55 тысяч украинских военных погибли с начала полномасштабной войны, - Зеленский

потери,память

Президент Владимир Зеленский заявил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину на поле боя погибло 55 000 украинских защитников.

Об этом он сказал в интервью France 2, цитирует Le Monde, передает Цензор.НЕТ.

Украинского президента спросили о количестве погибших на фронте с украинской стороны. После того как в феврале 2025 года он назвал цифру более 46 000 погибших и 380 000 раненых украинских военных с февраля 2022 года, на этот раз Владимир Зеленский назвал цифру 55 000 погибших воинов ВСУ.

"В Украине официально на поле боя погибло 55 000 военных, как профессиональных воинов, так и людей, которых мобилизовали", - заявил он, добавив, что есть также "большое количество людей, которых Украина считает пропавшими без вести".

Отметим, что в интервью "NBC News" в феврале 2025 года президент Зеленский заявил, что за три
года войны с Россией Украина потеряла более 46 тысяч военных, десятки тысяч считаются пропавшими без вести, ранения получили –– 380 тысяч бойцов.

Что предшествовало?

  • Напомним, как ранее сообщил аналитический Центр стратегических и международных исследований в Вашингтоне, общие потери Украины и России за почти четыре года полномасштабной войны приближаются к 2 миллионам человек и составляют около 1,8 миллиона. Российская армия потеряла вдвое больше, чем Вооруженные силы.
  • В то же время Украина с начала войны потеряла погибшими от 100 тысяч до 140 тысяч военнослужащих.

Топ комментарии
+57
Тобто за рік, офіційно 9 тисяч загиблих?

