Щоб захопити Донбас, Росії доведеться заплатити за це 800 тис. трупів своїх солдат, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Росії доведеться заплатити високу ціну для захоплення Донбасу та всієї східної частини України.
Про це він сказав в інтерв'ю France 2, передає Цензор.НЕТ.
Росіяни "не здобули жодної перемоги"
"Росія хоче, щоб ми залишили весь Донбас. Від початку цієї війни вони не здобули жодної перемоги. А ми, українці, прекрасно розуміємо, яку ціну російська армія платить за кожен метр, кожен кілометр цієї землі. Вони не рахують людей, які гинуть. Щоб завоювати схід України, їм доведеться покласти ще 800 000 трупів своїх солдат. Вони не протримаються так довго", - вважає Зеленський.
Про замороження боїв
Зеленський також висловився про замороження війни по лінії фронту:
"Якщо ми говоримо про заморожений конфлікт і зберігаємо свої позиції, це вже величезна поступка з нашого боку. Росіянам потрібна перерва. Якщо ми говоримо про демілітаризовану зону, ми повинні мати контроль над нашою частиною... Росія хоче завдати українцям більше страждань, щоб вони погодилися. Це ультиматум від росіян".
Про Путіна та Трампа
На думку голови держави, російський диктатор Володимир Путін боїться лише президента США Дональда Трампа.
"Це така реальність. Що Трамп повинен сказати Путіну –– не мені це вирішувати. Якщо Трамп знає, що Путін його боїться, то він не прийме всі умови російського президента. Саме Путін боїться Трампа, а не навпаки. Президент США знає, що має важелі тиску: економіку, санкції, зброю, яку він би міг передати нам, якщо не хоче залучати американську армію. [Трамп] хоче зупинити цю війну за допомогою компромісів. Ми підтримали ці пропозиції, але компромісу з питання нашої суверенітету бути не може. Путін не боїться європейців", - резюмував Зеленський.
- Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський казав, що компромісу щодо Донбасу поки не знайдено.
йому й 100 мільйонів не жалко - все одно нафтодоларів на всіх не вистачить.
Господи, коли ти нас позбавиш від дурі Хрипатої ?
Серед міліонів в РФ багато хто НЕ ХОЧЕ іти вмирати - нагадаю там лише 2 млн ІТшників які точно не рвуться. А ще банкіри і тд і тд
Загалом моб резерв - це алкаші, наркомани, маньяки, ті що в боргах нереальних і тд і тд
- ті хто вважав що НЕ ТРЕБА вмирати в Полтавській битві - втрати були в 200-500 разів більше після того як вона була програна
- після програшу УНР втрати були в 20-50 разів більше після поразки УНР.
Тому втрати зараз будуть здаватись нам відпусткою після здачі, окупації та поразки - замість втрати до 500 000 загальних будуть 15-20 млн
і де вони тепер ?
ото ж !
ніхто у ваньок питати не буде - у них не ТЦК.
з двома міліонами айтішників в рашці ви мене насмішили
Решта москалоти дремене, заховається (мінус в бюджет), піде в тінь або почне відкрито саботувати і масово валити в сзч якщо їх таки захапають.
Русня зовсім не дарма боїться мобки навіть при своїх равликових темпах наступу.
РФ влізла в війну в якій застрягла як в болоті - так нам переливки, але і в них справи далеко не веселі. По факту вони в ситуації Афганістану і СССР - витрати занадто великі а плюси доволі невеликі
Баба буданга сказала? Ракет там тож на две недели? ссут в уши с 22 уже 5 год пошел почти
на публичные казни 800 000 московитов призывного возраста - ну да ну да так і бачу це)
на жаль вони будуть кидати проти нас і краще в донбасі чим в полях дінпропетровщини
Сьогоднішня новина: «Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 243 070 осіб»
Тобто коли число втрат русні буде на рівні приблизно 2 млн, то вони не витримають і почнуть драпати на болота, так? Чи просто скажуть, давайте закінчувати? Чи взагалі мордор нарешті розпадеться? Що саме має на увазі Зеленський, коли каже: «Вони не протримаються так довго»?!
Станеться просто 1 світова. Те що сталось із Російською імперією або Німецькою теж - просто все почне розлазитись
Це очевидно всім не йолопам.ЗАхопивши донбас - а РФ це зробить РФ втратить інерцію далі.
Діставши його задурно в неї лишаться сили на те щоб піти далі
Чув про таке?