - просто все почне розлазитись
показати весь коментар
04.02.2026 23:23 Відповісти
Недоречна аналогія, питання чи Україна не розлізиться раніше від корупції, і тотальної зради
показати весь коментар
04.02.2026 23:35 Відповісти
Тотальна зрада це життєва середа справжнього українця
показати весь коментар
05.02.2026 00:50 Відповісти
Зеленський має на увазі, що москалі чомусь закінчаться раніше ніж його солдати.
показати весь коментар
05.02.2026 06:51 Відповісти
Не станеться ніякої першої світової, вона вже була. Не буде Ерефія розлазитися, немає підстав для цього.
показати весь коментар
05.02.2026 06:56 Відповісти
Скільки на сумнівних операціях втрачено наших солдат, цей верховний ішак всесвіту не казав?
показати весь коментар
04.02.2026 23:21 Відповісти
САМЕ ТОМУ ВОНИ ПРОСЯТЬ ВІДВЕСТИ ВІЙСЬКА.

Це очевидно всім не йолопам.ЗАхопивши донбас - а РФ це зробить РФ втратить інерцію далі.

Діставши його задурно в неї лишаться сили на те щоб піти далі
показати весь коментар
04.02.2026 23:21 Відповісти
В тебе логіка як у зеленського - москалі чомусь закінчаться раніше, хоч їх понад 20 млн ресурсу. А вони не закінчаться раніше, бо їх фізично в рази більше. Це ж очевидно всім адекватним.
показати весь коментар
05.02.2026 06:59 Відповісти
Обліковець трупів.
показати весь коментар
04.02.2026 23:25 Відповісти
Що , хочеш туди вже здриснуть? За сватами скучив?
показати весь коментар
04.02.2026 23:45 Відповісти
А якщо він піде на Сумщину чи Дніпропетровщину?
показати весь коментар
04.02.2026 23:47 Відповісти
Зеля з 2019 робить прогнози. А хоч один збувся?
показати весь коментар
05.02.2026 00:01 Відповісти
тільки не треба брехню називати прогнозами, а решта - вірно

.
показати весь коментар
05.02.2026 00:21 Відповісти
А я думаю що Зеля настільки тупий що коли мелить язиком то і сам вірить в те що говорить. Занадто він примітивний щоб вміти брехати.
показати весь коментар
05.02.2026 00:47 Відповісти
Так. "Я ваш вирок".
показати весь коментар
05.02.2026 00:31 Відповісти
Було б бабло і трупи найдуться...
показати весь коментар
05.02.2026 00:06 Відповісти
"Мы за ценой не постоим"
Чув про таке?
показати весь коментар
05.02.2026 00:22 Відповісти
У ***** потенційного м'яса придатного до служби 25 млн. Так шо йому пох.. Хвате і для захоплення всієї України.
показати весь коментар
05.02.2026 00:55 Відповісти
А для захоплення Естонії не хватає..
показати весь коментар
05.02.2026 01:49 Відповісти
Путлеру потрібна та частина Донбасу, де з 14-го року сильні укріплення, де рашистам буде важко відвоювати землі, вони знають, що покладуть на тому клаптику мільйон солдат. Тому й торгуються за решту Донбасу жорстко…Але все одно не залишать Україну в спокої!
показати весь коментар
05.02.2026 03:07 Відповісти
А чи рахує він своїх солдатів, які загинуть за Донбас, за його кожний метр? Чи вартує він тих втрат? І що тоді він робитиме,якщо москалі протримаються довше? Наразі їхня енергетика протрималася довше ніж наша, обіцяного блекату в Москві немає. То хто тепер з адекватних повірить йому, що моцкалі не протримаються довше?
показати весь коментар
05.02.2026 07:02 Відповісти
"Герой" сраний... Де Україна та її народ, а де ти, чмо обкурене!
показати весь коментар
05.02.2026 07:29 Відповісти
 
 