Всіх інших, записують у "зниклі безвісти", щоб держава не виплачувала гроші?
04.02.2026 22:22 Ответить
+52
А то це саме тому в нас бусифікація? Віримо лідору.
04.02.2026 22:21 Ответить
+38
Ну сказал же еще в 19 году - "я ваш вирок"
04.02.2026 22:32 Ответить
Сама велика неповага це брехати своєму народу...
04.02.2026 23:10 Ответить
Його народ в Ізраїлі а тут "ресурс" і "добові поставки" бізнес його
04.02.2026 23:41 Ответить
55 тисяч проти мільйону з плюсом, але Сирку треба нові 60 тисяч "поставок" кожного місяця, чим і займаються на кожному кроці "групи оповіщення".
04.02.2026 23:16 Ответить
этот полудурок считает всех остальных умственно отсталыми? достаточно посчитать новые захоронения на кладбищах по всей стране чтобы понимать масштаб. 50 тысяч у него бл погибло, а остальные без вести пропавшие герои чтобы страна не выплачивала бабки? ублюдки, твари, довели до ручки такую страну своей коррупцией и некомпетентностью, уроды, ненавижу суки вас
04.02.2026 23:17 Ответить
ну а чого ні, якщо вони продовжують за нього воювати.
04.02.2026 23:20 Ответить
Тебе, мразото, не забанили ще? Ніхто не воює за Зе. Уявляєш собі?
04.02.2026 23:23 Ответить
Головне не Порошенко!
05.02.2026 13:52 Ответить
Вот в такое верю. Думаю еще тысяч 15-20 погибли из пропавших. К сожалению.
05.02.2026 06:17 Ответить
"Чим неймовірніше брехня, тим швидше їй повірять" та "Брехня, повторена тисячу разів, стає правдою"- ці тези майстра "промивання мізків" і смертоносної пропаганди геббельса його вдячні зелені послідовники вже давно перетворили на офіційну державну ідеологію ******** України.
04.02.2026 23:33 Ответить
********** радісно підгавкне лідору всесвіту у своєму гівномарафоні
04.02.2026 23:42 Ответить
Відкриті некрологи кажуть, що число жертв як мінімум у півтора рази більше. Плюс зманіпулював зниклими безвісти, а це десятки тисяч, і цифра наближається до шестизначної. Дивно, що взагалі із такими заявами не видав щось типу "патєрь нєт", від таких потужників всього вже чекати можна.
04.02.2026 23:35 Ответить
Як https://expres.online/podrobitsi/vtrati-u-viyni-analitiki-nazvali-kilkist-zagiblikh-viyskovikh-z-rosii-ta-ukraini пише "Експрес" від 28.01.2026 з посиланням на The Guardian, американським Центром стратегічних та міжнародних досліджень (Center for Strategic and International Studies, CSIS) втрати Збройних сил України, ймовірно, оцінюються від 500'000 до 600'000 осіб, включаючи вбитих, поранених та зниклих безвісти; і це без врахування цивільного населення. Як мінімум - 140'000 загиблих.
05.02.2026 00:06 Ответить
Це російське іпсо
05.02.2026 00:11 Ответить
Які нах 10 років?Може 50?Генштабу втрати відомі.
05.02.2026 01:15 Ответить
Зате в гш є точна цифра знищених з початку вторгнення кацапів - 1 млн 200 тис.
05.02.2026 10:05 Ответить
Ніхто до виборів реальні цифри не озвучить
05.02.2026 05:52 Ответить
А озвучена цифра похоронить надії Зєлі на 2 термін.
05.02.2026 08:07 Ответить
не похоронить, а додасть два терміни - позбавлення волі.
05.02.2026 09:09 Ответить
Дуже на це сподіваюсь, але професор втік, Наумов втік, Міндіч втік. Ніхто не позбавлений волі.
05.02.2026 09:18 Ответить
затримати проффесора на той час не було законних підстав, от і втік, а інших кришує зельцман, тому їм дали таку можливість, а чи йому хтось забезпечить, не знаю. хіба похде в чергове турне і не повернеться.
05.02.2026 09:20 Ответить
Чисельність ЗСУ зменшується через загиблих, це по грубим оцінкам близько 1000 на місяць, поранених, це близько 3000 на місяць, близько 2000 описуються через граничний вік, близько 2000 пропадають безвісти або потрапляють в полон. Родичі загиблих та зниклих безвісти мають право звільнитись з ЗСУ це ще близько 3-4 тисяч. Частина звільняється через хронічні хвороби та для догляду за родичами. Ще немало кожного місяцЯ йде в МЗС. Отак і набирається ті 30 тисяч.
05.02.2026 08:16 Ответить
Автозаміна замінила СЗЧ на МЗС. Мабуть, там теж ухилянтів до біса.
05.02.2026 08:48 Ответить
і сєпарів, як і в жОПУ. Тільки розцінки нижчі.
05.02.2026 09:14 Ответить
Навіщо нам взагалі оте МЗС? Дивлюся фото з крайніх переговорів - Буданов, Арахамія, Умєров... Хто з них дипломат?
05.02.2026 09:50 Ответить
30 000 то на Росії.
05.02.2026 08:42 Ответить
Під час Курської операції.
05.02.2026 06:24 Ответить
Завжди було 1 до 7 в атаці та 1 до 10 в обороні
05.02.2026 08:45 Ответить
