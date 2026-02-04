55 тысяч украинских военных погибли с начала полномасштабной войны, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину на поле боя погибло 55 000 украинских защитников.

Об этом он сказал в интервью France 2, цитирует Le Monde, передает Цензор.НЕТ.

Потери Украины

Украинского президента спросили о количестве погибших на фронте с украинской стороны. После того как в феврале 2025 года он назвал цифру более 46 000 погибших и 380 000 раненых украинских военных с февраля 2022 года, на этот раз Владимир Зеленский назвал цифру 55 000 погибших воинов ВСУ.

"В Украине официально на поле боя погибло 55 000 военных, как профессиональных воинов, так и людей, которых мобилизовали", - заявил он, добавив, что есть также "большое количество людей, которых Украина считает пропавшими без вести".

Отметим, что в интервью "NBC News" в феврале 2025 года президент Зеленский заявил, что за три

года войны с Россией Украина потеряла более 46 тысяч военных, десятки тысяч считаются пропавшими без вести, ранения получили –– 380 тысяч бойцов.

Что предшествовало?

Напомним, как ранее сообщил аналитический Центр стратегических и международных исследований в Вашингтоне, общие потери Украины и России за почти четыре года полномасштабной войны приближаются к 2 миллионам человек и составляют около 1,8 миллиона. Российская армия потеряла вдвое больше, чем Вооруженные силы.

В то же время Украина с начала войны потеряла погибшими от 100 тысяч до 140 тысяч военнослужащих.

