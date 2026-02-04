Чтобы захватить Донбасс, России придется заплатить за это 800 тыс. трупов своих солдат, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что России придется заплатить высокую цену за захват Донбасса и всей восточной части Украины.
Об этом он сказал в интервью France 2, передает Цензор.НЕТ.
Россияне "не одержали ни одной победы"
"Россия хочет, чтобы мы покинули весь Донбасс. С начала этой войны они не одержали ни одной победы. А мы, украинцы, прекрасно понимаем, какую цену российская армия платит за каждый метр, каждый километр этой земли. Они не считают людей, которые гибнут. Чтобы завоевать восток Украины, им придется положить еще 800 000 трупов своих солдат. Они не продержатся так долго", - считает Зеленский.
О замораживании боев
Зеленский также высказался о замораживании войны по линии фронта:
"Если мы говорим о замороженном конфликте и сохраняем свои позиции, это уже огромная уступка с нашей стороны. Россиянам нужен перерыв. Если мы говорим о демилитаризованной зоне, мы должны иметь контроль над нашей частью... Россия хочет причинить украинцам больше страданий, чтобы они согласились. Это ультиматум от россиян".
О Путине и Трампе
По мнению главы государства, российский диктатор Владимир Путин боится только президента США Дональда Трампа.
"Это такая реальность. Что Трамп должен сказать Путину –– не мне это решать. Если Трамп знает, что Путин его боится, то он не примет все условия российского президента. Именно Путин боится Трампа, а не наоборот. Президент США знает, что у него есть рычаги давления: экономика, санкции, оружие, которое он мог бы передать нам, если не хочет привлекать американскую армию. [Трамп] хочет остановить эту войну с помощью компромиссов. Мы поддержали эти предложения, но компромисса по вопросу нашего суверенитета быть не может. Путин не боится европейцев", - резюмировал Зеленский.
- Напомним, ранее президент Владимир Зеленский говорил, что компромисс по Донбассу пока не найден.
йому й 100 мільйонів не жалко - все одно нафтодоларів на всіх не вистачить.
Господи, коли ти нас позбавиш від дурі Хрипатої ?
Серед міліонів в РФ багато хто НЕ ХОЧЕ іти вмирати - нагадаю там лише 2 млн ІТшників які точно не рвуться. А ще банкіри і тд і тд
Загалом моб резерв - це алкаші, наркомани, маньяки, ті що в боргах нереальних і тд і тд
- ті хто вважав що НЕ ТРЕБА вмирати в Полтавській битві - втрати були в 200-500 разів більше після того як вона була програна
- після програшу УНР втрати були в 20-50 разів більше після поразки УНР.
Тому втрати зараз будуть здаватись нам відпусткою після здачі, окупації та поразки - замість втрати до 500 000 загальних будуть 15-20 млн
і де вони тепер ?
ото ж !
ніхто у ваньок питати не буде - у них не ТЦК.
з двома міліонами айтішників в рашці ви мене насмішили
Решта москалоти дремене, заховається (мінус в бюджет), піде в тінь або почне відкрито саботувати і масово валити в сзч якщо їх таки захапають.
Русня зовсім не дарма боїться мобки навіть при своїх равликових темпах наступу.
РФ влізла в війну в якій застрягла як в болоті - так нам переливки, але і в них справи далеко не веселі. По факту вони в ситуації Афганістану і СССР - витрати занадто великі а плюси доволі невеликі
Баба буданга сказала? Ракет там тож на две недели? ссут в уши с 22 уже 5 год пошел почти
на публичные казни 800 000 московитов призывного возраста - ну да ну да так і бачу це)
на жаль вони будуть кидати проти нас і краще в донбасі чим в полях дінпропетровщини
Сьогоднішня новина: «Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 243 070 осіб»
Тобто коли число втрат русні буде на рівні приблизно 2 млн, то вони не витримають і почнуть драпати на болота, так? Чи просто скажуть, давайте закінчувати? Чи взагалі мордор нарешті розпадеться? Що саме має на увазі Зеленський, коли каже: «Вони не протримаються так довго»?!
Станеться просто 1 світова. Те що сталось із Російською імперією або Німецькою теж - просто все почне розлазитись
Це очевидно всім не йолопам.ЗАхопивши донбас - а РФ це зробить РФ втратить інерцію далі.
Діставши його задурно в неї лишаться сили на те щоб піти далі
Чув про таке?