завжди та не завжди. все змінюється. хоча думаю зеля збрехав, але порахувати кількість загтблих з певною похибкою можна дуже просто. вийди в місто і порахуй кількість портретів загиблих і виведи відстотк до кількості населеного пункту, потім до населення країни, це не зовсім точно, але плюс мінус 10%
05.02.2026 09:17 Ответить
одна справа атакувати срочників , друге контрактників з морської піхоти
05.02.2026 10:20 Ответить
брехливе чмо!!!
час відплати незворотній!
за все пі.а.асіна будеш відповідати!!!
05.02.2026 07:19 Ответить
Іноді, краще жувати, ніж говорити.
05.02.2026 07:28 Ответить
Брехло кончене! За 4 роки лише обмінів по 1000 тіл було мабуть 15 разів. Це ж просто оцінити приблизну кількість загиблих: беремо середнє українське містечко, рахуємо кількість плакатів з загиблими та зниклими безвісті воїнами (в центрі кожного міста є такі) множимо на кількість тих містечок. Вийде значно більше загиблих ніж 55 тисяч. Вова, не всі в країні тупі члєнограї як ти.
05.02.2026 08:01 Ответить
Этому ******* верят только полные дебилы.Я не знаю сколько погибло наших воинов.Но я вижу каждый день проезжая мимо кладбища в нашем районе,что с тех пор как этот урод уволил Залужного на кладбище все больше и больше могил военных.Их четко видно по флагам над могилами где они похоронены.
05.02.2026 08:11 Ответить
Це тільки ті, яких вдалося витягти, ідентифікувати і поховати. А забрати загиблих можна було, коли наші війська звільняли території, тобто тоді, коли Залужний був головнокомандувачем. Але й тоді іноді було важко забрати тіла, бо обстріли, та й безпілотників було значно менше. І командири не хотіли ризикувати життям бійців, щоб не додати ще втрат. Зараз кацапи пруть, уся зона бойових дій під наглядом через БПЛА. Так що, ті, хто похований - це, на жаль, дуже мала частина від тіл українців, вбитих брехливим квартальним гімнюком разом з його спільником путіним. І все одно кількість могил під прапорами жахає. Вова - цвинтар.
05.02.2026 13:54 Ответить
В нас загиблих і пропавших безвісти порівну .
05.02.2026 08:11 Ответить
***** трішки іншому, я живу у містечку 80 тис. людей у нас за 25 рік мерія об'явила і поховала 48 військових, якщо це перевести у відсотки 0.06%, тобто відносно населення в Україні яке залишилось 25 млн. це 12-15 тис. загиблих на всю країну, очевидно невідомо скільки ще зникло безвісти, але тут я нічого сказати не можу.
05.02.2026 08:30 Ответить
Помилки в в підрахунках:
1. 48 загиблих за 2025 рік. За чотири роки війни виходимо на цифру десь 200.
2. 80к мешканців - це ж всіх зареєстрованих, включаючи й тих, хто виїхав з містечка. То чому ж ви берете за основу 12-15 млн, а не 40-42 зареєстрованих в Україні?
Враховуючи помилки виходимо на цифру в 100к. Плюс зниклі безвісти, як мій племінник і похресник.
Та й рахувати таким чином не зовсім коректно. Два села через трасу. В одному колись було правління радгоспу і зараз там маєтки. На кладовищі ТРИ прапори. В селі через дорогу цвинтар усіяний прапорами. Так і живемо.
05.02.2026 09:40 Ответить
Чергова порція ЗЕленої блювотини на наші голови!
05.02.2026 08:46 Ответить
Брехня як не наздожене, так зустріне.
05.02.2026 09:12 Ответить
Брехня втрати давно перевалили за пів мільйона, пропавшим безвісти платити не потрібно, тому влада дуркує, щоб гроші не платити. Влада платить кому завгодно, прокурорам, мусорам, чиновникам, тупій курці, але тільки не воїну захиснику.
05.02.2026 09:56 Ответить
Ну да, згідно вашим щоденним доповідям росіяни вже втратили більше мільйона, а ми 55 тисяч... Як тут ПЛЕМ'Я не повірить ?
05.02.2026 10:07 Ответить
Достовірний показник - наші цвинтарі, що стали жовто-блакитними...
05.02.2026 10:10 Ответить
Якось не згадують більше про розиіновпний Чонгар. І побудову доріг по яких починалася війна. Якби то не було зроблено кількість загиблих була би як до 2022. Так може слідство відповість за чиїм наказом то робилося?
05.02.2026 10:22 Ответить
Цікаво хто йому пише цю маячню і для чого!?
05.02.2026 10:26 Ответить
Ти ж два роки тому казав що втрати 80000 солдат, а зараз вже 55000, а куди 25000 ділося, бреше як дихає, і оця зелена потвора стирила мільярди доларів на єнергетиці, я ж і кажу і ворогів зовнішніх не треба
05.02.2026 11:14 Ответить
Що в якомусь одному році загинуло , то я повірю. А так, якщо включити мозок, думаю, що втрати наших Сил Оборони не менше 150 тисяч людей, а то й більше . Пишуть ***** всяку, читати навіть соромно.
05.02.2026 13:46 Ответить
ну, звісно

