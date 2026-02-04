55 тысяч украинских военных погибли с начала полномасштабной войны, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину на поле боя погибло 55 000 украинских защитников.
Об этом он сказал в интервью France 2, цитирует Le Monde, передает Цензор.НЕТ.
Потери Украины
Украинского президента спросили о количестве погибших на фронте с украинской стороны. После того как в феврале 2025 года он назвал цифру более 46 000 погибших и 380 000 раненых украинских военных с февраля 2022 года, на этот раз Владимир Зеленский назвал цифру 55 000 погибших воинов ВСУ.
"В Украине официально на поле боя погибло 55 000 военных, как профессиональных воинов, так и людей, которых мобилизовали", - заявил он, добавив, что есть также "большое количество людей, которых Украина считает пропавшими без вести".
Отметим, что в интервью "NBC News" в феврале 2025 года президент Зеленский заявил, что за три
года войны с Россией Украина потеряла более 46 тысяч военных, десятки тысяч считаются пропавшими без вести, ранения получили –– 380 тысяч бойцов.
Что предшествовало?
- Напомним, как ранее сообщил аналитический Центр стратегических и международных исследований в Вашингтоне, общие потери Украины и России за почти четыре года полномасштабной войны приближаются к 2 миллионам человек и составляют около 1,8 миллиона. Российская армия потеряла вдвое больше, чем Вооруженные силы.
- В то же время Украина с начала войны потеряла погибшими от 100 тысяч до 140 тысяч военнослужащих.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
час відплати незворотній!
за все пі.а.асіна будеш відповідати!!!
1. 48 загиблих за 2025 рік. За чотири роки війни виходимо на цифру десь 200.
2. 80к мешканців - це ж всіх зареєстрованих, включаючи й тих, хто виїхав з містечка. То чому ж ви берете за основу 12-15 млн, а не 40-42 зареєстрованих в Україні?
Враховуючи помилки виходимо на цифру в 100к. Плюс зниклі безвісти, як мій племінник і похресник.
Та й рахувати таким чином не зовсім коректно. Два села через трасу. В одному колись було правління радгоспу і зараз там маєтки. На кладовищі ТРИ прапори. В селі через дорогу цвинтар усіяний прапорами. Так і живемо.
тому треба мобілізовувати 30 тис щомісяця
цьому 3.14здуну вже ні в Україні, ні за кордоном не вірять
Пеетворили країну на гетто. Тільки з гетто не випускають і вихід через смерть. Ще в стародавньому світі був через гладіаторство, але ж то теж було для рабів.