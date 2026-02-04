Новости Зеленский о территориальных уступках
4 990 64

Чтобы захватить Донбасс, России придется заплатить за это 800 тыс. трупов своих солдат, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что России придется заплатить высокую цену за захват Донбасса и всей восточной части Украины. 

Об этом он сказал в интервью France 2, передает Цензор.НЕТ.

Россияне "не одержали ни одной победы"

"Россия хочет, чтобы мы покинули весь Донбасс. С начала этой войны они не одержали ни одной победы. А мы, украинцы, прекрасно понимаем, какую цену российская армия платит за каждый метр, каждый километр этой земли. Они не считают людей, которые гибнут. Чтобы завоевать восток Украины, им придется положить еще 800 000 трупов своих солдат. Они не продержатся так долго", - считает Зеленский.

О замораживании боев

Зеленский также высказался о замораживании войны по линии фронта: 

"Если мы говорим о замороженном конфликте и сохраняем свои позиции, это уже огромная уступка с нашей стороны. Россиянам нужен перерыв. Если мы говорим о демилитаризованной зоне, мы должны иметь контроль над нашей частью... Россия хочет причинить украинцам больше страданий, чтобы они согласились. Это ультиматум от россиян".

О Путине и Трампе

По мнению главы государства, российский диктатор Владимир Путин боится только президента США Дональда Трампа.

"Это такая реальность. Что Трамп должен сказать Путину –– не мне это решать. Если Трамп знает, что Путин его боится, то он не примет все условия российского президента. Именно Путин боится Трампа, а не наоборот. Президент США знает, что у него есть рычаги давления: экономика, санкции, оружие, которое он мог бы передать нам, если не хочет привлекать американскую армию. [Трамп] хочет остановить эту войну с помощью компромиссов. Мы поддержали эти предложения, но компромисса по вопросу нашего суверенитета быть не может. Путин не боится европейцев", - резюмировал Зеленский.

+23
Де фламінги,підар?
04.02.2026 23:17 Ответить
+15
налякав путіна мільйоном мертвих кацапів.
йому й 100 мільйонів не жалко - все одно нафтодоларів на всіх не вистачить.

Господи, коли ти нас позбавиш від дурі Хрипатої ?

.
04.02.2026 23:21 Ответить
+12
"Они не продержатся так долго"
Баба буданга сказала? Ракет там тож на две недели? ссут в уши с 22 уже 5 год пошел почти
04.02.2026 23:09 Ответить
налякав путіна мільйоном мертвих кацапів.
йому й 100 мільйонів не жалко - все одно нафтодоларів на всіх не вистачить.

Господи, коли ти нас позбавиш від дурі Хрипатої ?

.
04.02.2026 23:21 Ответить
Путіну то не жалко в 1 млрд - тільки питання чи він в нього є. І відповідь НІ НЕМА.

Серед міліонів в РФ багато хто НЕ ХОЧЕ іти вмирати - нагадаю там лише 2 млн ІТшників які точно не рвуться. А ще банкіри і тд і тд

Загалом моб резерв - це алкаші, наркомани, маньяки, ті що в боргах нереальних і тд і тд
04.02.2026 23:27 Ответить
А втрати серед українців хоч когось турбують?
04.02.2026 23:34 Ответить
турбують. Всіх включаючи мене. АЛЕ почитайте книгу по історії

- ті хто вважав що НЕ ТРЕБА вмирати в Полтавській битві - втрати були в 200-500 разів більше після того як вона була програна

- після програшу УНР втрати були в 20-50 разів більше після поразки УНР.

Тому втрати зараз будуть здаватись нам відпусткою після здачі, окупації та поразки - замість втрати до 500 000 загальних будуть 15-20 млн
05.02.2026 02:45 Ответить
Скільки рашисти вбили українців у Мелітополі?
05.02.2026 02:48 Ответить
Відомо лише по звільненим територіям, як Буча, наприклад.
05.02.2026 06:34 Ответить
Це пропаганда, новини з майбутнього, яке не визначене наперед.
05.02.2026 06:48 Ответить
300 тис. чмобіків осені 2022 р. теж не рвались на війну та вмирати.
і де вони тепер ?