тому треба мобілізовувати 30 тис щомісяця

цьому 3.14здуну вже ні в Україні, ні за кордоном не вірять
05.02.2026 13:47 Ответить
Якось у вас виходить, що Українці тисячами в полон здаються, для того, щоб їх кацапи скоріше вбили. Кацапам доводиться дві справи робити. 1. взяти в полон. 2. вбити. А навіщо їм такі зайві дії, якщо можна більш економно витрачати свої сили?
05.02.2026 22:25 Ответить
Ваша схема ще складніша, ніж я вперше подумав. Їм треба мертві тіла зберігати, консервувати, надавати вигляду вбитих у бою. І так на моїй пам'яті вже шість разів по 1000. Ціла індустрія. А навіщо їм їх катувати? Які такі секрети вони у полоні роками зберігають? Як це у вас такі складнощі вимальовуються? У вас там пекельне пекло в голові.
06.02.2026 05:36 Ответить
Даремно я з тобою зв'язався. Далекий ти від реального життя. Якщо військові не будуть чистити зуби, нігті обрізати в лазню ходити і шкарпетки прати, вони нікого не переможуть. На передовій воюють у кращому разі 20%, решта хозяйствеників, медиків, кухарів, фінансистів, їх обслуговує. І гинуть часто ті, які й автомат, то в руках не тримали. Зрозуміло, що коли противник захоплює твою позицію, то йому дивитися на мертві тіла і дихати продуктами розкладання ну ніяк не можна. Для цього є спеціальні санітарні команди, які очищують територію. Ось вони і накопичують гори трупів. Військовополоненим теж не солодко. Недоїдаючі, не доліковані, змучені тяжкою працею помирають і самі руки на себе накладають, то так, але щоб навмисне їх знищувати, такого практично ніколи не буває. За смерть військовополоненого начальство лає підлеглих. Немає їм сенсу їх катувати, вбивати. Про свій вік я навіть соромлюсь говорити. Старий я вже як гівне мамонта. Розумніти тобі треба.
06.02.2026 15:26 Ответить
Вони під конвоєм, бетонні блоки, роблять, землю риють, дерева рубають, рукавиці шиють, навіть окопи копають. Шоколадку Альонка в магазині іноді можуть купити. План вони мають виконувати, тому вони живі потрібні, а не мертві.
06.02.2026 16:28 Ответить
Істина це те, що підтверджується практичними наслідками. У кацапів ефективність допомагає вирішувати завдання. Що вигідно, те й ефективно у функціональному сенсі.
06.02.2026 17:28 Ответить
Більше, не вірю, а скільки зникло, скільки в СЗЧ записали
05.02.2026 15:03 Ответить
Владні злодії, вам ніхто нічого не винен, мобілізуйте тих, хто давав присягу, а також своїх діток, а потім станьте на коліна перед людьми, які присяг не давали і в борг у вас нічого не брали і просіть, щоб вони захищали ваші крадійські посади і маєтки, а не хапайте, тягайте, лупцюйте і відправляйте на вірну смерть непридатних для війни.
Пеетворили країну на гетто. Тільки з гетто не випускають і вихід через смерть. Ще в стародавньому світі був через гладіаторство, але ж то теж було для рабів.
05.02.2026 15:04 Ответить
