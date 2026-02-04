Чтобы захватить Донбасс, России придется заплатить за это 800 тыс. трупов своих солдат, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что России придется заплатить высокую цену за захват Донбасса и всей восточной части Украины.

Об этом он сказал в интервью France 2, передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Россияне "не одержали ни одной победы"

"Россия хочет, чтобы мы покинули весь Донбасс. С начала этой войны они не одержали ни одной победы. А мы, украинцы, прекрасно понимаем, какую цену российская армия платит за каждый метр, каждый километр этой земли. Они не считают людей, которые гибнут. Чтобы завоевать восток Украины, им придется положить еще 800 000 трупов своих солдат. Они не продержатся так долго", - считает Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 55 тысяч украинских военных погибли с начала полномасштабной войны, - Зеленский

О замораживании боев

Зеленский также высказался о замораживании войны по линии фронта:

"Если мы говорим о замороженном конфликте и сохраняем свои позиции, это уже огромная уступка с нашей стороны. Россиянам нужен перерыв. Если мы говорим о демилитаризованной зоне, мы должны иметь контроль над нашей частью... Россия хочет причинить украинцам больше страданий, чтобы они согласились. Это ультиматум от россиян".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Без прямого контакта на уровне лидеров невозможно достичь согласия по территориальным вопросам

О Путине и Трампе

По мнению главы государства, российский диктатор Владимир Путин боится только президента США Дональда Трампа.

"Это такая реальность. Что Трамп должен сказать Путину –– не мне это решать. Если Трамп знает, что Путин его боится, то он не примет все условия российского президента. Именно Путин боится Трампа, а не наоборот. Президент США знает, что у него есть рычаги давления: экономика, санкции, оружие, которое он мог бы передать нам, если не хочет привлекать американскую армию. [Трамп] хочет остановить эту войну с помощью компромиссов. Мы поддержали эти предложения, но компромисса по вопросу нашего суверенитета быть не может. Путин не боится европейцев", - резюмировал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленского пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности, - МИД