ото ж !
ніхто у ваньок питати не буде - у них не ТЦК.

з двома міліонами айтішників в рашці ви мене насмішили

.

.
04.02.2026 23:53 Ответить
І що смішного? Коли почалась росіянська часткова мобілізація мільйон русачків драпануло через кордон. Одразу ж. І це при тому що ніхто не ловив на вулицях, не напрягали великі міста, в просто надіслали повістки і дебільні русачки самі прийшли. Уяви що буде коли треба буде тягти цих баранів силою чи хоча б примусом. І врахуй що всі зеки, боржники і всім кому світив кримінал давно вже там + всі придатні маргінали.
Решта москалоти дремене, заховається (мінус в бюджет), піде в тінь або почне відкрито саботувати і масово валити в сзч якщо їх таки захапають.
Русня зовсім не дарма боїться мобки навіть при своїх равликових темпах наступу.
05.02.2026 00:47 Ответить
Там взагалі можуть всіх в'язнів закинуть..утилізація+економія на утриманні+вільні місця для нових в'язнів. Але їх небагато - тис 200-300
05.02.2026 00:14 Ответить
Міша,зміни свою стару шарманку про "алкашів, наркоманів та інших чмобіків", вона вже не актуальна з 2023 року. Їхні алкашів та наркомани навчаться воювати, стануть вправними воїнами і вбиватимуть наших солдатів. А ти писатимеш далі коменти про алкашів.
05.02.2026 06:54 Ответить
Русские бабы других нарожают: на том стояла и стоять будет русская земля .
05.02.2026 01:23 Ответить
а ви говорите так ніби війська РФ штурмують Франківськ.

РФ влізла в війну в якій застрягла як в болоті - так нам переливки, але і в них справи далеко не веселі. По факту вони в ситуації Афганістану і СССР - витрати занадто великі а плюси доволі невеликі
04.02.2026 23:26 Ответить
А що ти будеш робити, якщо не буде ні світла, ні опалення ні каналізації?
04.02.2026 23:49 Ответить
З'їбемось всі до тебе в Амстердам
05.02.2026 00:49 Ответить
Ти так пишеш, наче в України малі втрати і велетенські плюси від війни.
05.02.2026 06:50 Ответить
Лідора всесвіту понесло
04.02.2026 23:11 Ответить
Может тогда имеет смысл отступить за пределы Донецкой области в обмен на публичные казни 800 000 московитов призывного возраста? Всем удобно -- Украине не нужно обороняться и терять защитников, россиянам не нужно обучать и экипировать своих солдат, тратится на логистику. На улице вручили повестку, тут же на ближайшем фонаре или дереве повесили, зафиксировали все на видео, есть один, 799999 следующие
04.02.2026 23:16 Ответить
)))))))

на публичные казни 800 000 московитов призывного возраста - ну да ну да так і бачу це)
на жаль вони будуть кидати проти нас і краще в донбасі чим в полях дінпропетровщини
04.02.2026 23:24 Ответить
Как же тогда и немцы и советы про#бали и Донбасс и степи очень как то был?
04.02.2026 23:34 Ответить
Быстро
04.02.2026 23:37 Ответить
Де фламінги,підар?
04.02.2026 23:17 Ответить
Де палєнiцы?
04.02.2026 23:22 Ответить
Там же де і блекаут москви. У мріях довірливих зелебобіків.
05.02.2026 00:58 Ответить
Фламінги відлетіли в теплі краї, а саме на зимівлю в Ізраїловку, і реінкарнувалися в валютні рахунки Міндича, Цукермана і Вови **********.
05.02.2026 01:26 Ответить
Хто підтирає коментарі? А що не правда? Правда очі ріже?
04.02.2026 23:20 Ответить
«Їм доведеться покласти ще 800 000 трупів своїх солдат. Вони не протримаються так довго»

Сьогоднішня новина: «Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 243 070 осіб»

Тобто коли число втрат русні буде на рівні приблизно 2 млн, то вони не витримають і почнуть драпати на болота, так? Чи просто скажуть, давайте закінчувати? Чи взагалі мордор нарешті розпадеться? Що саме має на увазі Зеленський, коли каже: «Вони не протримаються так довго»?!
04.02.2026 23:20 Ответить
ресурси будь-який країн світу не безмежні це по перше. По друге РФ не Індія - в них нема безкінечно населення.

Станеться просто 1 світова. Те що сталось із Російською імперією або Німецькою теж - просто все почне розлазитись
04.02.2026 23:23 Ответить
Недоречна аналогія, питання чи Україна не розлізиться раніше від корупції, і тотальної зради
04.02.2026 23:35 Ответить
Тотальна зрада це життєва середа справжнього українця
05.02.2026 00:50 Ответить
Зеленський має на увазі, що москалі чомусь закінчаться раніше ніж його солдати.
05.02.2026 06:51 Ответить
Не станеться ніякої першої світової, вона вже була. Не буде Ерефія розлазитися, немає підстав для цього.
05.02.2026 06:56 Ответить
Скільки на сумнівних операціях втрачено наших солдат, цей верховний ішак всесвіту не казав?
04.02.2026 23:21 Ответить
САМЕ ТОМУ ВОНИ ПРОСЯТЬ ВІДВЕСТИ ВІЙСЬКА.

Це очевидно всім не йолопам.ЗАхопивши донбас - а РФ це зробить РФ втратить інерцію далі.

Діставши його задурно в неї лишаться сили на те щоб піти далі
04.02.2026 23:21 Ответить
В тебе логіка як у зеленського - москалі чомусь закінчаться раніше, хоч їх понад 20 млн ресурсу. А вони не закінчаться раніше, бо їх фізично в рази більше. Це ж очевидно всім адекватним.
05.02.2026 06:59 Ответить
Обліковець трупів.
04.02.2026 23:25 Ответить
Що , хочеш туди вже здриснуть? За сватами скучив?
04.02.2026 23:45 Ответить
А якщо він піде на Сумщину чи Дніпропетровщину?
04.02.2026 23:47 Ответить
Зеля з 2019 робить прогнози. А хоч один збувся?
05.02.2026 00:01 Ответить
тільки не треба брехню називати прогнозами, а решта - вірно

.
05.02.2026 00:21 Ответить
А я думаю що Зеля настільки тупий що коли мелить язиком то і сам вірить в те що говорить. Занадто він примітивний щоб вміти брехати.
05.02.2026 00:47 Ответить
Так. "Я ваш вирок".
05.02.2026 00:31 Ответить
Було б бабло і трупи найдуться...
05.02.2026 00:06 Ответить
"Мы за ценой не постоим"
Чув про таке?
05.02.2026 00:22 Ответить
У ***** потенційного м'яса придатного до служби 25 млн. Так шо йому пох.. Хвате і для захоплення всієї України.
05.02.2026 00:55 Ответить
А для захоплення Естонії не хватає..
05.02.2026 01:49 Ответить
Путлеру потрібна та частина Донбасу, де з 14-го року сильні укріплення, де рашистам буде важко відвоювати землі, вони знають, що покладуть на тому клаптику мільйон солдат. Тому й торгуються за решту Донбасу жорстко…Але все одно не залишать Україну в спокої!
05.02.2026 03:07 Ответить
А чи рахує він своїх солдатів, які загинуть за Донбас, за його кожний метр? Чи вартує він тих втрат? І що тоді він робитиме,якщо москалі протримаються довше? Наразі їхня енергетика протрималася довше ніж наша, обіцяного блекату в Москві немає. То хто тепер з адекватних повірить йому, що моцкалі не протримаються довше?
05.02.2026 07:02 Ответить
"Герой" сраний... Де Україна та її народ, а де ти, чмо обкурене!
05.02.2026 07:29 Ответить
 
 